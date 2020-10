Storseier til KRS i Aquarama

Kristiansand Topphåndball slo til med en 32-23-seier hjemme mot Vikhammer i onsdagens seriekamp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dirigent og midtback Mathias Christiansen scoret åtte mål og ble kåret til beste spiller hos KRS i onsdagens 1. divisjonskamp i Aquarama. Foto: Terje Refsnes

Brukergenerert innhold

Tommy Egeli KRS Topphåndball

KRISTIANSAND: Det var duket for oppgjør mellom KRS Topphåndball og trønderlaget Vikhammer i kveldens kamp. Klok av skade fra fjoråret anses oppgjør mot svakere plasserte lag som potensielle «bananskall».

Hjemmelaget brukte ti minutter på å komme i gang, men prestasjonene som ble levert de påfølgende ti minuttene luktet det svidd av! Etter 21 minutter sto det 11–5 til vertene, og «Odda» i speakerbua mente atmosfæren var så god i hallen at han kom med følgende melding til publikum: «Dere skulle vært leid ut, folkens, for en stemning!»

Foto: Terje Refsnes

Vikhammer sto heller ikke med lua i hånda, de dro både fremragende innspill og en bevegelig strek opp av hatten i kampen om poengene. KRS ble imidlertid noen nummer for store for laget fra bartebyen, men banens gigant var keeper til Vikhammer, Edvard Fuglem. Har man sett en keeper på et bortelag som har levert bedre en nevnte Fuglem i Aquarama? Jo da, man kunne ønsket skudd i lengste hjørne eller at skytter ventet ut keeper noe lenger, men fyttikatta for en evne til å lese skuddarm!

Foto: Terje Refsnes

Vikhammer krøp nærmere i takt med keeper Fuglems prestasjoner, men hjemmepublikummet beholdt alle neglene intakt og så kristiansandlaget kontrollere inn til nimålsseier. Dirigent og midtback Mathias Christiansen ble kåret til beste spiller hos KRS. Mathias sin millimeterpasning som gikk over hele banen til unge lovende Håkon Pettersen, gjennom trafikk på linje med Narviksbakken i firetiden, var verdt inngangsbilletten alene!

Det kan allerede risses i stein, at årets 1. divisjon blir et rotterace helt til piggdekkene kan henges på veggen igjen. Follo leder med ett poeng på Fold og KRS, men KRS-trener Gunnar Pettersen har lovet at laget skal være den beste utgaven av seg selv når vi i november banker på døra til desember. Mye å glede seg til, med andre ord.

Foto: Terje Refsnes

Fakta Kampfakta Kristiansand Topphåndball-Vikhammer 32-23 (14-10) KRS: Mathias Mykjåland Risøy, Joakim Larson 2, Mathias Christiansen 8, Eric Nicolay Skonhoft Jensen, Jon Robertsen 2, Jesper Brekke Hansen, Mats Skudvig Mork 2, Matija Spikic, Kristian Gyberg, Knut Skarsten Muggerud, Eirik Köpp 1, Sebastian Schultz Hansen 6, Kristoffer Haugen Pedersen 6, Victor Jan Skillhammar 2, Håkon André Pettersen 3. Toppscorer Vikhammer: Lasse Ross Hønstad, 6 mål.