Kristiansand-danser vant to NM-gull

Kristiansanderen Amalie Aune og hennes makker Hardi Vahtra fra Estland vant NM-gull både i klassen for ungdom og u21.

Amalie Aune (17) og Hardi Vahtra (15, fyller 16 år nå i november) vant lørdag to NM-gull sammen i Tveithallen. Foto: Linda Langdal Tørstad

Hilde Ulland

KRISTIANSAND: Lørdag ønsket Bård Bjerkås, styreleder i Kristiansand Danseklubb, velkommen til NM i tidans, nasjonal flerdans og østlandsserie nr. 4 i Tveithallen. Det var i forkant stor spenning om vi i det hele tatt kunne arrangere NM med de innstramminger og restriksjoner som kom torsdag samme uke. Klubben hadde i forkant vært i tett dialog med kommuneoverlegen.

Etter en lang konkurransetørke var hele Danse-Norge klar for å svinge seg på parketten, og ingenting er større enn et norgesmesterskap. Klubben fikk forespørsel om å arrangere dette i begynnelsen av oktober, og konkurransekomiteen har jobbet til sene timer for å få dette til.

Klokka 12.00 startet innmarsjen og dansere og foreldre sto rundt dansegolvet og gledet seg til å komme ut på dansegolvet for å vise hva de har trent på i så lang tid. Flaggbærere under innmarsjen: Julie og Matilde Au. Foto: Privat

Vant alle ti dansene

Amalie Aune, som har fått ny dansepartner i Hardi Vahtra fra Estland, deltok på sin første konkurranse i Norge. De startet å danse sammen i slutten av juli og Amalie er mesteparten av tiden i Estland for å trene. Paret har deltatt på to konkurranser i Tallinn før helgens NM.

Hardi Vahtra og Amalie Aune. Foto: Vetle Kleveland

Duoen innfridde og vant alle ti dansene i begge klassene, ungdom og U21. Flere i publikum var meget begeistret over dette nye paret, og mente rett og slett det var litt vanskelig å rive øynene vekk fra dem. De holdt et forrykende show, samtidig som de viste en danseteknikk på elitenivå. Amalie gjentok dermed bragden fra i fjor hvor hun også vant begge klassene med sin daværende partner. Hun har nå hanket inn seks gull og ett sølv i NM i løpet av de to siste årene. Nå er det oppkjøring og hard trening til NM i standard og latin som er planlagt 5-6. desember i Bergen.

Knut Harald Au og Helen Au. Foto: Vetle Kleveland

Au-familien preget NM

Søskenparet Knut Harald Au og lillesøster Helene Au deltok på NM etter kun ei ukes trening, siden Knut Harald studerer på NTNU som elektroingeniør. Familien Au hadde tre av sine fem barn som dansere under dette mesterskapet, de to andre gikk først som flaggbærere under innmarsjen – så alle fem Au-barn var til stede i hallen. Med mamma Rina Au i arrangementskomiteen kan man si at familien Au markerte seg sterkt denne helga! Publikum satte pris på at Helene og Knut Harald var så sporty at de stilte i konkurranse uten å ha trent nevneverdig sammen. For de minste var det skikkelig gøy, ettersom Helene stadig er med og trener barneparene.

Det er flere barnepar i klubben nå, i alderen 8-12 år, og de trener tre-fire ganger per uker. Utrolig god stemning og godt miljø, med en fin miks av styrketrening, kondisjon, dansekoreografi og litt lek. Julie Bjerkås, merittert sportsdanser, er hjemmekjær og er for øyeblikket her i Kristiansand og bruker sitt dansetalent på å trene opp både barn og ungdom i Kristiansand danseklubb. Flere av barneparene kunne, etter mye trening, stille med mange koreografier hver. Det er en kjempefordel for klubben å ha en så dyktig danser og trener. Julie har krevd disiplin i oppkjøringen til NM, hvilket har vist seg å virke svært motiverende for de unge danserne.

Spente debutanter

Helgas NM var William Aas og Nora Ryen Lundens aller første dansekonkurranse, og selv om de nok syntes det var litt nervepirrende til å begynne med, ble de fort varme i trøya da de skjønte at dette bare var moro.

William Aas og Nora Ryen Lunden Foto: Vetle Kleveland

– Det var ikke skummelt eller flaut i det hele tatt når vi først kom oss ut på dansegolvet, for her var det jo mange andre dansepar også, og noen var til og med enda yngre enn oss, forteller William (10). Han og dansepartner Nora syntes det var spesielt gøy å se på de eldre danserne med sine flotte kostymer og spektakulære dansetrinn.

– Vi må nok øve veldig mye for å bli så flinke. Men nå gleder vi oss først og fremst til neste NM, for da er vi 11 år og kan være med å konkurrere om plass på pallen, sier de to danseløvene, som har kjent hverandre siden de var små og nå går i klasse sammen på Sjøstrand skole.

Alfred Jones-Abrahamsen og Thea Dalen. Foto: Vetle Kleveland

En annen danser fra Sjøstrand skole, er Thea Louise Dalen. Hun går i klasse 3A og er åtte år. Hun mener selv hun har danset hele livet. I fjor møtte hun Alfred Jones-Abrahamsen, også åtte år, fra Nedre Slettheia. De to ble umiddelbart et radarpar. De var det yngste paret som stilte fra klubben. Skikkelig gøy å se dem sammen på dansegolvet. Alfred ofte observert i fotballshorts på trening, for han kommer gjerne rett fra trening med Våg fotballag. Alfred er en kløpper med danseskoene, og ett naturtalent. Og Thea virker å være helt dus med både standard og latin, og trives best med høyhælte sko.

Lydia Lampe (9) syntes det var helt fantastisk å delta i NM for første gang. Det var veldig gøy å få danse foran dommere og publikum, og ekstra stas var det å få vist fram de nye koreografiene hun hadde lært til dette mesterskapet. Lydias partner, Flekkerøy-gutten Linus W. Kristiansen (10) har danset i KDK i 5–6 år, men ga seg da koronaviruset slo inn. Han ble for et par uker siden hentet tilbake til klubben for å danse med Lydia fra Vågsbygd. Etter et par ukers trening var de klare for å entre parketten. «Gøy» var beskrivelsen fra Linus. Vi gleder oss til å følge det unge paret videre i karrieren.

Tre pokaler og en bamse

Dette mesterskapet har Emilie og Oscar vært veldig spente på om ble gjennomført. Det har vært mye øving, nye rekker og nye trinn å lære. Gleden var stor da de endelig fikk beskjed om at konkurransen skulle gjennomføres.

Oscar Au og Emilie Åsly-Lindgren. Foto: Vetle Kleveland

De syntes det var veldig gøy at folk heiet og klappet, så stemningen var super. Begge to var fornøyde med egen danseinnsats, tross litt gnagsår og sting. Lang dag med masse gøy dans som toppet seg veldig da det var premieutdeling, med tre pokaler og en bamse.

Skulle alle disse talentfulle barneparene fortsette å danse sammen, lover det godt for framtida.

Espen Jensen og Dina Høyem-Olsen Foto: Vetle Kleveland

Espen Jensen og Dina Høyem-Olsen danser i junior 2-klassen og ungdomsklassen, Espen var også lånepartner for Martha. Espen stilte på konkurransen med brukket håndledd og Dina feiret 14-årsdagen sin på parketten.

Martha Jones-Abrahamsen med lånepartner Espen Jensen. Foto: Vetle Kleveland

Mikael Langdal-Tørstad og Maria With Kristensen deltok på sin andre konkurranse, første gang var i Stavanger i februar. Mikael var så uheldig å tråkke over i presentasjonsrunden, og fortsatte å danse semifinale til tross for smerter, og en dag etter fikk han konstatert brudd i foten.

Mikael Langdal-Tørstad og Maria With Kristensen i en standarddans. Foto: Linda Langdal Tørstad

Det er tøft og vanskelig når landet blir stengt ned og man ikke får trent og holdt trinnene ved like – det har Danse-Norge fått oppleve med flere som har sluttet av forskjellige årsaker. Ikke alltid like lett å holde oppe motivasjonen!

Sju NM-klubber

Klubber som var representert under norgesmesterskapet var LSK, NeRo, Elvebyen, Drammen, Nidaros Dans, Hill og KDK. Det var begrensning på hvor mange vi kunne være inne i hallen, så vi var til enhver tid totalt 200 personer inkludert crew.

Konkurransen startet først med latindanser for elitedansere før de skiftet om og danset standarddansene. For dem som danset to klasser, ble dermed totalt 40 danser gjennomført.