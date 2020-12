Fikk kick av gjennombrudd-pris

Å få prisen for «Årets gjennombrudd» på Brettforbundets Snowboard Awards sist helg har gjort meg mer motivert enn noensinne.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Snowboarderen Sindre Tveiten (22) fra Hovden fikk sitt internasjonale gjennombrudd da han ble nummer åtte i et verdenscupstevne i februar. Foto: Daniel Tengs, Brettforbundet

Brukergenerert innhold

UTØVERBLOGG: Sesongen 2019/20 har vært min beste sesong hittil som snowboarder, selv om den ble avsluttet litt tidligere enn planlagt.

Den startet med et par norgescuper, der jeg fikk én første- og én andreplass. Etter de gode resultatene i norgescupen fikk jeg mulighet til å reise sammen med landslaget og prøve meg i verdenscupen.

Gode erfaringer

Den første konkurransen var i Laax i Sveits. Her fikk jeg det ikke helt til, men erfaringen var nyttig. Så gikk turen videre til Seiser Alm i Italia, og her ventet en ny verdenscupkonkurranse i slopestyle. Treningsforholdene var gode, og været spilte på lag med oss.

Foto: Brettforbundet

Det var høyt nivå under kvalifiseringen, hvor jeg klarte å sikre meg en plass i semifinalen. Resultatet mitt fra Italia ble en 21. plass, min til da beste plassering i verdenscupen. Dette var en stor opptur for meg, og ga meg mye motivasjon og selvtillit.

Etter det gode resultatet i Italia fikk jeg beskjed om å booke om flybilletten. Landslagsledelsen ville gi meg muligheten til å delta i verdenscupkonkurransen i Mammoth i California. Jeg booket om og dro til USA sammen med landslaget.

Foto: Daniel Tengs, Brettforbundet

Karrierebeste

Treningsdagene i USA gikk ikke helt som jeg hadde håpet på. Det var mye dårlig vær, og jeg hadde et lite fall på trening dagen før kvaliken – med stiv nakke som resultat.

Kvaliken var også preget av dårlig sikt og en del vind som gjorde at folk slet med farten. Det var mange fall, men jeg klarte å lande begge mine «run», noe som sikret meg min første finaleplass i verdenscupen.

På finaledagen var været heldigvis på vår side, og det var ingen grunn til å holde igjen. Jeg landet mitt beste «run» noen gang, og endte dermed på en 8. plass.

Se video her:

Etter USA dro jeg tilbake til Italia på en treningssamling, og her fikk jeg mange fine dager på snø.

Se video her:

Nedstenging

Etter denne treningssamlingen dro jeg hjem til Hovden. Opprinnelig skulle jeg bare være hjemme en ukes tid, men plutselig kom beskjeden om at de fleste anleggene – både i Norge og i utlandet – måtte stenge.

Ukene som fulgte etter at alle planlagte turer og konkurranser falt bort, var veldig rare, men jeg prøvde å gjøre det beste ut av det. Heisene på Hovden Alpinsenter var stengt, men det var heldigvis nok av snø, så jeg gikk opp anlegget, og fikk mange turer på snowboard.

Foto: Daniel Tengs, Brettforbundet

Hovden Alpinsenter gjorde sitt ytterste for å få anlegget i gang igjen etter en tid, og det klarte de. Sesongen varte helt fram til 1. juni.

Alpinsenteret la også til rette for at Markus Olimstad, Mons Røisland, Hanne Eilertsen og jeg fikk en helt sykt bra park hvor vi fikk trent og filmet i et par uker mot slutten av sesongen.

Video fra Hovden:

Sommeren 2020 gikk med til jobb og trening. Alle treningssamlinger i høst var veldig usikre, og jeg visste lite om når jeg ville komme på snø igjen.

Dermed ble det noen lange uker hjemme med mye jobbing, mens jeg ventet på at ting kanskje ville normalisere seg litt.

Heldigvis kom jeg meg på snø nå for noen uker siden.

Planen var å være i Stubai i Østerrike i fire uker, men det ble bare to.

Situasjonen i Østerrike forverret seg mens vi var der, og skianleggene måtte stenge. Heldigvis fikk jeg kjørt meg godt inn, og jeg føler meg veldig klar for sesongstart.

Jeg fikk en liten skade mens jeg var i Østerrike, så nå blir det mye trening fram mot nyttår, slik at jeg skal komme tilbake 100 prosent.

Video fra Stubai:

Takknemlig for pris

Sist lørdag var det tid for Snowboard Awards, Brettforbundets årlige prisutdeling.

Her skulle flere priser deles ut, og en av disse var «Årets gjennombrudd». Denne vant jeg! Å vinne en pris som denne betyr utrolig mye. Det at folk følger med og støtter opp om det jeg gjør, gir meg veldig mye. Og nå går jeg inn i en ny sesong med god selvtillit og mye motivasjon.

Det er fortsatt veldig usikkert hvordan denne sesongen vil bli, så jeg har alle dører åpne i påvente av hva som vil skje, og hvilke muligheter jeg vil få.

Uansett er jeg mer motivert enn noensinne, og vil fortsette satsingen så lenge det lar seg gjøre!

Les mer om og av Sindre Tveiten her