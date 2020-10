2,5 sekunder fra å bli Norges sterkeste mann

Hadde jeg klart å holde grepet 2,5 sekunder lenger i den siste øvelsen, hadde jeg vunnet min første Norges sterkeste mann-konkurranse på sju år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

183 centimeter høye og 121 kilo tunge Henrik Venemyr Hildeskor (31) fra Froland gjorde et solid comeback i Norges sterkeste-konkurransen i september. Han ble nummer to i åpen klasse. Foto: Silje Stellander

UTØVERBLOGG: Nå som jeg har fått Norges sterkeste-konkurransen sist måned en del på avstand, ser jeg at andreplassen totalt var en bra prestasjon. Likevel kan jeg ikke si meg fornøyd. Jeg var så nær å vinne sammenlagt og burde ha klart å ha gjort det litt bedre i noen av øvelsene, særlig i den siste og avgjørende statiske varianten.

To NM-gull

Jeg har drevet med idrett siden jeg var liten og var i begynnelsen innom fotball og turn. Jeg startet med styrketrening i 16-årsalderen, og da holdt jeg også på med kampsport. I 2010 prøvde jeg meg på strongman og har holdt på med det siden. Jeg har vært med i Norges sterkeste i 2012 og 2013, der jeg havnet på en 6. og 5. plass. Så har jeg deltatt på NM i Mas-bryting i 2013, der jeg vant. I februar i år vant jeg NM-gull i grep.

Det var min kompis Yngve Wehus, som for øvrig driver Tvedestrand Strongmanklubb, som meldte meg på Norges sterkeste noen måneder før konkurransen. Jeg fikk trent greit inn mot stevnet og slik gikk de fem øvelsene for meg:

Vikingpress på 145 kilo. Foto: Silje Stellander

Øvelse 1 – Vikingpress. Her skulle vi presse en stokk på 145 kilo fra skuldrene og opp til strake armer flest ganger. Jeg var fornøyd med innsatsen min her, med tanke på at skuldre er min svakhet. Jeg endte på ni repetisjoner og havnet på en delt tredjeplass.

Øvelse 2 – Markløft og sandsekk-medley. 4x260 kg markløft, så løpe med to sandsekker på henholdsvis 120 kilo og 140 kilo. Vi måtte løpe 15 meter med sekkene og legge dem på et bord som var 125 centimeter høyt. Denne øvelsen var jeg veldig sikker på at jeg skulle vinne, og det gjorde jeg med god margin.

Her er jeg i gang med å løfte 260 kilo i markløft. Foto: Silje Stellander

Øvelse 3 – Bag over bar. Her skulle vi kaste fem sandsekker på 17 kg, 19 kg, 21 kg, 23 kg og 25 kg fire meter opp i lufta og over en stang. Her gikk som jeg forventet/fryktet rett vest. Jeg klarte å kaste i feil vinkel, så de to første sekkene landet oppå stanga. Heldigvis ødela dette utstyret, noe som gjorde at jeg måtte starte på nytt. Forsøk nummer to gikk veldig bra, jeg brukte rett over 14 sekunder og endte opp med å vinne denne øvelsen også.

Øvelse 4 – Powerstairs. Her skulle vi løfte tre lodd på 180 kg, 190 kg og 200 kg opp fire trappetrinn. Alle loddene måtte være på innsiden av øverste trinn på toppen. Jeg bommet jeg litt på det siste trinnet både med lodd nummer to og tre og mistet en del tid på dette. Jeg mistet en plassering grunnet dette og havnet jeg på 4 plass i øvelsen.

Øvelse 5 – Hercules’ hold. Øvelsen fungerte slik at man sto i midten av to store tømmerstokker som var festet i hver sin kjetting. Man skulle stå og holde igjen stokkene. Vekt per arm var rundt 150 kg.

Her er jeg til venstre på seierspallen som andremann i åpen klasse med mine 61,5 poeng. I midten står vinneren Ole Martin Kristiansen med 63 poeng og til høyre tredjemann Stefan Sekej med 56 poeng. Foto: Silje Stellander

Vil bli skadefri

Dette ble dessverre min store skuffelse i konkurransen, i en øvelse jeg forventet å vinne. Jeg har slitt litt med brist i en finger de siste to månedene før Norges sterkeste, og fingeren var ennå ikke blitt helt god på konkurransedagen. Dermed var ikke grepet mitt på topp, og jeg endte jeg på 4. plass i øvelsen. Hadde jeg holdt i 2,5 sekunder lenger, hadde jeg blitt Norges sterkeste Mann 2020.

Jeg har dessverre slitt med rygg og knær i flere år, og også nå etter konkurransen. Målet er derfor å bli skadefri og så fokusere på å få opp grunnstyrken min igjen. Så får vi se om det blir ny deltakelse i Norges sterkeste ved en kommende anledning.

Les også:

Norges sterkeste for tredje gang

Norges sterkeste kvinne for sjette gang