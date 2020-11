KOK fikk Rekrutteringsprisen 2020

Under NOFs årlige Kompetansehelg ble Rekrutteringsprisen 2020 delt ut. I år gikk prisen til Kristiansand Orienteringsklubb.

Noen av de nye rekruttene i Kristiansand OK ute ved en post. Foto: Ingvild Mulen

– Det er veldig stas å vinne Rekrutteringsprisen, sier Alexandra «Sandy» Hott.

Prisen er et klubbstipend på 10.000 kroner til videre utvikling av rekrutteringsarbeidet i klubben. Den tidligere toppløperen Hott er nå ansvarlig for rekrutteringsarbeidet i Kristiansand OK, noe hun har jobbet med de fem-seks siste årene.

Men hun er kledelig beskjeden, og deler gjerne med seg av æren for Rekrutteringsprisen:

– Det er var fint å bli nominert, og det var en hyggelig beskrivelse av vårt arbeid. Men for å være helt ærlig, så er det mange som har vært med og bidratt.

– Klubben og styret har bestemt seg for at vi skal satse på rekruttering, noe som har gitt en fin «dytt i ryggen» for oss.

Alexandra Hott forklarer orientering på 1-2-3. Foto: KOK

Starter med «Minitass»

Og med utgangspunkt fra klubbhuset på Presteheia har Alexandra jobbet med å spre orienteringsglede for de unge:

– Tirsdagstreningene har vært et fast holdepunkt for hele klubben, og det har vært en nøkkel for oss. Samme sted og samme tid hver gang er viktig. Og alle i klubben har vært villige til å bidra. Hele klubben synes det er stas med de små.

For i Kristiansand OK får de mulighet til å starte tidlig med kart og kompass:

– Vi starter med «Minitass», for dem som er seks-åtte år. Da er de helt små, nesten for små til å lære kart. Men det kommer litt etter hvert ved hjelp av kjegle-o og andre leker.

– Så har vi «Råtass», hvor deltakerne er ni-elleve år, og nå har vi også en større ungdomsgruppe.

– Med alle de nevnte gruppene er det slik at vi «prøver og feiler», da kan vi se hvor skoen trykker og justere i forhold til det, slik at vi utvikler oss og opplegget blir bedre.

Trygghet og trivsel

Uansett skal trygghet og trivsel ligge i bunn.

– Vi har veldig fokus på det sosiale, med lek og moro. Alle må bli kjent med hverandre, og synes det er gøy. Om vi ikke lykkes med det, er «slaget tapt».

– Foreldreinvolvering er et annet stikkord. Foreldrene må være med på treningen. Det være seg enten på selve aktiviteten, eller om de bare står og prater med hverandre.

– Etter hvert blir de «varm i trøya» og begynner å løpe selv.

Alexandra Hott sammen med to av klubbens ungdommer som har bidratt som trenere, nemlig Ingrid Elise Vingerhagen og Tuva Hepburn. Foto: KOK

Hvordan reklamerer dere for tilbudet?

– I år har vi gått litt smalere ut, men truffet bra. Det har vært mer «ordet på jordet». Tidligere gikk vi bredt ut og annonserte mye. Da kom det mange inn, men vi hadde også stort frafall. Nå «treffer» vi bedre, og flere fortsetter.

God rekruttering

Dermed ser det lyst ut på rekrutteringsfronten for Kristiansand OK og faktisk har 2020 gikk en opptur:

– Vi har bra rekruttering fra 6–16 år, sier Alexandra, som selv har bidratt stort til nettopp dette.

– I år dro Jack Bjørnsen i gang noe som vi kalte for «Pizza cup», etter den verste korona-nedstengningen. Dette var ukentlige lokale løp i nærområdet, like ved klubbhuset.

Altså samme konsept som klubbtreningene, med fast oppmøtested og i den tradisjonelle treningstida.

– De unge syntes det var moro å løpe med brikke. I tillegg var det stas med resultatlister og, ikke minst finale i Dyreparken, med pizza i etterkant.

Det ga rekordoppslutning, som toppen av et godt rekrutteringsarbeid. Etter tildeling av Rekrutteringsprisen 2020 er det verdt en ny kveld med pizza for de unge, kanskje etter en av tirsdagstreningene?

Her har du se tildelingen fra NOF.