Vindfullt i Terrengkarusellen

Det var småsure forhold for torsdagens karusell-deltakere, men humøret var som alltid på topp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra torsdagens fellesstart ved Fant Olsen i Baneheia. Foto: Sverre Larsen

Brukergenerert innhold

Jan R. Hansen

Sverre Larsen

KRISTIANSAND: Svære nedbørsmengder natt til torsdag ble avløst av økende vind utover formiddagen, som ga Utvalget en del utfordringer under tilriggingen.

Værmeldingen hadde heldigvis lenge lovet oss opphold på selve karusellettermiddagen. Det holdt ikke helt da, men vi fikk egentlig ganske brukbare forhold.

Inntil klokka 21 torsdag kveld hadde vi snaut 210 nettregistrerte, og sammen med 138 på arrangementet denne torsdagen, endte vi (foreløpig) på 345 totalt, fordelt med 143 jenter og 202 gutter, der 58 av deltakerne (ca. 17 prosent) valgte milslukeren. Aktivitetsturen kan fortsatt registreres fram til og med søndag kveld (27/9).

Blant de tre raskeste kvinnene i den fire kilometer lange normalløypa fikk vi igjen reprise på de to første plassene, Anine Kallhovd (17:00) og Anne Kari Borgersen (17:19), mens tredjeplassen denne gangen gikk til Elisabeth Ramsdal (17:57).

Hos herrene var Simon Knutsen (14:17) suverent best, foran Kristian Emanuelsen (16:00) og Andreas Herstad Dolmen (16:23).

Bestetidene på milslukeren fikk Margaret Anne Heald (42:03) og Martin Nerheim (41:39).

Anine Kallhovd Foto: Sverre Larsen

Anine Kallhovd (23), vinneren av dameklassen



Hva synes du om dagens løype?

– Det var ei fin løype her i dag, og den passet meg godt!

Simon Knutsen Foto: Sverre Larsen

Simon Knutsen (27), vinneren av herreklassen

Hva kreves for å hevde seg i toppen her?

– Man må trene mye, åpne riktig, og ikke gå ut for hardt.



Oddvar Brå Foto: Sverre Larsen

Oddvar Brå (69), deltaker



Hva synes du om Terrengkarusellen?

– De gjør en god jobb de som arrangerer. Det er fantastisk at de kan holde karusellen oppe selv i denne tiden. De gir et veldig solid og godt gjennomtenkt tilbud til befolkningen her i sør. Karusellen er både et mål og et møtested.

Paul Joreid Foto: Sverre Larsen

Paul Joreid (69), deltaker

Hva synes du om løpene?

– De er stort sett bra, men jeg liker ikke for mye grus, og derfor liker jeg meg best på skogsstiene.

Ole Lossius Foto: Sverre Larsen

Ole Lossius (58), deltaker

Er det viktig å mosjonere, synes du?

– Ja! Og karusellen er undervurdert med hensyn til den betydningen som den har for mange. Det er utrolig deilig å være i form. Jeg har vært med i karusellen i 25-30 år og var tidligere med i en gjeng som konkurrerte. Da var alltid sekundene viktige. Men nå tar jeg det heller på fullført.

Arild Bergan Foto: Sverre Larsen

Arild Bergan (53), arrangør fra Utvalget

Hva slags løype er Walters løype?

– Den er flott! Det går fra Fant Olsen til 3. stampe, til badeplassen, deretter opp til lysløypa, ned mot Ravnedalen og til sist rundt Bånetjønn og tilbake til Fant Olsen. Mange liker denne løypa, siden man får sett så mye vakker natur!



Resultater – Vanlig løype (4 km)

K10-14

– Lotte Axelsen Egen bedrift Fullført

K15-19

– Maria Trelsgård Agder Energi Fullført

K20-24

1 Anine Kallhovd Sparebanken Sør 17:00

– Renate Mølland Gumpen Gruppen Fullført

– Silje Aanensen Egen bedrift Fullført

K30-34

1 Elisabeth Ramsdal Egen bedrift 17:57

– Mette Aulin Moen Egen bedrift Fullført

K35-39

– Tonje Aarhus Risinggård PwC Fullført

K40-44

– Kari Reinertsen Jerstad Kr.sand kommune Fullført

– Renathe Henriksen Egen bedrift Fullført

– Sarah Helene Upsahl Egen bedrift Fullført

K45-49

1 Anne Kari Borgersen NOV 17:19

– Åshild Skofteland KKG Fullført

– Kristin Tverberg Idrettens Fullført

– Lise H. Wagtskjold Elkem Fiskaa Fullført

– Marianne Scheie Humborstad Statbil Fullført

– Siri Berhus Johansen OneCo Fullført

K50-54

1 Hanne Aanensen Sørlandet Sykehus 23:28

2 Cathrine Murstad Nye veier 23:35

3 Ingrid Nakling-Schnell Egen bedrift 35:00

– Anne Grethe Ellingsen Berry Packaging Norway Fullført

– Anne Marie Lande Rambøll Norge Fullført

– Åse Tellefsen Berry Packaging Norway Fullført

– Astrid Brodersen The Light Group Fullført

– Bjørg Kari Haugland Nikkelverket Fullført

– Brita Hansen Kr.sand Politi Fullført

– Christin Fast Andersen Egen bedrift Fullført

– Liv Hege Fosselie Aas Lærerne Fullført

– Mona Kristensen Agder fylkeskommune Fullført

– Randi Anita Aanensen Egen bedrift Fullført

– Randi Marie Rypestøl Hellvik Hus Søgne Fullført

– Torill Brottveit Returkraft Fullført

K55-59

1 Turid Kallhovd Egen bedrift 21:03

2 Anne Lill Gullsmedmoen Egen bedrift 23:55

– Anne Sofie Kaaland Statbil Fullført

– Berit Eikaas Ingebretsen Team Mosjon Fullført

– Britt Hilde Hattrem Radisson Blu Caledonien Fullført

– Guri Sæterlid Team Mosjon Fullført

– Inger Olsen Lærerne Fullført

– Kjersti Aulin Heggem Agder Energi Fullført

– Margareth Wathne Posten Fullført

– May-Britt Stifoss Sørlandet Sykehus Fullført

– Merete Haukom Air Products Fullført

– Solveig M. Solberg Radisson Blu Caledonien Fullført

– Toril Brantzeg Cameron Sense Fullført

K60-64

1 Toril Benjaminsen Egen bedrift 31:10

– Anne Gro Tengesdal Nav Agder Fullført

– Anne Marie Tjessem Team Mosjon Fullført

– Arnhild Trygsland Nav Agder Fullført

– Åse Holthe Agder fylkeskommune Fullført

– Eva Moen Egen bedrift Fullført

– Grete Jakobsen Trimtex Fullført

– Inger Lygre Kr.sand kommune Fullført

– Ingunn Borøy OSM Offshore Fullført

– Janne Hagen Vang Statbil Fullført

– Johanne Helle Liane Egen bedrift Fullført

– Kari Bergstad Tredal Nordic Door Fullført

– Laila Fjellheim OneCo Fullført

– Liv Bente H. Friestad UiA Fullført

– May Britt Aasgaard Sørlandet Sykehus Fullført

– Ragnhild Auestad Team Mosjon Fullført

– Tone Mosberg Norgesplaster Fullført

– Venke Moe Kr.sand kommune Fullført

K65-69

1 Eli Erikssen Posten 23:43

2 Nina Sunnås Lærerne 27:09

– Anne Marie Løvsland Kr.sand Politi Fullført

– Anne Tonette Åmot Tveter Lærerne Fullført

– Anni Lunden Egen bedrift Fullført

– Astrid Geelmuyden SiA Fullført

– Elin R. Langøy Ilebekk Sørlandet Sykehus Fullført

– Ella Synnøve Illøkken Lærerne Fullført

– Ellen Knutsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Gretha Therese Hallaren Kr.sand kommune Fullført

– Ingebjørg Sundtjønn Sørlandet Sykehus Fullført

– Ingrid Iglebekk VA Vegvesen Fullført

– Karen Torine Mørkestøl Cameron Sense Fullført

– Kari Hansen Sørlandet Sykehus Fullført

– Karin Elisabeth Klungreseth Sørlandet Sykehus Fullført

– Klara Sløgedal Statbil Fullført

– Marit Nodeland Sødal Kr.sand kommune Fullført

– Reidun Rosander Tønnesen Nav Agder Fullført

– Rita Torbjørnsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Solveig Voldmo Idrettens Fullført

– Vibeke Holme Tjøm Sørlandet Sykehus Fullført

K70-74

1 Arnhild Kristiansen Egen bedrift 30:27

– Aase Kiledal Statbil Fullført

– Ann Kate Askildsen Songdalen kommune Fullført

– Bente Økland Eltelnetworks VA Fullført

– Berit Tønnessen MHWirth Fullført

– Bjørg Ellingsen Nordlie Idrettens Fullført

– Elin Gundersen Sørlandet Sykehus Fullført

– Eva Wullum Fosselie Lærerne Fullført

– Gunhild Svenningsen Lærerne Fullført

– Ingjerd Wiggen Egen bedrift Fullført

– Ingunn Orø Haugland Sørlandet Sykehus Fullført

– Jorun Roald Egen bedrift Fullført

– Liv Jakobsen Kr.sand Politi Fullført

– Liv Jorun Askland Kr.sand kommune Fullført

– Liv Skretting Egen bedrift Fullført

– Liv Tenningen Team Mosjon Fullført

– Liv Wasland Fædrelandsvennen Fullført

– Magnhild Iglebæk Statbil Fullført

– Mari Elisabeth Nøkleby Statbil Fullført

– Marit Grindheim Statbil Fullført

– Olaug Drange Optimera Fullført

– Randi S. Fosselie Egen bedrift Fullført

– Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

– Siri Henriksen Pensjonist Fullført

– Sølvi Evensen Egen bedrift Fullført

K75-79

– Åse Reinertsen Egen bedrift Fullført

– Birgit Drangsholt Egen bedrift Fullført

– Bjørg Elisabeth Olsen UiA Fullført

– Bjørg Reidun Roland UiA Fullført

– Bjørg Rist Egen bedrift Fullført

– Eldbjørg Larsen Oceaneering Rotator Fullført

– Ester Haugland Egen bedrift Fullført

– Lilly Ragnhild Frivold Egen bedrift Fullført

– Wenche Fast Team Mosjon Fullført

K80-84

– Asbjørg Emanuelsen Egen bedrift Fullført

– Solveig Haslerud Nordea Fullført

M25-29

1 Simon Knutsen Aamodt Bygg 14:17

M30-34

1 Thomas Norheim Dagfin Skaar 22:31

– Jørgen Solli Strøm-Olsen Trucknor Kr.sand Fullført

M35-39

1 Kristian Emanuelsen NOV 16

2 David Pedersen Optimera 19:12

– Jan Harstad Oceaneering Rotator Fullført

– Kristian Jortveit Nikkelverket Fullført

M40-44

– Jon Erik Groos Phonero Fullført

– Odd Anders Arntzen Otera Fullført

– Thomas Dønnestad Repstad Fullført

M45-49

1 Torgeir Røynlid VA Vegvesen 16:35

2 Håvard Flå Lærerne 18:17

3 Lars Jørgen Peterson Nav Agder 19:59

– Frode Andreassen TINE Kristiansand Fullført

– Kenneth Gregersen Elkem Fiskaa Fullført

– Sverre Larsen Team Mosjon Fullført

M50-54

1 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverket 16:23

2 Olav Einar Rike Agder Energi 18:01

3 Tony Halsall Egen bedrift 36:30

– Arild Bergan T.O. Slettebøe Fullført

– Christian Schulz Sørlandet Sykehus Fullført

– Eilef Stalleland Hellvik Hus Søgne Fullført

– Flemming Olsen Egen bedrift Fullført

– Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe Fullført

– Jostein Johannessen Statbil Fullført

– Martin Johan Vindheim Team Mosjon Fullført

– Mass Berg Johansen OneCo Fullført

– Nils Tore Augland Agder Energi Fullført

– Ole Kristian Lauvland Falck Helse Fullført

– Øystein Arnesen Gumpen Gruppen Fullført

– Pemba Lama Tamang Cameron Sense Fullført

– Rune Reinertsen Origo Solutions Fullført

– Rune Skuggedal Elkem Fiskaa Fullført

– Steinar Bergan Nikkelverket Fullført

– Steinar Justnes Huntonit Fullført

– Svein O. Olsen Cameron Sense Fullført

– Tor Inge Sagedal Egen bedrift Fullført

M55-59

1 Stein-Erik Scheie Telesport 17:31

2 Helge Neset MHWirth 17:33

3 Bjørn Kristensen Kvadraturen vgs. 20:39

4 Per Ole Lie Lavre Egen bedrift 21:42

– Atle Bergset Sparebanken Sør Fullført

– Dag Inge Espeland Egen bedrift Fullført

– Gøran Sandstrøm Egen bedrift Fullført

– Guttorm Tenold Radisson Blu Caledonien Fullført

– Jan Røinås Egen bedrift Fullført

– Kai Stokkeland Egen bedrift Fullført

– Oddvar Borgersen Cameron Sense Fullført

– Ole Michael Lossius BRG Fullført

– René Grapendaal Huntonit Fullført

– Roald Stallemo Posten Fullført

– Rune Andersen MHWirth Fullført

– Tor Arild Rysstad Valle Sparebank Fullført

– Tor Bergan Nikkelverket Fullført

M60-64

1 Arild Aurebekk Gumpen Gruppen 21:50

2 Jan Jensen Egen bedrift 23:04

2 Terje Cederberg Hansen Søgne kommune 23:04

4 Øistein Rosen Team Mosjon 23:46

5 Johnny Hansen Egen bedrift 24:19

6 Helge Johannessen TINE Kristiansand 25:37

– Åge Nilsen NOV Fullført

– Bjørn Andreas Friestad Sparebanken Sør Fullført

– Eilif Johanssen Team Mosjon Fullført

– Håkon Hellvik Hellvik Hus Søgne Fullført

– Hans Petter Erichsen MHWirth Fullført

– Helge Matre Fjermeros MHWirth Fullført

– Ivar Johan Aas Huntonit Fullført

– John Rune Ingebretsen Team Mosjon Fullført

– Kai Rune Mitander Huntonit Fullført

– Morten Omdal Sørlandet Sykehus Fullført

– Ole Gunnar Sørli Nordea Fullført

– Ove Pettersen Team Mosjon Fullført

– Øystein Bakke Tollvesenet Fullført

– Per Arvid Tredal Future Production Fullført

– Rune Berentsen Statbil Fullført

– Rune Løkling Nikkelverket Fullført

– Tom Haukom Air Products Fullført

– Tor Grindheim Egen bedrift Fullført

– Tore B. Dalevoll KBR Fullført

– Torfinn Buseth Elkem Fiskaa Fullført

– Vidar Sannes LSK Fullført

M65-69

1 Edgard Ellertsen Nikkelverket 19:39

– Anders Torbjørnsen Jernbanen Fullført

– Arild Vehus Team Mosjon Fullført

– Arne Moen Team Mosjon Fullført

– Arvid Brattland Gumpen Gruppen Fullført

– Asbjørn Narvestad Repstad Fullført

– Bengt O. Klemo Berry Packaging Norway Fullført

– Geir Egil Åsen CB Fullført

– Helge Moseid Posten Fullført

– Inge Solberg Radisson Blu Caledonien Fullført

– Kai Kyllingstad Sparebanken Sør Fullført

– Kåre Berle Team Mosjon Fullført

– Leif Johannessen Team Mosjon Fullført

– Magne Reier Jørgensen Sørlandet Sykehus Fullført

– Odd Gaute Drivdal Egen bedrift Fullført

– Oddvar Brå Gjesteklasse Fullført

– Øivind Gundersen Team Mosjon Fullført

– Ole Vium Olesen Landmåler Sør Fullført

– Per Aasgaard MHWirth Fullført

– Steinar Johan Flak MHWirth Fullført

– Svein B. Sødal Pentagon Fullført

– Svenn Erik Larsen Posten Fullført

– Sverre Heggland Egen bedrift Fullført

– Terje Taraldsen Agder Energi Fullført

– Tor Helge Fosselie MHWirth Fullført

– Tore Heidenreich Team Mosjon Fullført

M70-74

1 Alf Gurandsrud Landmåler Sør 25:15

– Arne Tenningen Team Mosjon Fullført

– Arvid Bentsen Telesport Fullført

– Asbjørn Abrahamsen TINE Kristiansand Fullført

– Aslak Bjotveit Statbil Fullført

– Bjørn Usterud Egen bedrift Fullført

– Erik Falkum Radisson Blu Caledonien Fullført

– Erik Geelmuyden Egen bedrift Fullført

– Gunnar Johan Iglebæk Agder Energi Fullført

– Hans Olav Omland UiA Fullført

– Inge Torrey Tjøm KBR Fullført

– Jan Tore Jørgensen Arkiv Fullført

– Johannes Jacobus Feenstra Egen bedrift Fullført

– Kåre Eidsaa Kr.sand kommune Fullført

– Kjell Tønnessen Telesport Fullført

– Knut Fosselie Team Mosjon Fullført

– Leif Sigbjørn Omdal Songdalen kommune Fullført

– Oddmund Sjøveian Kr.sand kommune Fullført

– Øystein Edvardsen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Stein Erikssen Nordea Fullført

– Svein Kirkeby Lærerne Fullført

– Terje Gitmark Eriksen Fædrelandsvennen Fullført

– Tom Lindeland Egen bedrift Fullført

– Tor Pedersen Strai Kjøkken Fullført

– Toralf Askland Egen bedrift Fullført

– Tore Tangen Kr.sand kommune Fullført

– Yngvar Skaar LSK Fullført

M75-79

1 Gunnar Kristian Vindenæs LSK 27:58

2 Arne Hallvard Holte Egen bedrift 29:55

– Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

– Bjarne Fidje Egen bedrift Fullført

– Didrik Jarl Solli Sparebanken Sør Fullført

– Egil Koestøl Hansen Egen bedrift Fullført

– Erik Tønnesen Egen bedrift Fullført

– Håkon Kiledal Statbil Fullført

– Hans A. Drange Optimera Fullført

– Harald Flå DNT Sør Fullført

– Helge Strøm Agder Energi Fullført

– Jan Erik Olsen Egen bedrift Fullført

– Jan Reinhard Hansen Egen bedrift Fullført

– John Arvid Lie Lærerne Fullført

– Jon Heggland Posten Fullført

– Kai Gyberg Varodd Fullført

– Kåre Iglebæk Lærerne Fullført

– Kjell Åge Mykland Egen bedrift Fullført

– Kjell I. Svendsen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Odd Kåre Rist Egen bedrift Fullført

– Paul Askildsen Egen bedrift Fullført

– Steinar Johannessen Team Mosjon Fullført

– Svein Roland Nordea Fullført

– Thomas Stav Johanssen Egen bedrift Fullført

– Tor Erik Wasland Kr.sand kommune Fullført

– Torstein Larsen Oceaneering Rotator Fullført

M80-84

1 Oddvar Abrahamsen Optimera 31:59

– Alf Haugland Egen bedrift Fullført

– Arne Haugland Tratec Norcon Fullført

– Olaf Drangsholt Posten Fullført

M85-89

– Bjørn Ekberg Egen bedrift Fullført

– John Seland Agder fylkeskommune Fullført

– Kjell Haugen Tilsynsgampene Fullført

M90-

– Reidar Ringereide UiA Fullført

Resultater – Milslukeren (8 km)

K40-44

1 Teresa Pham Kr.sand kommune 43:26

– Hilde Furuborg Kr.sand kommune Fullført

– Marianne Skeie Posten Fullført

K50-54

– Carin Denise Eckel Egen bedrift Fullført

– Eli Johannessen T.O. Slettebøe Fullført

– Inger Britt Bakstad Team Mosjon Fullført

– Inger Margrethe Axelsen Lærerne Fullført

– Inger Reinhartsen OneCo Fullført

– Nelly Merete Grapendaal Kr.sand kommune Fullført

K55-59

1 Siri Marit Aasland Egen bedrift 45:05

– Anne-Britt Frivoll Tangen vgs. Fullført

– Enny-Karin Vindheim Kr.sand kommune Fullført

– Inger Margrethe Fidje Kr.sand kommune Fullført

– Siren R. Hodne Team Mosjon Fullført

– Torhild Henriksen Egen bedrift Fullført

K60-64

– Elin Pedersen Kr.sand kommune Fullført

– May-Britt Hagerup Team Mosjon Fullført

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 42:03

– Elin Stray VA Vegvesen Fullført

K70-74

– Bjørg Mykland Posten Fullført

– Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

K75-79

– Anne Marie Pedersen Kr.sand kommune Fullført

– Frøydis Ekeland Egen bedrift Fullført

M10-14

– Tellef Eilertsen Torgersen Egen bedrift Fullført

M25-29

1 Ole Tom Blåka Team Mosjon 43:40

M35-39

– Jan-Helge Holst Egen bedrift Fullført

M40-44

1 Martin L. Nerheim Team Mosjon 41:39

– Jan Egil Egren Posten Fullført

M45-49

1 Dag Svingen T.O. Slettebøe 47:42

– Arild Trelsgård Agder Energi Fullført

M50-54

– John Torgeir Roland KBR Fullført

– Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte Fullført

M55-59

– Geir Brekke Olsen T.O. Slettebøe Fullført

– Ivar Fossdal Huntonit Fullført

– Ole Johan Bueklev Repstad Fullført

– Sigurd Lund Team Mosjon Fullført

– Tarjei Austegard Nkom Fullført

– Tom Kjetil Murberg Egen bedrift Fullført

– Yngvar Kiledal Handelsbanken Fullført

M60-64

1 Bjørn Rune Henriksen Elkem Fiskaa 41:55

– Bjørn Reinhartsen OneCo Fullført

– John Hansen Asker & Bærum Politi Fullført

– Nils Martin Pedersen Sparebanken Sør Fullført

– Øyvind Torgersen Kr.sand kommune Fullført

– Reidar Sæstad DNB Fullført

M65-69

– Bjørn Dag Truchs Team Mosjon Fullført

– Kåre Pedersen Optimera Fullført

– Kjell Ivar Sangesland Team Mosjon Fullført

– Øystein Kilander Sørlandet Sykehus Fullført

M70-74

1 Knut Pilskog Firenor 58:07

2 Karl Ivar Moen Caverion Norge 59:51

– Gunnar Magne Kåsa Agder Energi Fullført

– Hans Petter Ruud Agder Energi Fullført

– Jan Olle Rasmussen Sørlandet Sykehus Fullført

– John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

M75-79

1 Borgar Haugland Team Mosjon 63:30

– Ivar Kaafjord Team Mosjon Fullført

– Svein Arne Andreassen Telesport Fullført