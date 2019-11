Akademiets guttelag etter torsdagens finaleseier fra venstre: Tor Olav Svaland, Sigmund Martinsen, Audun Malmer, Andreas Posti-Lindland, Knut Martinsen, Lars Fanebust, Sander Berhus, Anders Bjørge og Arian Gundersen. Privat

Akademiet vant skolecup i Agder

Guttelaget til Akademiet vant torsdagens finale i skolecupen for videregående skoler i Agder.

KRISTIANSAND: Vi startet gruppespillet mot Kvadraturen 2. Vi spilte ustrukturert og lå under de fem første minuttene før vi klarte å snu det til en 4-1-seier. Deretter møtte vi et godt Sam Eyde-lag med spillere fra Arendal Fotball. Denne kampen ble tøffere, men vi klarte en 4-2-seier. I siste gruppekamp møtte vi Venneslas lag, der vi sikret oss en solid seier.

Stemninga i laget var god før vi gikk inn i en spennende kvartfinale mot Dahlske videregående. Spillet var tøffere og kroppene begynte å bli slitne. Kampen endte 3–2 og vi var klare for semifinalen. Her møtte vi et godt KVS-Lyngdal-lag, som resulterte i en jevn kamp, med blant annet en brassescoring fra Anders Bjørge og keeperscoring fra midtbanen i de siste sekundene av kampen, av vår egen Knut Martinsen. Resultatet ble 4–4 og vi tok seieren på straffesparkkonkurranse.

I finalen møtte vi KKG 1. De hadde spilt godt i hele turneringen og det ble en jevn kamp fra start. Vi sikret ossdet første målet, og Ikke lenge etter gikk vi opp i 2–0 ledelse. Like etter fikk en av våre spillere gult kort som medfører to minutter utvisning. Dette responderte KKG raskt på og som følge av dette fikk de en scoring. Kort tid scoret de igjen og kampen måtte avgjøres på straffekonk. Her gikk Akadiemt av med seieren.

Se den avgjørende straffescoringen til Anders Bjørge her:

PS! I jenteklasen ble det naturlig nok seier til KKG, da to lag fra den skolen møttes i finalen.

KKG 1 vant jentefinalen mot KKG2. Privat

