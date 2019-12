RG-turnerne i sving til The Lion King. Foto: Peder Juel Carlsen

400 turnere lagde show i Gimlehallen

Det var liv og røre både på matta og blant de 1700 tilskuerne under lørdagens juleshow til Kristiansands Turnforening.

Kristine Bjorvand Kristiansands Turnforening

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: Årets tema var «Filmklassikere». Hvert parti valgte da en klassisk film som deres tema.

Her var alt fra søte små prinsesser fra filmen «Frozen», spreke pirater fra «Pirates of the Carribean», grasiøse RG-jenter som turnet til «The Lion King» og våre damer som danset til «This is me» fra «The Greatest Showman».

Dette var bare noen av filmene som ble brukt under årets juleshow.

Turn kvinner Camilla Skuland og Sofie Nilsen Aateigen. Foto: Peder Juel Carlsen

I tillegg til Kristiansands Turnforening sine gymnaster var det også invitert troppsgymnastene fra Arendal og Grimstad som er med i vårt GAK-samarbeid (Grimstad-Arendal-Kristiansand). De viste sitt frittstående-program som de framførte under NM i teamgym og nordisk mesterskap i høst.

Avslutning alle gymnaster Foto: Peder Juel Carlsen

Årets juleshow-komité var Kari Aasen Gundersen, Kevin Holen og Kolbjørn Lindberg, som gjorde en fantastisk jobb med å sette alt sammen.

Se video her:

I tillegg til komiteen rettes en stor takk til våre trenere, gymnaster, foreldre og alle andre som var med på å få showet til å skinne.

Turn kvinner, “Annie”. Foto: Peder Juel Carlsen

Foreldre og barn fem år, «Frozen» Foto: Peder Juel Carlsen

Foto: Peder Juel Carlsen

Turn kvinner- Sofie Nilsen Aateigen. Foto: Peder Juel Carlsen

Foto: Peder Juel Carlsen Foreldre og barn fem år, «Frozen». Foto: Peder Juel Carlsen

Foto: Peder Juel Carlsen Foreldre og barn fem år, «Frozen». Foto: Peder Juel Carlsen

Foto: Peder Juel Carlsen Turn menn: Kristian Emil Maklsen og Ivan Maltsev. Foto: Peder Juel Carlsen

Komité, fra venstre Kevin Holsen og Kolbjørn Lindberg. Foto: Peder Juel Carlsen

