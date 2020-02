Alder ingen hindring for Helge (81)

Helge Gundersen fra Grimstad var en av pionérene for byggingen av Sørlandets Travpark. Søndag kveld viste han at han også fortsatt kan trene fram vinnerhester i løpsbanen.

Helge Gundersen (nr. to f.h.) var en sentral skikkelse i byggingen av Sørlandets Travpark. Søndag kveld sikret 81-åringen fra Grimstad seg en flott trenerseier på hjemmebane da Fata Morgana vant karrierens første løp. Foto: Hesteguiden.com

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

KRISTIANSAND: Helge Gundersen fra Grimstad kan med rette kalle seg «Travparkens far». Som leder for Agder Travforbund var han en av pådriverne for byggingen av landets yngste travbane.

– Det var folk og biler og kaos absolutt alle veier, fortalte Gundersen i jubileumsprogrammet som Travparken sendte live på Facebook i forbindelse med 30-årsmarkering i juli 2018.

Trener i Travparken hver uke

Den nå 81 år gamle travnestoren har på ingen måte lagt sporten på hylla, og er flere ganger i uka å se i løpsbanen på Sørlandets Travpark der han trener den fire år gamle varmblodshoppa Fata Morgana. Søndag viste Gundersen at han ikke har glemt gamle trenerkunster. Sammen med hjemmekusk Geir Mikkelsen tok nemlig Fata Morgana karrierens første seier da hun på imponerende vis tok ned storfavoritten Actress Superb over oppløpet.

– Dette var gildt, jeg har hele tiden ment at hoppa er bra, fortalte en fornøyd Helge Gundersen etter løpet.

Fata Morgana travet 1.17,9a/2140 meter i sitt seiersløp, ny personlig rekord for hoppa.

Nå venter Frankrike

Familiehesten Langlands Odin fortsetter sin imponerende framferd på norske travbaner. Og snart venter et Frankrike-eventyr på den vakre vallaken fra Søgne. 7-åringen er nemlig kvalifisert til de store kaldblodsløpene på mastodontbanen Vincennes i Paris. Søndag viste han at toppformen så til de grader er på plass før avreise Frankrike.

Familiehesten Langlands Odin bekreftet sin storform da han vant i Travparken søndag. Nå venter et spennende Frankrike-eventyr for den sju år gamle vallaken og kretsen rundt. Foto: Hesteguiden.com

Innfridde favorittstemplet

Sammen med medeier Vidar Tjomsland innfridde Langlands Odin som kveldens største favoritt i Travparken. 37-åringen lot seg ikke stresse opp i sulkysetet da han fikk hovedopponenten Bacchus Ø.K. trykkende på utsiden. Tjomsland slapp føringen for siden å angripe på nytt nedover den siste langsiden. Nedover oppløpet kontrollerte sørlandsekvipasjen begivenhetene, og kom til mål som sikre vinnere på 1.25,5/2140 meter.

– Jeg vet jo at Bernt Øksnevad (kusk til Bacchus Ø.K., red.anm.) har en tendens til å gi litt gass, så jeg ville ikke være med på for tøff kjøring innledningsvis. Langlands Odin er i så fin form nå at det ble sikkert uansett. Nå gleder vi oss stort til å reise til Frankrike, det blir litt av en opplevelse å få kjøre løp på Vincennes, fortalte Vidar Tjomsland etter løpet.

