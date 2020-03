ØIF sendte bunnlaget ned

Med seier 42–28 ødela ØIF Arendal ethvert syltynt håp Fold-St. Hallvard hadde om å overleve i eliteserien.

Serietoer ØIF Arendal hadde full kontroll mot tabelljumbo Fold-St. Hallvard i søndagens seriekamp i Rykkinhallen. Foto: Simen Moesgård/ØIF Arendal

En god førsteomgang, der forsvaret satt godt, var det som skulle til for å avgjøre kampen mot Fold St. Hallvard. ØIF Arendal viste at det er forskjell mellom topp og bunn og herjet tidvis med hjemmelaget.

Det endte med 42-28-seier og ØIF Arendal er dermed sikret minst en fjerdeplass i eliteserien og dermed seeding inn i sluttspillet.

– Det er egentlig lekestue. Vi gjennomfører bra, men slipper inn litt mange mål, så André Jørgensen Hofstøl – assistent for ØIF – til Handball TV etter kampen.

En kan trygt si at ØIF Arendal gikk ut i et atskillig høyere tempo enn vertene fra Lier/Bærum, i deres nye hjemmearena Rykkinnhallen.

Fakta Kampfakta: Fold-St. Hallvard HK-ØIF Arendal 28–42 (10–19) Eliteserien menn Rykkinhallen Dommere: Tor Brede Launes og Vidar Larsen. Utvisninger: Fold-St. Hallvard HK 1x2 min, ØIF Arendal 3x2 min. Toppscorer Fold-St. Hallvard HK: Theodor Sjøgren, 7 mål. ØIF Arendal: Kristijan Jurisic 1, Josip Vidovic 3, Mario Matic 3, Martin Lindell 7, Kristian Rammel 4, André Lindboe 6, Sondre Paulsen 3, André Bergsholm Kristensen, Hermann Gabriel Ranneberg Vildalen, Eirik Heia Pedersen 2, Laurits Mo Rannekleiv 2, Olaf Richter Hoffstad 4, Jesper Munk Johanson 3, Luigj Quini, Sander Løvlie Simonsen 4.

Etter at Fold St. Hallvard utlignet til 1-1 etter drøyt halvannet minutt, dro ØIF Arendal ifra og satte fem scoringer på rappen før St. Hallvard fikk redusere.

Det sto 5-1 til ØIF Arendal etter fem minutter. Etter ti minutter var det blitt 6-2.

St. Hallvard klorte seg fast på fire mål bak fram til kvarteret var spilt. Da sto det 10-6 til ØIF. Men så dro ØIF ifra igjen og skaffet seg seks måls luke fem minutter seinere. De ti siste minuttene av første omgang spilte ØIF hjemmelaget nesten ut av hallen og gikk til pause med solide 19-10.

En av årsakene til det var Kristijan Jurisic, som sto en meget solid kamp. Jurisic var tilbake i sin gamle hjemmearena for første gang som seniorspiller. Han markerte hjemkomsten med å score et mål også.

Fold St. Hallvard prøvde seg med et sju mot seks-spill offensivt, uten at det hjalp veldig.

Jesper Munk åpnet andre omgang med å sette inn 20-10.

I pausen hadde også ØIF satt inn André Bergsholm Kristensen mellom stengene, noe som ifølge trenerteamet var avtalt på forhånd.

I løpet av drøyt fem minutter hadde ØIF Arendal økt med to mål og ledet 24-23, etter at André Lindboe nok en gang hadde vært sikker fra sjumeteren. Da tok også Robert Hedin, trener for Fold St. Hallvard, time out.

30 mål ble passert da 42 minutter ble passert. Da kontret Olaf Richter Hoffstad inn 30-18.

St. Hallvard skal ha ros for at de aldri ga seg. Hjemmelaget hentet seg inn og kom seg opp til å ligge ”bare” ti mål bak bare minuttet seinere. Men det skal sies at slurv fra ØIF var skyld i at to mål ble hentet inn.

Forsvarsarbeidet til ØIF var heller ikke av den kvaliteten vi så før pause. St. Hallvard scoret ti mål på de første 15 minuttene av andre omgang. Da tok også ØIF time out, og der manet kaptein Eirik Heia Pedersen til å skjerpe konsentrasjonen. Og kapteinen hadde et lite poeng, for med litt bedre konsentrasjon, kunne nok ØIF ledet med 15 mål – i stedet for 11 – på det tidspunktet.

Det kunne se ut som kapteinens ord hjalp, for ØIF slapp mindre til de neste minuttene og var plutselig 14 mål foran.

Med knappe åtte minutter igjen hadde forspranget økt til 15 mål.

Spenningen var over for lenge siden i Rykkinnhallen, for ØIF Arendal hadde hatt alt under kontroll i løpet av andre omgang.

Lagene vekslet om å score de siste minuttene. ØIF Arendal vant som nevnt slutt 42-28.

Det var flere ØIF-spillere som viste seg fram i denne kampen. Martin Lindell ble toppscorer med sju mål.

PS! Etter 19 av 22 kamper ligger fortsatt ØIF Arendal på andreplass i eliteserien, seks poeng bak lederlaget Elverum.