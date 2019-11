Cecilie Wormdahl fra Drammen (t.h) og May Britt Tynes fra Evje etter lørdagens NM enkeltøvelser i Valhalla i Tvedestrand. Tynes tangerte tidligere norsk rekord i benk m/stokk med 90 kilo, men fikk senere i stevnet en muskelbrist i høyre brystmuskel da hun løftet 195 kilo i powerstairs og måtte bryte konkurransen. Privat

Rekordras i NM-stevne

Blant de 20 deltakerne i NM enkeltøvelser for strongman/-woman, satte fire av dem Valhalla-rekorder.

Knut Bjorvatn NM-arrangør

TVEDESTRAND: Det ble satt hele sju Valhalla-rekorder sist lørdag, og en masse personlig rekorder.

Cecilie Wormdahl satte tre rekorder i kvinner åpen klasse, med hele 92,5kg i stokkbenkpress, 47,5kg i en hånds hantel over hodet og 195kg i powerstairs. Dette er svært sterke resultater. Wormdahl melder følgende:

– Jeg kom hjem fra VM i Florida fire dager før dette stevnet, og bestemte etter et par dager for å delta siden kroppen føltes fin etter en såpass stor konkurranse. Jeg hadde en forhåpning om rekord i hantelpress, da dette er en av mine favorittøvelser, så det var gøy å ta den. Det var ekstra gøy å sette to rekorder til. Det var et fint NM med mange imponerende løft!

Håkon Kollerød, løftet hele 333kg i powerstairs. Rekord i menn åpen klasse. Dette var hans første forsøk på powerstairs, så en knallbra presentasjon.

Kine Dahle, satte rekord i kvinner under 60kg, med å løfte 35kg over hodet med en arm.

Gry Anita Opdal, satte rekord med 160kg i powerstairs i kvinner under 60kg.

Kim Egenes, tangerte rekorden i stokkbenkpress med 170kg i menn under 80kg.

Her er NM-deltakerne samlet i Valhalla i Tvedestrand. Knut Bjorvatn

Jeg regner med at kommende NM i enkeltøvelser vil bli lørdag 18. april, 2020 på Valhalla Gym. Øvelsene vil bli stokkpress, farmer’s walk for 3 meter og steinløft til 110cm. Alle øvelsene er for maks vekt.

Nedenfor finner dere resultatene fra lørdagens konkurranse.

Øvelse Klasse Plass Navn Resultat Stokkbenkpress Kvinner åpen 1 Cecilie Wormdahl 92,5kg 2 May Britt Tynes 90kg 3 Sara Miquel 85kg 4 Kine Dahle 75kg 5 Gry Anita Opdal 70kg Menn 90kg 1 Kim Egenes 170kg 2 Steinar Fredriksen 140kg 3 Vetle Rakkestad 70kg Menn åpen 1 Fredrik Hægeland 200kg 2 Yngve Wehus 180kg 3 Christian Martinussen 170kg 4 Håkon Kollerød 170kg 5 Geir Thorsen 160kg 6 Morten Aamodt 160kg 7 Henrik Elgh 160kg 8 Niklas Jacobsen 150kg 9 Helge Thorsen 130kg 10 Preben Solheim 90kg En arm Hantel over hodet Kvinner åpen 1 Cecilie Wormdahl 47,5kg 2 Sara Miquel 40kg 3 Kine Dahle 35kg 4 Gry Anita Opdal 30kg Menn 90kg 1 Steinar Fredriksen 65kg 2 Vetle Rakkestad 40kg Menn åpen 1 Morten Aamodt 90kg 2 Geir Thorsen 75kg 3 Håkon Kollerød 75kg 4 Niklas Jacobsen 65kg 5 Helge Thorsen 60kg 6 Preben Solheim 40kg Powerstairs Kvinner åpen 1 Cecilie Wormdahl 195kg 2 May Britt Tynes 180kg 3 Gry Anita Opdal 160kg 4 Charlotte Johannson 154kg Menn 90kg 1 Vetle Rakkestad 282kg 2 Martin Falkheim 252kg 3 Steinar Fredriksen 224kg Menn åpen 1 Håkon Kollerød 333kg 2 Morten Aamodt 312kg 3 Henrik Elgh 312kg 4 Niklas Jacobsen 302kg 5 Yngve Wehus 292kg 6 Geir Thorsen 264kg 7 Preben Solheim 242kg 8 Helge Thorsen 211kg

