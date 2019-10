Søgnes-spillerne Bernhard Lyut (f.v.), Mathias Skomedal og Vetle Try i Gimlehallen lørdag. Privat

Søgne-spillerne sprudlet i Kristiansand Open

Søgne IL Volleyball stilte med tre lag i helgas turnering i Gimlehallen.

Olav Eieland

For mindre enn 50 minutter siden

KRISTIANSAND: Lørdag var det duket for storturnering i Gimlehallen, med Kristiansand Sandvolleyballklubb som vertskap.

Søgne IL Volley stilte med tre lag, ett lag i Teen/ungdom født 2001-2005, og to lag i minivolleyball.

Fot Teen-laget som besto av Eirik Jørgensen, som spilte sammen med en god KSK spiller, gikk ubeseiret gjennom turneringen og vant til slutt 2–1 i en meget jevn finale.

For barnepartiene var det også meget fint spill, i denne klassen skriver man ikke poeng, men våre lag vant alle kampene bortsatt fra en.

Linnea Ytre Eide med et godt bagger-slag. Privat

Et av lagene besto av Cornelius Jørs, William Nesheim og Linnea Ytre Eide. Og så hadde vi med et helt nytt lag, Bernhard Lyut, Mathias Skomedal og Vetle Try, som nettopp har startet på volleyball, og som spilte kjempegodt sammen.

Bernhard gjør seg klar til smash. Privat

Disse kampene er veldig publikumsvennlige med det vi kaller holde-volleyball, hvor man kan holde/kaste ball, og dermed blir ballvekslingene lange og harde. Spesielt Bernhard utmerket seg med nesten keeperredninger, Mathias var god opplegger, og Vetle hadde øvd mye på smash og lagde viktige poeng.

Publisert 29. oktober 2019 09:17