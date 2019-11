Sindre Baas (20) fra Dølemo senket tidlig i november sin pers på 500 meter og 100 meter til henholdsvis 36,69 sekunder og 1.11.93 minutt. Kommende helg går han verdenscupstevne i Nederland i U23-klassen. Peder Kongshaug

Hadde dobbel prolaps – sikter mot seniorlandslaget

Skadefri, og med et mål om å senke mine bestenoteringer ytterligere, håper jeg å kunne få en plass på det norske seniorlandslaget.

Sindre Baas

UTØVERBLOGG: For ganske nøyaktig ett år siden fikk jeg en smell i ryggen på trening. Utover kvelden resulterte det i ryggen låste seg fullstendig. Dagene etterpå var det null trening og gradvis ble ryggen noe mer bevegelig. Etter to uker kunne jeg gå ned i skøytestilling igjen. Treningen gikk stadig bedre, men styrketrening måtte jeg fortsatt holde meg unna. En gang i januar smalt det til i ryggen igjen, og jeg måtte belage meg på ny opptrening.

Tidene mine sist sesong var skikkelig under pari, hovedsakelig på grunn av denn doble prolapsen i ryggen. Jeg måtte stå over økter, og fikk mindre kvalitet på de øktene jeg kjørte. I januar hadde jeg 1.16 som bestenotering på 1000 meter og på 500 meter hadde jeg 38.08. Jeg forbedret meg ikke før de to siste helgene, da gikk jeg vel å merke på veldig god is under rekordløpet i Stavanger, på 1.12.30 på 100 0m og 37.11 på 500 m. I år startet jeg sesongen med sommeløpet på Hamar, her gikk jeg 37,56 og 1.14,06. Siden har jeg stort sett gått disse tidene jevnt ned for hvert løp.

Første helga i november var det norgescup 2 på Hamar. Her gikk jeg pers på både 500m og 1000m, henholdsvis 36,69 og 1.11,93. Før helga hadde jeg 37,11 og 1.12.30. På grunnlag av norgescup 1 og 2, ble jeg tatt ut til årets første Neo Senior world cup (U23), noe jeg var veldig fornøyd med. Kommende helg skal jeg i aksjon i Nederland og gleder meg til det. Jeg skal gå sesongens andre verdenscupstevne i U23-klassen der.

I år har jeg flyttet til Stavanger og begynt i et nystartet satsingslag, Team Sørmarka. Jeg representer fortsatt Dølemo Idrettslag. I Stavanger får jeg gå på is en hel måned tidligere enn før. Dette fordi det er innendørs hall kontra utendørs kunstis før. Jeg får også trene med flere folk på mitt nivå, som gjør at det blir høyere fart på fartsøkter, og det er «billigere» å gå mengdeøkter, fordi man kan ligge bak og ikke bare foran. Jeg har også fått ny trener i den tidligere nederlandske skøyteproffen Wouter olde Heuvel, som innehar mye god kompetanse, spesielt teknisk. Assistenttrener Ole Morten Mellemstrand bidrar også med god ekspertise.

Rent treningsmessig er det ikke så mye forskjell fra i fjor, det går stort sett i det samme, men totalt antall timeantall er litt mindre. Jeg har lyst til å bli så pass god at jeg ligger i sjiktet til en landslagsplass. Tidsmessig satte jeg meg noen mål før sesongen, som noen kan mene er urealistiske, men man skal ikke være sikker på å nå målene sine. Jeg har lyst til å bryte 36-grensa på 500 m, 1.10-grensa på 1000 m og 1.50-grensa på 1500 m. Jeg har en avtale med meg selv at jeg satser fra januar til januar, foreløpig er jeg ikke i tvil om at det blir ett år til.

