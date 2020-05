Sykler 320 mil fra Lindesnes til Nordkapp

Vi har satt av to-tre måneder for å oppleve så mye som mulig av det landet vårt har å by på.

Jenny Mathilde Lien (20) fra Arendal og hennes kjæreste Sverre Askvig Gullbekk (24) fra Asker la for to uker siden ut på sykkelturen fra Lindesnes til Nordkapp. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Jenny Mathilde Lien

Sverre Askvig Gullbekk

I mai 2020 skulle Sverre legge ut på sitt største eventyr. En godt planlagt sykkeltur gjennom Estland, Latvia, Litauen, Polen - for å så ende opp i Italia. Dette var en tur han hadde gledet seg lenge til. Planleggingen begynte allerede i 2018, da han fikk vite at han skulle være i militæret til januar 2020. Det ga ham et perfekt halvår til å jobbe og gjøre de siste forberedelsene før turen.

Dette tok en helomvending da covid-19 tok over verden. Nye planer måtte nå legges. Hver sommer siden 2016 hadde Sverre vært på langturer - både inn- og utlands. Tanken om å sykle Norge på langs hadde alltid dukket opp, men aldri blitt noe av. Før nå.

Foto: Privat

12. mars måtte Jenny brått avbryte en backpackertur på grunn av covid-19. Etter to måneder i Asia hadde reiselysten bare blitt større, og siden Norges grenser stengte ned og ingen jobb var tilgjengelig, hørtes sykkelturen ut som et spennende prosjekt for våren/sommeren 2020.

Vi fant fram kartet og begynte å se på alternative ruter opp til Nordkapp. Korteste vei var selvfølgelig rett opp - gjennom innlandet - ca. 2500 kilometer, men det var ikke denne ruten vi ville ta. Norges langstrakte kyst fristet mer. Derfor endte vi opp med å sette opp en rute som skulle ta oss fra Lindesnes og opp langs kysten. Ca. 3200 kilometer.

Planen er å bruke to-tre måneder på turen for å oppleve så mye som mulig av det landet vårt har å by på. I løpet av to uker har vi nå forflyttet oss fra Lindesnes til Odda, og i dag sykler vi videre mot Voss.

Vi legger ut videoer på YouTube underveis. Før vi startet selve turen, testet vi formen med å sykle fra Tromøya til Risøya.

Se den videoen her:

Følg oss også på Instagram: @sverreogjenny

Foto: Privat