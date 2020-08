Solid pers ga NM-gull

Med 64,49 meter i det avgjørende spydkastet kunne jeg smile bredt for gull i U20-klassen i NM på hjemmebane.

Daniel Thrana (17) fra KIF Friidrett med gullmedaljen han vant i spyd på Kristansand stadion søndag. Foto: Privat

Daniel Thrana KIF Friidrett

BLOGG: Det var en fantastisk dag på stadion i dag i junior-NM. Strålende vær og tøff konkurranse blant åtte utøvere. Jeg følte at alt stemte i dag, og var bestemt på å slå persen min på 61,17 meter fra Bislett i juni (Boysen memorial).

Allerede under prøvekastene i oppvarmingen gikk spydet godt over 60 meter, det lovet bra for konkurransen.

Her er jeg flankert av Elias Hovden Nilsen på sølvplass (t.v.) og bronsevinner Marcus Henriksen. Foto: Privat

Jeg fikk til flere lange kast, også over 60 meter, i de første rundene. I fjerde omgang fikk jeg skikkelig klaff og perset til 61,65 meter, og lå an til sølv, et resultat jeg hadde vært kjempefornøyd med.

Likevel følte jeg at jeg hadde enda mer å gå på, og har ofte opplevd å kline til også i sjette og siste omgang.

Det var bare å trøkke til, og jeg skjønte at det kom til å gå veldig langt. For en fantastisk følelse å få til et makskast og solid ny pers på 64,49 meter. Med det kastet topper jeg landsstatistikken for gutter 18/19.

Norgesmester på hjemmebane, ubeskrivelig gøy!

