Fløy maktet ikke score på hjemmebane og tapte 0-2 mot Rosenborg 2.

Lasse Sigurdsen deppet da Fløy tapte 0-2 hjemme på Arkicon Arena mot Rosenborg 2 mandag. Foto: Svein Grundetjern

FLEKKERØY: Lett nedbør mandag kveld gjorde matta rask og ballen gikk fort, noe Fløys gutter fikk merke godt. Med kvikke bein og god teknikk fikk Rosenborgs andrelag ballen til å rulle deres vei.

I store deler av kampen er det de som styrer kampen og Fløy blir løpende imellom. 24 minutter spilt og Fløy får sin første målsjanse da Matej Dekovic ruver høyest på et langt innkast fra Johan Kvame Naglestad, men ballen går på feil side av tverrliggeren. Videre utover i kampen så vises det at det er på dødball målene vil komme.

Fakta Kampfakta Fløy – RBK 2 0–2 (0–0) 3. runde i PostNord-ligaen 0–1: Sondre Skogen 68’ 0–2: Sondre Skogen 90+5 Gule kort: Tobias Henanger 37’, Ante Knezovic 83’, Johan K. Naglestad 87’ (Fløy) – Franklin Nyenetue 51’, Emanuel Kulego 83’ (RBK 2) Fløy (4-2-3-1): Ante Knezovic – Jone Kleppa, Matej Dekovic, Johan K. Naglestad, Jørgen Richardsen (K) – Tobias Henanger, Henrik Andersen – Anders Hella, Christoffer Myhre, Dardan Dreshaj – Lasse Sigurdsen. Benk: Andreas Olsvoll, Sebastian Fredriksen, Kaj-Stian Apeland, Arent-Emil Hauge, Ole Fredrik Thorsen, Mats Holt, Mathias Grundetjern, Erik Marcussen, Sander Barstad Bergan.

Drøye ti minutter seinere er Dekovic på ball igjen etter en godt slått corner av Henrik Andersen, men en god Sander Tangvik i Rosenborg-målet strekker seg så lang han er og får hindret et mål for guttene fra Øya.

Utenom noen få småfarligheter etter godt spill av bortelaget er det ingenting å skrive hjem om i 1. omgang.

Se høydepunkter fra kampen:

I starten av 2. omgang viser Rosenborg 2 at de har tenkt å bli i Postnord-ligaen. De klarer å få til sitt spill gjennom et midtbaneledd som løper og spiller fort gjennom fløyspillere. Fløy henger rett og slett ikke med på notene når tempoet blir skrudd opp og teknikken sitter for guttene fra Trondheim.

I kø for å score

Etter halvspilt andreomgang gjør Fløy et bytte hvor Sebastian Fredriksen kommer inn for Anders Hella og hjemmelaget får et løft etter godt spill og god vilje, men det blir ikke mål ut av det. Når først Fløy kommer inn i kampen igjen, får Rosenborg frispark på hjørnet av 16. Ballen blir slått lavt mellom keeper og forsvar, og bortelagets spillere får stå i kø for å løpe ballen i mål. 0–1 Rosenborg ved scoring av kaptein Sondre Skogen.

Etter målet blir det et jagende Fløy som må ha scoring, men flere balltap og pasningsfeil resulterer i flere overganger for Rosenborg 2.

72 minutter spilt og Fløy foretar seg et dobbeltbytte. Inn kommer Kaj-Stian Apeland og Arent-Emil Hauge for Tobias Henanger og Christoffer Myhre. Fløy fortsetter å jage etter en utligning uten hell.

Etter 83 spilte minutter kommer keeper Ante Knezovic og innbytter Emanuel Kulego i en krangel som resulterer i gult kort til begge, og det blir brukt mye tid til dette, noe Fløy ikke har tid til.

I et forsøk på å få mål blir Johan Kvame Naglestad sendt opp på topp for å være et oppspillspunkt. Fløy prøver å slå langt, men får ikke ballen i en god nok skuddposisjon.

Fløy gjør et bytte etter 89 spilte minutter og inn kommer Ole Fredrik Thorsen for Dardan Dreshaj.

Overtidsmål

På overtid etter at dommer har lagt til seks minutter, blir en Rosenborg 2 spiller felt i Fløys sekstenmeter og dommer dømmer straffe til store protester av Fløy-spillerne og tilskuere. Sondre Skogen setter straffen og blir dermed tomålsscorer på en tung dag for Fløy.

Dagens Fløy-spiller ble Jone Kleppa, stemt fram av Klubb 22. Som alltid løpende opp og ned langs venstresiden hele kampen, med gode prestasjoner og god vilje.

Dette var det første tapet hjemme på nærto år, som for øvrig kom sist Fløy var oppe i Postnord-Ligaen.

Nå er det bare å omstille fokus mot neste kamp som er borte mot Bærum lørdag 1. august 16. Ette tre kamper ligger Fløy på niendeplass av 14 lag, med tre av ni mulige poeng.