Sterk ØIF-seier på Island

ØIF Arendal vant søndag 30–25 over Hafnarfjordur i 2. runde av kvalifiseringen til EHF-cupen.

ØIF Arendal har skaffet seg et meget sterkt utgangspunkt foran returkampen i 2. runde av kvalifiseringen til EHF-cupen.

På Island ble Hafnarfjordur slått med 30–25 søndag kveld, etter at grunnlaget ble lagt i en sterk første omgang.

ØIF Arendal kom godt i gang på Island og det var Sondre Paulsen som fikk æren av å sette inn kampens første scoring. Hjemmelaget slo tilbake to ganger, men Richard Lindström sørget med sin scoring for at det sto 2–2 etter fem minutter.

Paulsen tilbake på høyrekanten

ØIF startet kampen med en ny oppstilling, der Sondre Paulsen fått tilbake sin gamle plass på høyrekanten.

De neste minuttene koblet ØIF et lite grep om sine verter fra Hafnarfjordur. Noen prosent bedre målvaktspill og noen prosent bedre forsvar enn tidligere i sesongen i denne perioden og det sto 5–3 til ØIF etter ti spilte minutter.

Kampen stabiliserte seg med ØIF et og to mål foran de neste minuttene. Men så – like etter 15 spilte minutter – tilrev ØIF seg en firemålsledelse.

Fakta Kampfakta

Hafnarfjordur – ØIF Arendal 25–30 (11–18) Ithrottamidstod Kaplakrika Dommere: Yann Carmaux og Julien Mursch, Frankrike Utvisninger: Hafnarfjordur 3×2 min. ØIF 4×2 min. Flest mål Hafnarfjordur: Asbjørn Fridriksson 6 mål. ØIF: André Bergsholm Kristensen 1, Åsmund Strat – Josip Vidovic 4, Mario Matic 1, Martin Lindell 2, Richard Lindström 5, Kristian Rammel, Sondre Paulsen 3, William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen 4, Olaf Richter Hoffstad 7, Jesper Munk 1, Sander Løvlie Simonsen 2

Først satte Eirik Heia Pedersen inn 7-5, før Hafnarfjordur svarte med en gang, men så kom tre raske ØIF-scoringer. Dermed hadde hjemmelaget fått noe å tenke på, og var tvunget til å ta en time out på 10–6 til ØIF. Før 20 minutter var passert, var ledelsen økt til 12–6. En knallperiode fra ØIFs side.

Men de neste minuttene ble ikke helt det samme, for Hafnarfjordur spilte seg tilbake i kampen og reduserte til fire måls forsprang. Godt forsvar sørget imidlertid for at det ble økt til fem mål da 25 minutter var passert av omgangen. Sander Løvlie Simonsen sørget for det, før Olaf Richter Hoffstad med sin tredje for kvelden skaffet 15-9-ledelse ikke lenge etter.

Klar framgang

ØIF framsto nesten som et nytt lag i første omgang. Defensivt var det flere hakk opp i forhold til mye av det som er levert til nå i sesongen. Hafnarfjordur tok ut målvakt og spilte sju mot seks, noe som bare sørget for at André Bergsholm Kristensen kunne krone en god omgang med å sette ballen i åpent mål, direkte fra utkast.

Hafnarfjordur reduserte i sluttsekundene, men ØIF var foran med hele 18–11 etter den første halvtimen, en halvtime som viste et mye bedre ØIF-lag enn vi har sett de siste kampene.

Andre omgang innledet med en straffemiss av Sondre Paulsen, før begge lagene satte inn en scoring hver. Det var det som skjedde i målprotokollen de første fem minuttene. Et litt mer unøyaktig ØIF-lag klarte ikke å utnytte de islandske feilene i starten til å øke ytterligere. I stedet ble det gjort en del feil av ØIF, noe som medførte at Marinko Kurtovic la inn sitt første time out-kort etter bare 6,23 av andre omgang.

Etter 40 minutter sto det 22–13. Da hadde ØIF hatt ti måls ledelse, men ØIF hadde også to spillere ute med tominuttere samtidig. Det utnyttet islendingene til å komme et par mål nærmere.

Da kvarteret gjensto, sto det 24–16 til ØIF. Da hadde det vært en periode med rot fra begge lagene. Det kunne likevel virke som om ØIF hadde brukbar kontroll på det som foregikk, men det lå nok i bakhodet at en aldri må slappe av. Islendinger gir seg nemlig aldri når det kommer til lagidretter.

Sesongbeste av Kristensen

Med ti minutter igjen å spille, var det fortsatt åtte måls ledelse til ØIF. Lagene hadde byttet på å score og å misse de siste fem minuttene. Etter hvert så det ut som alt var under kontroll. ØIF lå åtte og ni mål foran, og bakerst leverte André Bergsholm Kristensen sesongbeste med klar margin. Med 6.05 igjen, reddet han et straffekast.

Inn i de siste minuttene gikk ØIF Arendal med 29-21-ledelse. Det handlet bare om ikke å rote vekk så mange mål på slutten at utgangspunktet skulle svekkes betraktelig foran hjemmemøtet om en knapp uke.

ØIF spilte klokt på slutten og brukte tid. Hafnarfjordur knappet innpå et mål, men seieren var aldri i fare. Med 2,30 igjen var det 29–22. Med like under to minutter igjen, røk Sondre Paulsen på en tominutter. Hafnarfjordur knappet ytterligere to mål innpå og plutselig var det bare fem mål opp for de islandske vertene.

Slutten bød på mye kaos. De tre siste målene islendingene scoret kom i åpent mål.

Det endte med solide 30–25 og et sterkt utgangspunkt foran Oktoberfesten i Sør Amfi !