Emil Pedersen får gratulasjoner og konstruktiv kritikk fra Steinar Skeie og Alla Abdallah etter kampen. Stian Bøe

Hat trick fra Pedersen sikret Vindbjart-seier

Emil Grønn Pedersen og co. vant 4-0 mot Bryne 2 i lørdagens seriekamp.

Stian Bøe, Vindbjart FK

For mindre enn 40 minutter siden

MOSEIDMOEN: Vindbjart innfridde forventningene mange blant publikum hadde lørdag, og slo til med storseier mot et veldig ungt Bryne 2-lag. Gjestene har fortsatt en liten teoretisk sjanse til å holde plassen, men det kommer til å bli nedrykk, mens A-laget kjemper samme kampen i divisjonen over.



For oss gjenstår det nå to seriekamper, mot tabellnaboene under, så fjerdeplassen kan vi selv sørge for å ordne. Internt i laget er det også noen pågående kamper. Etter at Sondre Nordhagen scoret sitt første mål på A-laget sist helg, slo naboen i Lyngveien, Daniel Johansen, tilbake denne gangen med sitt første mål på fem år. Etter at han debuterte som 14-åring med scoring på straffespark mot Birkebeineren har det ikke blitt flere nettkjenninger. Før nå. Robert Våge Skårdal slo corner, Lasse Næss hindret keepers utsikt og rekkevidde, og Daniel styrte ballen i mål ved første stolpe.

Daniel Johansen scorer her for første gang på fem år. Stian Bøe

Kamp om å bli toppscorer



Ingen av disse blir likevel toppscorer. Det blir heller ikke Øyvind Løkkebø Gausdal, som i så tilfelle hadde blitt det for 11. året på rad. I fjor kom han inn på sommeren og tok tittelen med tolv mål. I år står han med tre scoringer, og det ser vel ut som kronen hans endelig skal overtas av andre. Men hvem?

Kampen står mellom Robert Våge Skårdal (7), Berry Gerezgi (6), Marcus Aslaksen (6), Lasse Næss (5), og sist, men ikke minst, Emil Grønn Pedersen, som spiste opp forspranget til de foran ham, med tre mål mot Bryne. Etter at han kom tilbake fra Oslo-opphold i sommer har han nå satt inn sju mål på elleve kamper.

Daniel Johansen får velfortjent jubel. Stian Bøe



Første scoringen hans mot Bryne kom etter et angrep helt bakfra. Keeper Christoffer Braastrup Andersen spilte ut til Sondre på venstre, ballen ble spilt over på andre siden ved Mustafa Omarkheil og Berry. Innlegget var svakt, men Robert fikk pirket ballen videre til Emil, som bredsidet den i lengste hjørne. Åtte trekk fra keeper, til avslutning. To kjappe mål, og da var lista lagt for resten av kampen.

Krydderfotball



Den neste timen fortsatte med godt krydret fotball, men litt frustrerende uten uttelling. Bryne var frampå og kom til et par ok sjanser, men for det meste ble de noen numre for små, og kanskje vår kvalitet også falt litt på grunn av dette.

Dagens målscorere, Daniel Johansen og Emil Pedersen. Stian Bøe



Siste ti minuttene tok Emil ansvar og gjorde resultatet litt mer overbevisende. Et veggspill med Simen Aanonsen ble satt inn stolpe inn (igjen) fra nesten død vinkel. Noen minutter seinere satte han inn et frispark fra høyresiden. Igjen helt inne ved stolpen, keeper så ut til å være på riktig plass, og det kan kanskje diskuteres om keeper burde tatt et par eller kanskje alle tre målene hans.



Tredjeplass er nå utenfor rekkevidde, fjerdeplass kan sikres med seier i Tønsberg mot Flint til helgen.

Fakta Kampfakta Vindbjart – Bryne 2, 4–0 (2–0) 3. divisjon menn avd. 3 1–0 (19 min) Daniel Johansen 2–0 (21 min) Emil Pedersen 3–0 (82 min) Emil Pedersen 4–0 (89 min) Emil Pedersen

Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Marcel Musonda Ngoie, Daniel Johansen, Kjetil Myrvold (Anders Urdal Hansen fra 87 min), Sondre Nordhagen, Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Robert Våge Skårdal (Martin Gardiner fra 85 min), Berry Gerezgi (Marcus Aslaksen fra 60 min), Lasse Næss (Markus Nyhus fra 65 min), Emil Pedersen. Ikke benyttet: Jakub Rysiak, Stian Rosland, Magnus Langerud

Ingen gule kort.