Kristiansanderen Aram Khalili (30) blir spillende trener for herrelaget til Innstranda IL Fotball i 4. divisjon.

Aram Khalili (t.v.) sammen med sportslig leder for Innstranda IL Fotball, Kjell Nilsen. Foto: Innstranda IL Fotball

Jacob Andersen Styreleder Innstranda IL Fotball

BODØ: IIL Fotball Herrer er henrykt over å kunne meddele at vi søndag kveld har blitt enige med tidligere Start-, Bryne-, GAIS-, Bodø/Glimt-, Notodden- og nå sist sesong Jerv-spiller Aram Khalili.

Khalili, som også kan skilte med 19 aldersbestemte landskamper for Norge, skal i kommende sesong være med oss som spillende trener og bidra til at klubbens målsetting om å trene mer og bedre, blir en realitet. Han vil spesielt ha et øye med våre talentfulle unge spillere og sette standarden for hva som må til, for å få en fin utvikling.

– Jeg er glad og takknemlig som kan være med på et spennende prosjekt som dette. Og håper at jeg kan være med på å gi de unge guttene en sjanse til å nå drømmen, sier Khalili.

For IIL som klubb, er det personen Aram og hans erfaringer som er vårt hovedfokus og hva han kan bidra inn i gruppa med.

Sammen med de øvrige trenerne Øyvind Helbostad og Sture Karlsen, håper vi å få en trio som skal utfylle hverandre godt i 4. divisjon kommende sesong.

Her flankeres Khalili av herrelagets øvrige trenere, Øyvind Helbostad (t.v.) og Sture Karlsen. Foto: Innstranda IL Fotball

