Basketball-talenter samlet i Arendal

25 spillere fra hele regionen utfoldet seg på den andre av i alt fire spillerutviklingsamlinger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

25 spillere står i forsvarsposisjonen mens coach Ellen Hamremoen forklarer. Foto: Jesse Lee Crombel

Dragoslav Jerkovic, Lauvåsen IF

ARENDAL: Basketballforbundets Region Sør gjennomførte sist lørdag spillerutviklingssamling (SPU) i Sør Amfi i Arendal med spillere og trenere fra flere av klubbene i regionen. Denne gangen fikk spillere besøk av Ellen Hamremoen fra Ullern Basket.

Ellen sto for innholdet og fikk assistanse for gjennomføringen av Jesse Lee Crombel (leder i Arendal Titans og i Region Sør) og Dragoslav Jerkovic (leder i Lauvåsen Wildcats og breddeidrettsklubben Lauvåsen IF). Alle tre har vært delaktige på tidligere SPU og nasjonale talentcamper (NTC) og vet hva som må til og hva som forventes av spillerne på campen.

Coach Ellen viser utgangsposisjon i en av øktene, mens Tobias Johanson fra Kristiansand Pirates følger godt med. Foto: Jesse Lee Crombel

Lang erfaring

Ellen Hamremoen innehar en Trener 3-lisens og er basert i Oslo som medlem av Ullern Basket. Hun har vært trener i 15 år og har trent både jente- og guttelag i alder 12–18 år. I tillegg har hun coachet seniorkvinnelaget til Asker Aliens i to sesonger. Videre har hun vært SPU-trener for to årganger i seks år og landslagstrener for U16-jenter, U18-jenter og U18-gutter.

En av mange øvelsene blir vist. Her ved to gutter fra Kristiansand Pirates. Coach Ellen (helt til høyre i bildet) instruerer. Foto: Jesse Lee Crombel

Samlingen som betyr mye

Dette var samling nummer to av totalt fire planlagte SPU-er. Denne var viktig på mange måter. Alle spillere som deltok på denne og på den forrige samlingen, kan nå bli vurdert til å komme videre til NTC. Norges Basketballforbund (NBBF) arrangerer en nasjonal talentcamp i løpet av sesongen (29. mai-1. juni), som en del av forbundets satsing på å bygge opp aldersbestemte landslag. Landslagstrenerne vil besøke hver region minst en gang i sesongen i forbindelse med en SPU og denne gangen var det Ellen Hamremoen som møtte opp.

Etter 2 x 2 timers lange økter var det veldig mange fornøyde barn/ungdom å se i hallen. På samlingen var det blant annet fokus på forsvar, plassering i angrep, samt bevegelse i overgangsfasen og fotarbeid. Ellen, Jesse og Dragoslav avsluttet samlingen med å takke alle spillere for veldig god innsats og ga noen tips til framtidig trening. Alle tre trenere/coacher er enige at det var mange talentfulle spillere til stede på samlingen som vil nå langt og at alle kan nå så langt de bare vil hvis de trener hardt, trener riktig, er dedikerte og har riktig fokus.

Jentene fra Lauvåsen Wildcats var atter en gang godt representert under SPU. Bakerst (helt til høyre) står Freja som trener til daglig med Stavanger BBK, men spiller med Lauvåsen Wildcats under kampene. Foto: Dragoslav Jerkovic

Region Sør har de siste sesongene vært godt representert på NTC og har gjort et veldig godt inntrykk på både de andre regions trenerne og ikke minst landslagstrenerne. Spillere som stilte opp denne gangen og som er i vurderingen er gutter fra Kristiansand Pirates, Grimstad Express og Arendal Titans, samt jenter fra Lauvåsen Wildcats og Stavanger BBK.

Coach Ellen viser og forklarer en oppvarmingsøktene som inkluderer pasning og løping på tvers. Foto: Dragoslav Jerkovic

Shooting camp i Håneshallen

Mange av dem som var på denne helgens SPU deltok også på «Yes I Can – Shooting Camp» i Håneshallen 2.-3. januar. Dette i regi av landslagstreneren Kevin Juhl-Thomsen i samarbeid med Lauvåsen Wildcats og med assistanse av Jo Kristian Weisethaunet (U16 landslagsspiller).

Ballbehandling er viktig å trene på og her jobbes det med to basketballer samtidig for å øke vanskelighetsgraden. Foto: Dragoslav Jerkovic

Fokus for campen var grunnleggende skuddteknikk, avansert skuddteknikk, shooters "mindset", implementering av gode rutiner for egentrening og mentale ferdigheter som basketballspiller. Campen var individuelt tilpasset og gikk over to dager der det ble gjennomført 4 økter av 2,5 timer = 10 timer med fokus på skudd. Metodikken er lagt opp på individuelle utfordringer og framgangen ble sporet med treningslogg, så det var mulig for både spillere og trener å identifisere de ferdighetene som burde jobbes med.

Fakta Fakta om spillerutviklingsprogrammet Spillerutviklingsprogrammet (SPU) har fokus på grunnleggende basketballferdigheter og inviterer til skillstrening med åpne samlinger for gutter og jenter født i 2005 (U15) og 2006 (U14). SPU har to hovedmål: • Det ene er å ha et utviklingstilbud som holder høy sportslig kvalitet i Region Sør. Relasjonsbygging på tvers av regionen og utvikling av trenere er også viktige aspekter. • Det andre er å forberede spillere til talentcampen ved å gjøre dem kjent med landslagsprogrammet.

Fakta Om Lauvåsen Wildcats og basket på Sørlandet Basketball startet september 2016 på Hånes skole. Det var kun 5–6 barn som var med da. Dette økte en del i tiden framover og underveis endret laget navnet til Lauvåsen Wildcats etter avstemning blant barna. Dette er gruppene våre: J05 og 06 (bestående av jenter 13–15 år), U10 og U12 (jenter og gutter under 12 år) og 3x3 (bestående av jenter og gutter 11–15 år).

Prøv det da vel! Åpent for alle onsdager kl. 20.00-22.00 i Håneshallen. Vil du bli med på basketballeventyret som nå spirer på Sørlandet? Det er mange klubber som er spente på å møte deg og ønske deg velkommen, om du så er 5 eller 50 år. Disse klubbene ønsker nye medlemmer velkommen til enhver tid: Kristiansand: Kristiansand Pirates (www.pirates.no) Lauvåsen Wildcats (www.lauvasenif.no) KSI Basket (www.ksisport.no/basket) Torridal Saints (www.torridal.no/) Arendal: Arendal Titans (www.arendaltitans.no) Søgne/Mandal: Søgne og Mandal BBK (www.slamdunk.no) Grimstad: IL Express (www.ilexpress.no)

