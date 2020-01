Til verdenscupen etter seier

Etter to måneders skadefravær smakte det ekstra godt med gull og sølv i norgescupstevnet på Vierli.

Snowboarderen Sindre Tveiten (21) fra Søgne vant slopestyle og ble nummer to i big air i norgescupstevnet sist helg. Det var godt nok til å få verdenscup-billett senere i januar. Foto: Even Brekke

UTØVERBLOGG: Sesongen 2019/2020 startet veldig bra for meg. Hele sommeren gikk med til jobb og trening for å sikre finansiering og å være i så god form som mulig før vintersesongen kom i gang.

Sesongen startet i New Zealand i starten av August hvor jeg var i fem uker. Her fikk jeg lagt grunnlaget på snø før første konkurranse var i gang. Jeg kjørte en konkurranse i New Zealand, en kontinentalcup med mange store navn, her klarte jeg å få en 12. plass.

Etter dette fikk jeg en uke hjemme, før turen gikk videre til Saas-Fee i Sveits hvor jeg ble i fire uker. Denne turen var veldig vellykket med veldig mye bra vær og en bra park.

Etter Sveits ble det noen uker hjemme med jobb, så dro jeg til Hintertux i Østerrike for å være der én uke. Denne turen endte dessverre med en skade. Jeg falt siste dagen på et hopp, jeg fikk en vridning som resulterte i at jeg røk et av leddbåndene i ankelen min.

Foto: Even Brekke

Etter det ventet åtte uker med opptrening og ingen snowboardkjøring. Opptreningen gikk veldig bra og ankelen føltes bra når jeg endelig fikk kjørt snowboard igjen. Jeg fikk to uker på brett før den første norgescupen var i gang på Vierli.

De to siste sesongen har jeg vunnet på Vierli, så jeg følte litt på nervene før den tredje konkurransen her. Det ble avholdt to konkurranser her, både slopestyle og big air.

Første konkurransen var slopestyle, Her klarte jeg å vinne igjen. Det er lenge siden jeg har vært så lettet og fornøyd! Etter slopestyle var det big air, her fikk jeg en 2. plass, noe som jeg var veldig glad for. Jeg landet ikke det trikset jeg ville, men det var gøy at trikset jeg landet holdt til sølvplass.

Foto: Even Brekke

2020 startet veldig bra, og etter resultatene mine i helgens norgescup har jeg fått invitasjon til å delta i en verdenscup som skal være senere i januar.

Resten av denne sesongen blir det nok mange konkurranser, i norgescup, europacup, forhåpentligvis i verdenscup og noen øvrige elitekonkurranser.

