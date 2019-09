KBK-spillere vant på hjemmebane

KRISTIANSAND: Kristiansand Badmintonklubbs senior- og U17-spillere sesongdebuterte på hjemmebane i den nasjonale rankingturenringen sist helg. Emma Morvik Kragholm (16) har aldri vært på pallen før. Sammen med makker Julie Marie Abusdal gikk hun helt til topps i damedouble U17.

Hele norgeseliten var samlet i Badmintonsenteret under det nasjonale rankingstevnet for senior og U17. I seniorklassen ble det litt stang ut for de lokale heltene, mens i U17-klassen ble det flere gode plasseringer.

– Denne sesongen har vi satt vår landslagsspiller Julie Marie Abusdal (16) sammen med klubbvenninnen Emma Morvik Kragholm (16) i damedouble U17, sier KBKs nyansatte trener, Ikmal Hussain, opprinnelig fra badmintonnasjonen Malaysia.

Vant samtlige sett

– Klubben prøver i så stor grad som mulig å ha reine klubbkombinasjoner i ungdomsklassene i stedet for å søke makkere i andre klubber. Dermed ble litt mindre erfarne Emma løftet opp til den mer rutinerte Julie, og vi var veldig spente på hva de to kunne få til sammen. Målet var en semifinaleplass. Samspillet fungerte bra og det var veldig gøy at de gikk helt til topps, sier sportslig leder i KBK (og mor til Julie), Helene Abusdal.

Jentene feide gjennom den ene kampen etter den andre uten å avgi et eneste sett. Finalen ble vunnet mot Elise Lærkerød Jelsnes (Bygdøy) og Ingrid Gåsbakk (Grong) med sifrene 21–19 og 21–15.

Elson vant singlefinalen

I herreklassen levde Kevin Sørensen Elson (16) fra KBK opp til favorittstempelet. Han vant singlefinalen 21-12, 17–21 og 21–13 mot Andreas Holmedal fra Askøy.

– Det var en tett og god kamp, hvor Kevin viste seg som den sterkeste i det avgjørende settet, oppsummerer trener Ikmal.

Privat

I tillegg ble det en fin 3. plass til Hermod Holte Haugland (15), som byttet klubb fra Mandal til KBK før denne sesongen og har begynt på badminton toppidrett på KKG, sammen med Kevin og Julie.

Kevin Elson var også i finalen i mixed double, sammen med allerede nevnte Julie Marie. De to har spilt mixed double sammen siden de gikk i barnehagen og var favoritter før helgas turnering. For første gang gikk de på et tap mot Haugerud-paret Mathias Hong og Delia Murtazalieva med 18-21, 14–21. Alle fire finalistene spilte på det norske laget i U17-EM for bare noen få uker siden.

Privat

– Spesielt Julie bar preg av å ha spilt mange kamper før den aller siste finalen, og paret fikk ikke ut sitt potensial. Men det kommer viktigere turneringer enn denne seinere i sesongen, sier trener Hussain, som ikke virker veldig bekymret over finaletapet.

Like før mixfinalen hadde Julie vært gjennom både finaleseieren i damedouble, og et finaletap i damesingle mot Bygdøy-jenta Elise Lærkerød Jelsness. De to jentene vant et sett hver, før Elise dro det lengste strået i det avgjørende settet.

Espeseth og Marum i seniorklassen

I seniorklassen hadde KBK mange spillere med. Dessverre ble det mange hederlige og jevne tap i gruppespillet og kvartfinaler.

Lyspunktene var Vilde Espeseth (21) og Mads Marum (21). Vilde Espeseth presset den regjerende norgesmesteren Emilie Hamang (Frogner) til 17–21 i 3. sett i damesingle. Så nær har hun ikke vært etter at hun kom tilbake fra en alvorlig korsbåndskade som hun pådro seg under NM i 2017.

Privat

I mixed double spilte Vilde og Mads seg fram til semifinale hvor det dessverre ble stopp etter å ha tapt 12-21, 11–21 for de seinere vinnerne Carl Christian Mork (Asker) og Solvår Flåten Jørgensen (Moss).

Mads var også i semifinale i herredouble sammen med sin faste makker Mathias Xu fra Frogner. De tapte en jevn kamp i tre sett mot Jonas Christensen/Torjus Flåtten (Frogner).