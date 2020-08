Ny seier til Roar Lindland

Roar Lindland vant ProAm-klassen i Porsche Supercup også i Barcelona, og har nå økt sin ledelse i mesterskapet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lyngdølen Roar Lindland vant ProAm-klassen i Porsche Supercup for fjerde gang av seks forsøk denne sesongen. Foto: Porsche

Brukergenerert innhold

Team Roar Lindland

Årets sjette runde i Porsche Supercup ble kjørt på Circuit de Barcelona-Catalunya sist søndag, og Roar Lindland fra Lyngdal kjørte inn til nok en seier i ProAm-klassen. Dermed har Lindland vunnet fire av de seks første løpene. Nå leder han mesterskapet med 35 poeng på Clement Mateu fra Frankrike.

– Jeg er så glad for seieren i Spania. Det var et dramatisk løp med en stor krasj i starten som gjorde at vi måtte starte løpet på nytt. Men jeg klarte å holde meg unna, og hadde en god omstart, forteller Roar Lindland.

I løpet kjørte han taktisk som tidligere denne sesongen, og hadde fullt fokus på å sikre seieren i ProAm-klassen. Han kjørte også inn til en 16. plass totalt i løpet.

– Bilen fungerte veldig bra i varmen, så jeg må rette en stor takk til teamet og mekanikerne som alltid sørger for at jeg har en god bil, fortsetter Lindland.

43-åringen kjører for det franske teamet Pierre Martinet by Almeras, samme team han kjørte for i fjor da han vant ProAm-mesterskapet. Vinner Lindland i år, tar han sin tredje tittel i ProAm-mesterskapet.

– Målet er en ny tittel i år, og nå gjenstår kun to løp i Belgia og Italia, påpeker Roar Lindland. Foto: Porsche

– Det er 50 poeng å kjøre om i de to siste løpene, så sjansene er gode, men jeg må ha fullt fokus i de siste løpene også, da ingen ting er avgjort før man er i mål. Denne sesongen har blitt komprimert på grunn av koronaviruset, men det har fungert bra å kjøre mange løp på noen få uker. Med ny tittel i år legger jeg også et godt grunnlag for neste sesong, hvor det kommer en helt ny bil i Porsche Supercup. Den ser svært spennende ut, avslutter Lindland.

Sammenlagtstillingen i ProAm etter 6 av 8 løp:

1. Roar Lindland, 140 poeng

2. Clement Mateu, 105 poeng

3. Philipp Sager, 104 poeng