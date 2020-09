Kristiansandere vant NM-medaljer

Tore Løvland og Krassimir Nikolov Hristov ble henholdsvis nummer to og tre i singleklassen i NM bedriftsgolf.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tore Løvland (t.h.) fra Kristiansand Kommunes Bedriftsidrettslag ble lørdag nummer to og Krassimir Nikolov Hristov fra Nikkelverket BIL (t.v.) nummer tre i singleklassen i NM bedriftsgolf. I midten står vinneren Sondre Fjelldalen, som er organisasjonssjef i Vest-Telemark Idrettskrets. Foto: Jørgen Aagestad

Brukergenerert innhold

Morten Sevilhaug Agder Bedriftsidrettskrets

Telemark Bedriftsidrettskrets har i helga vært arrangør for NM Bedriftsgolf 2020 i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund.

Mesterskapet ble avviklet på Norsjø Golfpark, med flotte baneforhold og nydelig vær. 82 spillere fra hele Sør-Norge deltok under NM singel lørdag i herre- og kvinneklassen, inkludert flere spillere fra bedrifter i Agder. Seieren gikk til organisasjonssjef i Vest-Telemark Idrettskrets Sondre Fjelldalen med hele ni slag under par på lørdagens runde, mens Tore Løvland fra Kristiansand Kommunes Bedriftsidrettslag ble nummer to med minus seks slag og Krassimir Nikolov Hristov fra Nikkelverket ble nummer tre med minus fem slag.

Løvland: - Kjempegøy

Den tidligere Start-backen Tore Løvland har spilt golf siden 90-tallet, men først de siste årene mer regelmessig. Han har nå et handikap på 12,8.

– Jeg trener ikke noe særlig, men spiller mest sammen med gode kompiser. I år har det nok blitt rundt 30 runder, sier Løvland og legger til:

– Lørdag fikk jeg en veldig god start, og rundet etter ni hull på minus 6. Det var litt tyngre på de siste ni hullene, og jeg måtte sette en fem meters putt på hull 18 for å sikre sølvmedaljen og minus 6. Det var kjempegøy å klare det, og så var det fint for en gammel kar å kjenne på konkurransefølelse igjen.

– Golf er sport hvor marginene er ørsmå, og har du dagen, er det en fantastisk følelse når spillet sitter. Jeg hadde en slik dag på lørdag, og det var stas å motta sølvmedaljen i konkurranse med nesten 50 andre golfere fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør, påpeker Løvland.

På kvinnesiden var det Lillian Nervik fra Idrettens Hus i Trondheim som ble mester. Øvrige resultater og klasser i NM single kan du se her.

Nær ny medalje

Søndag var det duket for lag-NM. Flere Agder-lag deltok, og nærmest teten var Bedriftsidrettslaget fra Nikkelverket (med Hans Christian Andersen og Krassimir Nikolov Hristov) som endte som nummer fire. Kristiansand Kommune (Erik Koveland og Tore Løvland) ble nummer sju og Sørlandet Sykehus Arendal sørget for tre Agder-lag innenfor topp ti med sin tiendeplass. Selv om Ulefos AS BIL 2 lenge lå an til å ta seieren, var det Telenor Oslo BIL 2 som vant.

Resultatene fra lag-NM bedriftsgolf ser du her

Kommende lørdag skal for øvrig Kristiansand kommune (med Erik Koveland og Tore Løvland) og Nikkelverket (med Hristov) møtes i finalen i den lokale bedriftsserien.