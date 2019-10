Vågs utviklingslag, G14-1. Bak fra venstre: Hovedtrener Joachim Eriksen, Felix Eriksen, Abdirahim Ahmednur, Mikkel Odland, Herman Linge, Marcus Røsstad, Leard Bajgora, Yadgar Arab, Torjus Monan Finnsen, assistenttrener/keepertrenerJarle Eriksen Ass og lagleder Magne Østhus. Foran fra venstre: Josef Rahman, Bo Skeie Bjørnsson, Alexander Aagedal, Davy Tran, Peder Vik, Marius Andersen, Fredrik Østhus og Sander Kvanvik. Marius Linge

Her er alle aldersbestemte kretsmestre i Agder i 2019

Disse åtte lagene har vært best i årets sesong.

For mindre enn 40 minutter siden

Gimletroll J13. Bak fra venstre: Kristin Waage, Glenn Ødgren, Egil Mølland, Christian Lian og Torbjørn Enger2. rad fra venstre: Kamilla Bjørheim, May Linn Trydal, Petrine Sødal, Karoline Støle, Rebecka Rosenberg, Emilie Dale, Christina Ødgren, Mathilde Enger, Ada Utsogn, Sofie Kristiansen og Lise Jørgensen. 1. rad fra venstre: Betina Ruenes, Selma Lian, Andrea Mølland, Martine Fenger, Josefine Damman, Oda Bakken, Andrea Waage, Hedda Haslerud og Ingrid Øvensen. Ikke på bildet: Marte Mikalsen Privat

Jenter 13:

Gimletroll: Laget spilte seg gjennom høstsesongen uten tap og med 31 plussmål. Flere av spillerne er med på sone- og kretslag og hospiterer hos andre jente- og guttelag i klubben, i tillegg til at mange også spiller håndball. Gjennom våren har spillerne bekledd to jevne lag i seriesystemet og det var også to jevne lag som i slutten av mai deltok i Nørhalne Cup i Danmark. Der ble det første- og andreplass. I Sør Cup ble det finaleseier og i Sandar Cup ble det sølv etter finaletap på sudden death.

Vindbjart G06 etter siste serierunde, 3-1-seier over Randesund: Bak f.v.: Nicolai Olsen (trener), Øyvind Myrvold (hovedtrener), Fillip Storbrua Tambini, Ethan Chavez-Neri, Alexander Gladstad, David Emmanuel Hildebrandt, Dennis Glatved-Prahl Myrvold, Jonathan Kimestad Karlsen og Håvard Kenneth Olsen Karlsen (trener). Foran f.v.: Eskil Emil Iversen Møllen, Even Slåen, Patrick Guttormsen Johansen, Jens Ruenes, Leo Askedal og Sebastian Kjevik Andersen. Pål Gudbrandsen

Gutter 13:

Vindbjart: Laget fikk en vekker i første seriekamp, hjemme mot Flekkefjord (tap 3-6). Høstsesongen ble en jevn batalje mellom seks sterke lag. Det var spenning til siste slutt og etter 4-4 borte mot Vigør i nest siste kamp, samtidig som Donn spilte 2-2 mot Våg, kunne Vindbjart avgjøre alt selv med seier på hjemmebane mot Randesund i siste runde. Vindbjart dro i land en 3-1-seier og ble VFKs første kretsmestre på guttesiden siden 1998.

Vågs utviklingslag, G14-1. Bak fra venstre: Hovedtrener Joachim Eriksen, Felix Eriksen, Abdirahim Ahmednur, Mikkel Odland, Herman Linge, Marcus Røsstad, Leard Bajgora, Yadgar Arab, Torjus Monan Finnsen, assistenttrener/keepertrenerJarle Eriksen Ass og lagleder Magne Østhus. Foran fra venstre: Josef Rahman, Bo Skeie Bjørnsson, Alexander Aagedal, Davy Tran, Peder Vik, Marius Andersen, Fredrik Østhus og Sander Kvanvik. Marius Linge

Gutter 14:

Våg: I midten av desember overtok hovedtrener Joachim Eriksen de regjerende kretsmesterne fra G13-serien i 2018-sesongen. Fjorårets stamme på 18 gutter samt en ny tilvekst gjorde at årets stall talte 19 ivrige gutter. Dette mannskapet har hittil i år vunnet fire turneringer (Fibo-Trespo Cup, LKB Gistrup Cup, Sør Cup og Lindesnes Cup), KM-tittel og gått ubeseiret gjennom samtlige seriekamper i årets sesong. Nå venter Troll Cup kommende helg og Odd Hummel elitecup.

Flekkefjord J15. Foran fra venstre: Malin Mål, Lotte Egeland, Emma Galdal, Anna Strømland Lien, Regine Hansen, Kaja Log, Filippa Kydland, Hanne Gyland, Janet Allestad Nesje, Linnea Birkeland, Tobine Omland og Rolf Lien (trener). Bak fra venstre: Petter Mål (trener), Vidar Johannessen (trener), Emilie Larsen, Ida Sofie Ramsli, Andrea Myhre, Sara Svege Lindeland, Jannicke Haugland, Anne Abrahamsen, Ronja Egeland, Amalie Jerstad, Nina Marie Svindland Nilsen, Selma Staddeland, Viktoria Johannessen og Torleiv Allestad (trener). Ikke på bildet: Kamilla Bruhjell og Susanne Langeland. Privat

Jenter 15:

Flekkefjord: Laget sikret seg KM-tittelen etter 4-2-seier mot Randesund hjemme på Uenes Stadion. Laget består av ca. 25 jenter fra årskullene 2004 og 2005 og har stilt mannskap både på nivå en og nivå to i serien. Flere av jentene er med på sone- og kretslag samt hospiterer jevnlig med guttelag i klubben. Flere jenter fra vårt 13-årslag har også fått prøve seg i løpet av sesongen. Kaptein Kamilla Bruhjell har vært med i to landslagstropper for J15 i år.

Donn G15: Bak fra venstre: Erik Octavio Zimmermann (trener), Arne Christian Ringsbu (trener), Sakarias Lønseth Rignsbu, Mads Quist Ness, Sebastian Dahl Espinoza, Håvard Lie, Arne Fjell Gundersen, Sander Nylund, Lyder Lindtveit, Albert Berthelsen og Lars Otto Birkeland (trener). Foran fra venstre: Lars Berg Damsgaard, Tobias Hauge, Henrik Iversen, Herman Aamodt, Emil Jacob Zimmermann, Aimen Bouaichaoui, Mauritz Holand, Jakob Skaiaa og Samuel Frigstad. Privat

Gutter 15:

Donn: Laget vant vårsesongen i 1. divisjon med sju poengs margin. Høstsesongen var langt jevnere. Før siste seriekamp i Mandal lå MK og Donn likt, med MK foran på målforskjell. Donn ledet 2-0 etter 1. omgang etter mål av Arne Fjell Gundersen og Sakarias Lønseth Ringsbu. I 2. omgang ble det blåhvite bortelaget presset bakover på banen, men satte likevel inn det tredje målet i kampen ved Håvard Lie. Mathias Wiik Hagen reduserte i det 50. minutt. MK presset på utover i omgangen. Donn sto imot og scoret det siste målet på overtid da Arne Fjell Gundersen satte en corner direkte i mål og dermed ble det 4-1-seier.

Randesund G16. Bak fra venstre Kjetil Sørensen (trener), Motuma Rassa, Martin Eriksen, Johannes Bjørkholt, Olai Justvik, Elias Håland Brandsdal, Jørgen Hille, Tobias Lisø, Philip Breive, Jonas Svendsen, Elias Nahiry, Bernhard Hovet, Jonathan Mathiesen og Thom Jarle Thomassen (trener). Foran fra venstre: Elias Beckmann Øie, Mats Thomassen, Henrik Bratteberg, Adrian Sinnes, Håkon Alvestad, Ruben Nordvik, Markus Graham, Sara Tønnesen, William Drange Johnsen og Mads Backstrøm. Nina Håland

Gutter 16:

Randesund: Etter en plundrete vårsesong, med mye skader og sykdom, har laget prestert godt i høst. De ti kampene har resultert i åtte seiere, to uavgjort og ingen tap. I Nørhalne Cup endte laget på fjerdeplass. Og røk 5-2 for Sandefjord i NMs siste kvalikrunde. Dette var tredje året på rad at Randesund ble kretsmester i G16-klassen. I løpet av de tre årene har Randesund G16 spilt 59 kamper, vunnet 49 seiere, spilt fem uavgjort og tapt fem kamper. Antall plussmål på kampene er 177 totalt.

Sørfjell J17: Bak fra venstre: Kaia Wilson, Sandra Hole Finsrud, Celina Frøyna, Malene Rønning, Lisa Songe Knutsen, Mari Fone, Anne Hilde Andersen, Emma Pabst, Sanna Næssen, Therese Tungesvik og Ida Gundersen. Foran fra venstre: Hedda Terkelsen, Maria Braathen, Mona Gundersen, Caroline Homme, Malene Haugen, Rebekka Ausland, Lise Nguyen, Tuva Oveland og Camilla Songe Knutsen. Espen Sand

Jenter 17:

Sørfjell: Laget gikk ubeseiret gjennom årets fotballsesong, og før siste serierunde hadde laget full poengpott og 56-0 i målforskjell. Med seier eller uavgjort i siste kamp ville Sørfjell bli kretsmestere. I en høydramatisk finale mot Gimletroll ble resultatet 3-3, og det sikret klubbens første KM-tittel på flere tiår. – Målet var å bli Agders beste, men enda viktigere er det å utvikle spillere som kan ta steget videre til et høyest mulig nivå, sier trener Lars Inge Holte.

Randesund G19: Bak fra venstre: Elias Nahiry, William Johnsen, Max Stephens, Håkon Solberg, Stelvio Freitas, Fredrik Skaar Manneråk, Kasper Hornnes, Rasmus Berhus, Ole Sikveland Johnsen, Philip Fidjeland, Sander Berhus, Sander Sørensen, Shlirim Balaj. Bak fra venstre: Elias Håland Brandsdal, Håkon Alvestad, Henrik Newport, Felix Kersten, Zein Tynon, Øyvind Strømme og årets kaptein Torje Kydland. Trenere: Rune Byklum og Simon Dalen Gundersen (ikke på bildet) Privat

Gutter 19:

Randesund: Etter en vanskelig vårsesongen med mye skader og litt få spillere endte laget på 7. plass. På grunn av at Trauma måtte trekke laget, fikk Randesund den siste plassen og ble med i høstens 1. divisjon. I høst har utbyttet blitt sju seiere og tre tap, og de 21 poengene var tre poeng mer enn Søgne som tok andreplassen. 26 spillere og fire G16-spillere har bidratt gjennom vår- og høstsesongen.

Les også:

Her er alle aldersbestemte kretsmestre i 2015

Her er alle aldersbestemte kretsmestre i 2016

Her er alle aldersbestemte kretsmestre i 2017

Her er alle kretsmestre på senior- og veterannivå i 2017

Her er alle aldersbestemte kretsmestre i 2018

Publisert 31. oktober 2019 17:00