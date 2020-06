12 sørlendinger på landslagssamling

Ni håndballspillere fra ØIF Arendal og en fra AK 28, Randesund IL og Holum IL er tatt ut på landslagssamling 25. juni.

Øyestads Henrik Øygarden er en av de 12 sørlendingene som skal delta på aldersbestemt landslagssamling i Sparebanken Sør Amfi 25. juni. Foto: ØIF Arendal

ARENDAL: U-gutta (LM02) og guttelandslaget (LM04) skal ha dagssamlinger i sju byer i perioden 22.–26. juni. 25. juni samles de 12 uttatte sørlendingene i Sparebanken Sør Amfi for landslagstrening. Seks av dem er tatt ut til LM02-samling under ledelse av Jan Thomas Lauritzen, de andre seks til LM04-samling under ledelse av Kristoffer Froestad.

Vi i ØIF Arendal er stolte over å ha med så mange representanter og har tatt en prat med våre ni utvalgte, samt de tre øvrige sørlendingene.

Henrik Øygarden Foto: Kjetil Øygarden

Henrik Øygarden, LM02, Øyestad IF, midtback

– Endelig skal jeg på min første samling, noe som vært et av mine mål så lenge jeg kan huske! Jeg tror det vil føles veldig spesielt å ha drakten på brystet. Det er en drøm som går i oppfyllelse, helt klart!

Herman Thysted (i midten) Foto: ØIF Arendal

Herman Thysted, LM02, ØIF Arendal, venstre back

– Det er få ting som er bedre enn å bli tatt ut på landslaget, jeg har vært med før og syns det er utrolig kjekt hver gang.

Odne Hansen Foto: Kjetil Øygarden

Odne Hansen, LM02, ØIF Arendal, målvakt

– Jeg bruker enormt med tid på trening og håndball så dette har vært et mål lenge! Det er en mulighet jeg virkelig skal ta og jeg håper å få vist meg skikkelig fram på min første landslagssamling.

Jakob Falk Lorentzen Foto: Kjetil Øygarden

Jakob Falk Lorentzen, LM02, ØIF Arendal, strek

– Dette blir min fjerde samling og det er alltid gøy å være med. Det er en stor samling denne gangen, som blir spredd utover Norges land. Det handler nok litt om koronaviruset, men jeg tror også at dette gir dem sjansen til å følge litt ekstra med på oss.

Kristian Gyberg Foto: Finn Sverre Lislevand

Kristian Gyberg, LM02, Randesund IL/KRS Topphåndball, strek

– Vi startet opp igjen med fellestreninger i Kristiansand Topphåndball 2. juni, så formen føles bra. Det er alltid stas å komme i gang igjen med håndballen etter en egentreningsperiode. Det blir moro å treffe igjen arendalsgjengen og jeg tror det kommer til å bli en bra samling i Arendal.

Josh Larry Gabula Korsvik, Foto: Finn Sverre Lislevand

Josh Larry Gabula Korsvik, LM02, AK 28/KRS Topphåndball, venstre back

– Jeg røk dessverre akilles for to uker siden på KRS-trening, og må belage meg å trene alternativt i seks-åtte måneder. Men jeg kommer på landslagssamlingen og trener på sidelinjen mens gutta spiller håndball.

Sebastian Løvlie Simonsen Foto: Privat

Sebastian Løvlie Simonsen, LM04, Øyestad IF, venstre kant

– Jeg har vært med på samtlige samlinger og det er utrolig gøy å bli tatt med nok en gang. Det er alltid gøy å bli lagt merke til. Det er også deilig å kunne få i gang litt «normale» begivenheter og arrangementer etter den tøffe perioden vi har vært igjennom med koronaviruset.

Fredrik Urquizo Venemyr Foto: ØIF Arendal

Fredrik Urquizo Venemyr, LM04, Øyestad IF, venstre kant

– Jeg har vært med på et par samlinger tidligere, og det er jo like gøy hver gang. En har jo alltid sett landslaget på TV, og at jeg nå har en fot innenfor døra, er veldig kjekt.

Oliver Nøstdahl Foto: ØIF Arendal

Oliver Nøstdahl, LM04, Øyestad IF, midtback

– Jeg synes det er veldig kult å få denne muligheten og gleder meg til å vise hva jeg kan prestere. Det er en ære og blir veldig spennende med min første samling. All egentreningen i koronatida har gjort at både styrken og kondisjonen har holdt seg bra.

Magnus Tveitdal Olsen Foto: ØIF Arendal

Magnus Tveitdal Olsen, LM04, Øyestad IF, målvakt

– Dette blir min andre samling og det er stilig å bli tatt med igjen på uttaket. Jeg skal gjøre «greia» mi i mål og prestere mitt aller beste.

Mathias Wahlstrøm Foto: ØIF Arendal

Mathias Wahlstrøm, LM04, Øyestad IF, høyre back

– Jeg har vært på alle regionale samlinger. Det er kjekt å kunne bli tatt ut hver gang. Jeg er utrolig engasjert og interessert i håndball, så dette er jo en drøm. Ambisjonene mine er å nå så lang som mulig.

Nojus Slimas Foto: Privat

Nojus Slimas, LM04, Holum IL, høyre back

– Formen min er på topp, jeg trener alle dagene unntatt hviledag søndag. Det er ekstremt godt å være ei gang med håndball igjen og å kunne gjøre noe annet enn å trene styrke og utholdenhet. Dette blir min andre landslagssamling og det blir gøy å møte de Arendal-talentene igjen.