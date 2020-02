Askedalsheia - en perle i Vågsbygdskogen

Askedalsheia er det første av ti turmål som ukentlig skal presenteres i Lokalsporten.

Bål og pølser er prikken over i-en på tur i Askedalsheia. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Kristin Tverberg, Bedriftsidretten

Turmålene i «Ti på topp» tilrettelegges av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Fram mot sesongstart for årets «Ti på topp» 26. april kan du hver uke lese en presentasjon av ett av årets ti turmål. Først ut er altså idylliske Askedalsheia.

Hvordan finne fram i Vågsbygdskogen

Vågsbygdskogen dekker et stort område som strekker seg fra Kjos i sør, via Rossevannet i vest, til Grauthelleren i nord. Utsiktspunkter og badeplasser finnes i massevis. I området er det fire rundløyper som er merket med egne farger. Alle løypene er merket med blå maling ute i terrenget, skiltene er markert med de ulike fargekodene. Flotte oppslagskart er plassert ved Auglandstjønn barnehage, Karuss og i Kjosdalen.

Flott utsikt fra toppen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Ildsjelene i IK Vågs løypeutvalg

Tidligere var stiene i Vågsbygdskogen ferdselsårer mellom Vågsbygda og nabokommunene Søgne og Songdalen. I dag er løypenettet mye mer finmasket, og det er mulig å gå både korte og lange turer på oppmerkede og tilrettelagte løyper.

Fakta Fakta Ti på Topp

Ti På Topp er et tilrettelagt turtilbud som passer for alle uansett alder, fysisk form og turerfaring. Du velger selv om du vil gå alene, sammen med venner, familie eller kollegaer. Ti turmål i Kristiansand og Vennesla presenteres. Gjennom turbeskrivelser, kart med inntegnede ruter, god merking, egen app og premiering, er målet å motivere folk til å begi seg ut i nærmiljøet. Lønnen for at man tar turen er god fysisk form, god helse og flotte naturopplevelser. Aktivitetsperioden varer fra 26.04-11.10. Informasjon og påmelding: www.tipåtopp.no Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Ti på Topp er «Et folkehelsetilbud for hele familien» Årets "Ti på Topp" Topp nummer 1: Askedalsheia Vågsbygdskogen Topp nummer 2 Lanseres i slutten av uke 7 Topp nummer 3 Lanseres uke 8 Topp nummer 4 Lanseres uke 9 Topp nummer 5 Lanseres uke 10 Topp nummer 6 Lanseres uke 11 Topp nummer 7 Lanseres uke 12 Topp nummer 8 Lanseres uke 13 Topp nummer 9 Lanseres uke 14 Topp nummer10 Lanseres uke 15

Det er løypekomiteen i IK Våg som på dugnad står for tilrettelegging og vedlikehold av løypene. De siste par årene er skiltingen blitt betydelig oppgradert. Nå er det merket i de fleste store stikryss, og det skal mye til for å gå seg vill.

Grimsvann en vakker morgen og stille morgen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Askedalsheia

Vågsbygdskogen har mange flotte utsiktspunkter. Askedalsheia (120 meter over havet) er ett av dem. Toppen er lett tilgjengelig, barnevennlig og brukes av mange. Den er et greit mål for en ettermiddagstur, eller et fint sted man stopper opp for å ta turen videre inn i Vågsbygdskogen.

Mange flotte sitteplasser på toppen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Askedalsheia kan du nå fra mange kanter. Vi foreslår å parkere ved Auglandstjønn Barnehage, hvor det også er busstopp. Ta en kikk på oversiktskartet på parkeringsplassen før du går videre innover mot idylliske Grimsvann.

Vakkert vannspeil i Fiskåvann Foto: Tommy Thorbjørnsen

Her er det muligheter for både fisking og bading om man har tid og lyst. Kan barna klare å finne Askedalsheia på kartet og foreslå en veg til topps? Kanskje finner dere en fin rundtur for å se mest mulig av den nydelige Vågsbygdskogen før dere returnerer til Auglandstjønn?

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 14:18

