Ny pers og nest lengst kast i Europa

Under vanskelige vindforhold på dagens treningsstevne fikk jeg til et godt kast på 62,11 meter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Fabian Weinberg (19) fra KIF Friidrett blir trent av sin pappa, Michael Weinberg. Dette bildet ble tatt på Kristiansand stadion i fjor høst. Foto: Åge Harald Drangsholt

Fabian Weinberg KIF Friidrett

UTØVERBLOGG: Jeg var spent på sesongdebuten og det må være lov å si at det gikk bedre enn forventet. Det blåste så pass mye at det nesten var umulig å kaste ordentlig langt i dag. Vinden er ofte vanskelig på gamle Kristiansand stadion, og alle diskosene «stupte» bare rett ned til siden istedenfor å flyte videre. Men i det siste kastet overrasket jeg med selv og perset med over én meter fra 61,02 meter med den 1,75 kilo tunge juniordiskosen til 62.11. Det er det nest lengste kastet i Europa og det fjerde lengste i verden på juniorsiden hittil i år.

Det gøyeste er at jeg kjenner at jeg har mye mer inne. Jeg er ganske sulten på å ta den norske/nordiske juniorrekorden som er på 65 meter. Jeg vet det er mulig, jeg må bare fortsette å trene godt og gjøre det beste ut av denne koronaperioden. Det gjelder å utnytte de små stevnene som kommer og prøve å prestere så godt jeg kan der, selv om konkurranseinstinktet ikke blir like trigget der som i store stevner og mesterskap.

Om litt over to uker er det et nytt stevne, om det ikke kommer noen nye i mellomtida. Treningen går bra, jeg føler meg fysisk klar for lange kast og motivasjonen er på topp!

PS! I dagens treningsstevne perset spydkasteren Daniel Thrana (17) til 58,16 meter.

