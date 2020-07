Regnet skapte problemer da Fløy tapte

Store nedbørsmengder gjorde det vanskelig for Fløy i lørdagens seriekamp mot Bryne. Det endte med 3–1 tap på Jæren.

Fløy klarte på ingen måte å følge opp 4–0-seieren hjemme mot Odd 2 sist mandag da de lørdag tapte tapte 3–1 borte mot Bryne. Foto: Dagfinn Grastveit

Lørdag var det duket for en knalltøff bortekamp mot opprykksfavoritt Bryne på Jæren. Store nedbørsmengder sørget for en blytung gressmatte med tendenser til overvann enkelte steder.

Fløy åpnet bra og førte kampen det første kvarteret, men fikk ingen ordentlige avslutninger på målet til Brynes gode burvokter Spiridonov.

Etter dette kom hjemmelaget mer inn i kampen og hadde flere dødballer i farlige posisjoner. Første store sjansen kom etter 25 minutter da Dabove, Brynes nummer 9, ble spilt gjennom. Men kaptein Richardsen fulgte løpet og fikk presset ham så pass at avslutningen gikk til side for mål.

Foto: Dagfinn Grastveit

Etter 40 minutter var Bryne veldig nære scoring da en avslutning spratt i tverrligger og ut i feltet etter en corner, men Fløy-keeper Knezovic fikk omsider fanget den løse ballen.

Skjøt Fløy i ledelsen

Lengre periode med stort Bryne-overtak, før Dreshaj kom til en fin avslutning med skuddet rett utenfor. Samme Fløy-mann skulle være i sentrum da Fløy gikk opp i ledelsen rett før pause. Fløy sin hurtige back Kleppa leverte et hardt innlegg langs bakken som traff Dreshaj. Han avsluttet på direkten og satte Spiridonov ut av spill. Full jubel blant Fløy-guttene som feiret med trener Trajkovic.

Lagene gikk deretter til pause og tavlen viste 0–1 til bortelaget Fløy. En vanskelig 1. omgang i høljregn og overvann var unnagjort. Videre ventet ny krigeomgang i regnet på Jæren.

Etter 55 minutter fikk Fløy en gigasjanse ved Christoffer Myhre som skjøt rett på keeper. Og et par minutter etter var Sigurdsen også farlig frampå med et hardt skudd langs bakken som ble avverget på strek.

Utligningen til Bryne kom etter 62 minutter da Rogvi Baldvinsson fikk stusset inn et langt innkast fra Undheim.

Fløy foretok et bytte etter scoringen da Andre Richstad vek plass for Anders Hella på vingen.

Sørlending scoret for Bryne

Kvarteret før slutt kom Arent-Emil Hauge inn for Christoffer Myhre på midtbanen. Og like etter innbyttet var Hauge uheldig i tilbakespill til midtstopper, der ballen stoppet helt opp i overvannet og tidligee MK-spiller Joacim Holtan kunne lett sette ballen over keeper og i mål. Stillingen 2–1. Meget uheldig baklengs for Fløyguttene der.

Fløybenken gjorde offensive grep og tok av midtbanespiller Tobias Henanger og satte inn spissen Ole Fredrik Thorsen.

Fløys målscorer Dardan Dreshaj (t.h.) sammen med tidligere Fløy-spiller Marius Andersen, nå Bryne. Foto: Dagfinn Grastveit

Med fem tillagte minutter skulle Fløy flytte folk opp og jage utligning. Men nok en gang ble vi lurt av overvannet da ballen stoppet opp etter et Fløy-innkast på midtbanen. Bryne ved Joachim Holtan kunne igjen snappe ballen og fosset fram mot Fløymålet. Han spilte så til Karlsbakk som var på blank goal og stillingen var blitt 3–1 til hjemmelaget.

Det hele endte dermed med 3–1 tap mot Bryne i vanskelige forhold. Fløy var uheldig med baklengsmålene, da de etter forholdene spilte seg fram til store sjanser i 2. omgangen, som fort kunne resultert i flere mål

Vi retter nå fokus på neste kamp der vi tar imot Rosenborg sine rekrutter på Arkicon Arena, mandag 27. juli med avspark kl. 20.00.

Fakta Kampfakta Bryne – Fløy 3–1 (0–1) 2. serierunde i 2. divisjon avd. 2 Bryne stadion Mål: 0–1 Dreshaj (44), 1–1 Baldvinsson (62), 2–1 Holtan (76), 3–1 Karlsbakk (90+5) Fløy (4-3-3): Ante Knezovic – Jone Kleppa, Matej Dekovic, Johan K. Naglestad, Jørgen Richardsen (K) – Tobias Henanger, Henrik Andersen, Christoffer Myhre – Andre Richstad, Lasse Sigurdsen, Dardan Dreshaj. Benk: Olsvoll, Apeland, Holt, Hauge, Eikeland, Fredriksen, Hella, Thorsen. Se Brynes lag her