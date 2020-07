Arendal sprudlet på hjemmebane

Arendal Fotball vant hele 4-0 hjemme mot Fram i lørdagens seriekamp.

Hjemmelaget hadde mye å juble for i lørdagens 2. divisjonskamp på Norac stadion. Arendal topper nå avdelingen etter to strake seire. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: De 200 som fikk muligheten til å oppleve årets første hjemmekamp på Norac stadion, kunne alle gå hjem i festhumør. Et sprudlende Arendal-lag vant 4–0 mot Fram – men seieren burde vært mye større.

Det var både klasse- og divisjonsforskjell basert på det lagene presterte på Norac stadion lørdag. Arendal tok grep om kampen fra første spark på ballen og skapte to store målsjanser allerede før det var gått tre minutter.

Det første målet kom etter 18 minutter. Omar El Ghaouti åpnet scoringskontoen i Arendal med å sette ballen i mål fra kort hold på bakerste stolpe. Og selv om han er tidligere Fram-spiller, så gjorde han ingenting for å skjule gleden over å ha scoret årets første seriemål.

– Jeg bryr meg ikke om at det er en tidligere klubb jeg scorer mot. Bare vent til vi møter Bryne, smiler han etter kampen.

Omar spilte for Bryen i fjorårssesongen, og han legger ikke skjul på at han gjerne beviser sine kvaliteter – også i møte med gamle lagkamerater.

Bedre for hver kamp

I Arendal har han umiddelbart funnet tonen sammen med spissmakker Fabian Stensrud Ness. De spiller hverandre bedre for hver eneste kamp – og de bidra like gjerne med forarbeid og assister som scoringer. Og kaptein Fabian fikk også uttelling rett før pause da han utnyttet en overgangsmulighet perfekt og kom alene med keeper. Han kippet ballen over keeperen, men ballen stanset opp og Fabian kolliderte med Fram-keeperen. Fra liggende posisjon klarte han likevel å få en fot på ballen og skjøt mot mål. Ballen gikk i stolpen, før den traff motsatt stolpe og gikk inn.

Det var en svært spesiell scoring, men dommeren godkjente målet etter å ha konferert med sin assistentdommer. Dermed kunne Arendal gå til pause med 2–0.

Sjanser på løpende bånd

Etter pause fortsatte Arendal i samme spor. Det ble skapt sjanser og situasjoner på løpende bånd. Men mål nummer tre kom ikke før det var spilt 65 minutter. Et kjapt Arendal-angrep etter innkast ble avsluttet på motsatt side av Tobias Arndal. Han dundret ballen bak en sjanseløs Fram-keeper fra 12–14 meter. Dermed var kampen også punktert.

Conrad Wallem fastsatte sluttresultatet til 4–0 etter 77 minutter da han headet ballen i mål etter en corner.

Sannheten er imidlertid at seieren burde vært mye større. Blant annet hadde innbytterne Markus Håbestad og Kristian Eriksen begge gedigne muligheter til å score, men marginene var altså ikke på deres side da de skulle avslutte angrepene. De var imidlertid ikke alene om å sløse med sjansene, uten at trener Steinar Pedersen mister nattesøvnen av den grunn.

– Vi scorer fire mål. Det er jeg fornøyd med. Vi kan ikke sette alle sjanser uansett, så at noen muligheter ikke ender med mål må vi leve med, sier Arendal-treneren som først og fremst gleder seg over en meget god sesongstart.

– Nå skal vi glede oss over seieren i dag, så begynner forberedelsene til neste kamp borte mot Levanger kommende helg. Det blir en ny vanskelig oppgave der vi må opp på samme nivå som vi hadde i dag for å få med oss tre poeng, mener Steinar Pedersen.

Godt og sterkt samhold

Kaptein Fabian Stensrud Ness er også optimist etter den gode starten.

– Vi jobber for hverandre som et lag, og vi har aldri hatt så godt og sterkt samhold i gruppa som det vi har nå. Det er en veldig bra gjeng som jobber hardt sammen. Perioden med permitteringer og uvisshet om når sesongen kunne komme i gang har vi løst på en god måte sammen, og vi har alle trent hardt også i den perioden der vi ikke kunne trene sammen, sier Fabian Stensrud Ness som nå står med to scoringer etter to serierunder. Det er han fornøyd med, men han legger samtidig til:

– Jeg kunne gjerne fått både to og tre scoringer i dag, men det viktigste er at laget vinner, fastslår han.