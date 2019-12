Fra venstre: Birk Lee Johansen (17), Adina Ringsbu (16) og Andreas Håbesland Klausen (17). Karin Håbesland Klausen

Agder-svømmere imponerte i nordisk mesterskap

Norge ble beste nasjon i nordisk juniormesterskap på Færøyene, godt hjulpet fram av Agder-svømmerne Adina Ringsbu, Birk Lee Johansen og Andreas Håbesland Klausen.

Ann-Lisbeth Reisænen Agder svømmekrets

Adina Ringsbu (16) fra Varodd svømmeklubb, Birk Lee Johansen (17) fra KSA/Team Sør og Andreas Håbesland Klausen (17) fra KSA/Team Sør presterte over evne – og svømte alle inn til poenggivende løp i mesterskapet sist helg.

Adina tok en flott sølvmedalje på favorittøvelsen 100 rygg med tiden 1.02,84, kun 1/100 foran bronsevinner. På de to øvrige ryggøvelsene ble det finaler og 5.-plasser. På 50 rygg forbedret hun seg med 1/10 sek i finalen til 29.04, og på 200 rygg en god tid på 2.20.66. Adina svømte også ryggetappen på 4x100 medley-laget som tok en sterk sølvmedalje.

Uventet uttak

Adina Ringsbu vant sølv både på 100 rygg og på 4x100 meter medley. Norges Svømmeforbund

– Før sesongen startet, hadde jeg ikke trodd jeg ville bli tatt ut til nordisk, sier Adina og legger til:

– Derfor satset jeg alt på en formtopp til UM i slutten av oktober. Etter det har det handlet om å bevare formen fram til NM, og nå videre til nordisk. Jeg er glad for at jeg klarte å prestere så bra på Færøyene, siden jeg ikke hadde lagt det inn i årsplanen. Jeg synes løpene har gått bra, spesielt finalen på 100 der jeg tok sølv, 50 rygg, og stafettetappene (rygg på 4*100 medley og 8*50 fri miks.) På 50 rygg på fredag skled jeg i starten både i finalen og forsøkene, men er veldig fornøyd med selve svømmingen.

Medaljer og rekord

Birk har hatt en fenomenal framgang denne høsten, og i nordisk smelte han til med to bronsemedaljer på 400 og 800 fri. På 400 fri forbedret han egen pers med tre sekunder til 3,53,56 og bronse 1/10 sekund fra sølvmedaljen. Siste 100 meter gikk unna på 58,4 sekunder og tiden er også ny senior-kretsrekord for Agder. Den gamle rekorden ble satt i 1994 av den gang norgesmester Kjell Ivar Lundemoen.

Birk Lee Johansen vant to bronsemedaljer i nordisk mesterskap på Færøyene, og satte også senior-kretsrekord. Norges Svømmeforbund

På den lengste distansen ble det også en flott bronsemedalje. Her var Birk to sekunder over egen pers med 15.37,13, men han klarte å sikre medaljen 6/100 sekunder foran konkurrenten fra Island. På stafettene hadde Birk også bestetider på sine etapper med 51.99 på 100 fri og 1.52,70 på 200 fri stafettene.

– Jeg har forberedt meg til dette mesterskapet med å være med på juniorlandslagssamling og nedkjøring før stevnet. Jeg synes 400 fri var den øvelsen jeg forbedret meg mest på i dette stevnet og det er også løpet jeg er mest fornøyd med. Jeg er også veldig fornøyd med 1500 fri, det var ikke langt bak pers. Dette er en superboost for min motivasjon, og jeg ser veldig fram til stevnene som kommer på våren og langbane-NM 2020, sier Birk.

Perset solid

Andreas ble nummer seks på 1500 fri. Dette var en solid pers og første gang under 16 minutters grensen (15.57,33). Andreas svømte også sterke løp på 400 fri med pers 4.02.0 og jevne splitter hele løpet. Også 100 fri og 200 fri gikk unna på gode tider.

Andreas Håbesland Klausen ble nummer seks på 1500 meter fri. Norges Svømmeforbund

– Jeg trener med Birk til vanlig hjemme i Kristiansand og han og jeg hadde et mål om å bli med til nordisk. Vi startet toppingen rett etter NM. Jeg er veldig fornøyd med løpene mine. På både 400 og 1500 perset jeg og jeg kom under 16 minutter på 1500 for første gang. Jeg gikk litt over pers på 100 og 200, men vi har trent mye mer på de lengre distansene så jeg var litt forberedt på det. Det var sykt motiverende for videre satsing å få svømme her i nordisk, sier Andreas.





