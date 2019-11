Kristiansanderen Nina Marie Gyberg (20) skulle bare utføre et enkelt og greit stup i Aquarama onsdag. Trodde hun. Skjermdump fra video

Kroppskontroll? Jeg?

Det er vel bare å innse at jeg neppe blir konkurransestuper med det første.

Nina Marie Gyberg, Kristiansand Danseklubb

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter flere år som aktiv konkurransedanser i norgestoppen, trodde jeg at jeg hadde ganske god kroppskontroll. Da jeg la opp i fjor, var jeg ranket som nummer fire i Norge i eliteklassen i freestyle discojazz, og kunne se tilbake på NM-gull og trippel Dancer of the year-tittel i min aldersklasse.

Da jeg onsdag denne uka skulle bruke denne «kroppskontrollen» til å stupe i Aquarama, gikk imidlertid ikke alt etter planen. Jeg ble dratt ned i svømmehallen av min kollega og tidligere stuper Timo Klami, som har 55 NM-gull, flere nordiske gull, to femteplasser i EM og en 14. plass i VM.

Jeg hadde på forhånd humret med skrekkblandet fryd av denne videoen, uten å tenke noe mer på at det hadde skjedd i Aquarama to dager tidligere.

Jeg så Timo utføre elegante, kontrollerte og gjennomførte stup, og skulle så selv prøve et par basisøvelser og stup - godt instruert av den tidligere tittelgrossisten. Jeg prøvde et par stup med sats, og det gikk for så vidt greit, fram til vi skulle filme, slik at jeg skulle kunne se på mine u-strekte bein og hva jeg kunne forbedre. Som dere ser, er det ganske mye som kan forbedres.

Heldigvis ble jeg ikke like rød på magen som Emil Ruenes Jacobsen, som forteller om sitt mageplask her. Både tilskuerne og jeg lo godt av mitt totalt mislykkede forsøk. Jeg får trøste meg med at jeg har bedre kroppskontroll i denne videoen:

Publisert: Publisert 28. november 2019 18:38