Amalie Aune fra Kristiansand og Jens Kristian Riisøen Auring fra Lillestrøm øverst på pallen i ungdomsklassen i Bønes Arena i Bergen. 2 plass: Sander Guttorm og Ann Helen Meyer Kiil 3. Plass: Jørgen Averstad og Anastasia Zakhartchouk Privat

Kristiansand-danser ble dobbelt norgesmester

Kristiansanderen Amalie Aune (16) og makker Jens Kristian Riisøen Auring (18) ble i helga norgesmester i tidans både i ungdomsklassen og U21-klassen.

Brukergenerert innhold

May Lene Øvre Kristiansand Danseklubb

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

BERGEN: Fra første dansetrinn ute på parketten var Jens Kristian og Amalie "on fire", og da de første fem dansene i standard var ferdige (i både ungdom og U21), visste de at de hadde vunnet tre av dansen. Deretter byttet duoen klær og sko til latindelen, og også her fikk de kjapt vite at de hadde vunnet tre danser. Parene får vite score på tre av dansene umiddelbart etter at de har danset hver dans, så man får opp foreløpig plassering.

Sluttresultatet viste at Jens Kristian og Amalie vant alle ti dansene i Ungdom og U21. De hadde nok forventet at det skulle bli jevnere, da det er gode par med i begge klassene.

Dette mesterskapet var høydepunktet for høstsesongen, og paret ga avkall på deltakelse i VM i standard i Timisoara samme helg, for å kunne vinne en mulig NM-tittel, som henger høyt.

Viennese Waltz i ungdoms-NM:

Jens Kristian og Amalie har på det ene året de har danset sammen gått til topps en rekke ganger. De har innkassert fire NM-gull og ett NM-sølv og har vunnet flere nasjonale rankingkonkurranser i både standard og latin. De har også oppnådd fine resultater i flere internasjonale konkurranser.

Paret har blitt tatt ut til alle de store mesterskapene (EM/VM) i standard, latin og tidans. Paret har også vært en del av Norges rekrutteringslandslag i sportsdans i 2019.

Paso doble i ungdoms-NM:

Etter nyttår starter et nytt kapittel, for da skal de opp i voksenklassen. I dans følger man den eldste i paret og Jens Kristian er to år eldre enn 16-åringen Amalie. I voksenklassen blir det hardere og tøffere å hevde seg nasjonalt og internasjonalt. Paret vil satse på å delta i internasjonale konkurranser i U21-klassen og Rising Star-konkurranser, og det gjelder å sanke rankingpoeng og få en god plassering på verdensrankingen.

Amalie har også fått stipend fra Cultiva Express Idrett, noe som kommer godt med i videre satsning. Det koster penger når man vil satse for fullt for å nå toppen. Sportsdans er en liten idrett i Norge, sammenlignet med fotball og håndball. For å kunne fortsette satsningen er det svært viktig med stipender og sponsorer. Foreløpig kommer dans bak de store "norske" idrettene som ski, fotball og håndball. Jens Kristian og Amalie håper flere samarbeidspartnere ser verdien av unge mennesker som oppnår gode resultater.

Den siste konkurransen før jul og julefeiring er nordeuropeisk mesterskap og Christmas Dance Festival, som blir arrangert på Thon Hotel Oslo AirPort 6.-8. desember. Her håper vi på at mange vil ta turen og se masse flott dans fra nasjonale og internasjonale dansepar. Dette er den eneste internasjonale konkurranse som blir avholdt i Norge i år.

Les også:

Danseduo vant gull og sølv i NM

Publisert: Publisert 25. november 2019 20:00