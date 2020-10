Fem tips for vektnedgang

Har du et mål om langvarig vektnedgang, er dette fem faktorer som er essensielle for å nå målet ditt.

Silje Skalleberg (37) har tidligere jobbet lenge som trener og driver av to treningssentre i Kristiansand. I dette innlegget deler hun sine tips. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Silje Skalleberg

Vektnedgang handler om mye mer enn treningsøkter med høy intensitet og blodslit. Ofte opplever jeg at folk kun tror det handler om å trene steinhardt, men i realiteten handler det mye om det motsatte. En av hovednøklene for mange i dagens samfunn er nemlig å redusere stress, ikke tilføre kroppen mer stress i form av hard-høyintensiv trening.

1. Reduser stress og prioriter søvn. For å effektivt forbrenne fett og bygge muskelmasse er det viktig at kroppen utsettes for minst mulig stress. Høye nivåer av stresshormonet kortisol er forbundet med fett rundt magen. Man kan ikke alltid styre hva som skjer i livet, men det er to enkle og du kan gjøre noe med som vil redusere stressnivået i livet ditt. Prioriter tilstrekkelig søvn (sju-åtte timer) og drikk nok vann (1,5-2 liter per dag).

2. Hvorfor vil du nå målet ditt? Start med å finne ut hvorfor du vil dette. Hva kreves for å nå målet ditt, og er du villig til å gjøre den jobben som trengs? Motivasjon svinger opp og ned, og det er derfor viktig at du har en dyp indre motivasjon du kan dra frem når du trenger det.

3. Styrketrening med kvalitet. Muskelmasse er motoren din, jo større motor jo mer behov for energi. Tempotrening er gull for å sikre kvalitet i de forskjellige øvelsene. Med det menes øvelser utført med et spesifikt tempo. I en knebøy kan dette f. eks. være tre sekunder ned, holde to sekunder i bunnposisjon og så vanlig fart opp. Jobb med gjerne også med et repetisjonsantall som trigger muskelutholdenhet. Dette er en god måte å forbrenne kalorier på både under økta og i ettertid.

4. Lett aerob trening. Gjør enkle øvelser med en intensitet du kan repetere flere ganger. Dette kan være intervaller hvor målet er å oppnå samme mengde arbeid hvert arbeidssett for å sikre at du ikke jobber for hardt. Høyintensitetstrening kan være bra i det korte løp, men kan også bikke over til å gi motsatt effekt på lang sikt, hold deg derfor til lett aerob trening (enhver form for aktivitet hvor du jobber med lav til middels intensitet. Varighet på disse øktene kan være alt fra 30 til 120 minutter).

5. Hvordan spiser du maten din? Vær tilstede når du spiser maten din og tygg den ordentlig. Hold deg derfor unna scrolling, tv og skjermer når du spiser. Sitt ned og bruk god tid på maten din, fordøyelsen starter i munnen og ved å tygge maten ordentlig vil du bidra til en god fordøyelsesprosess. Tenk at du skal tygge maten så mye at den nesten er oppløst i væskeform før du svelger. Dette kan ha stor påvirkning på fordøyelsen din og gjør at du tar opp mer næringsstoffer fra maten. Kvaliteten på maten har selvfølgelig også noe å si og vil være individuelt tilpasset til hver person.