Preben Skeie (f.v.), Jens Kristian Skogmo og Jeppe Illum ble hedret på tirsdagens avslutning på klubbhuset ved Norac stadion. Rasmus Lynge Christensen var syk tirsdag og dermed ikke på plass for å motta sin heder. Foto: Arendal Fotball

Arendal-spillere takket av

På tirsdagens sesongavslutning ble fire Arendal-spillere på utgående kontrakt takket av.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

ARENDAL: Kvartetten Preben Skeie, Jens Kristian Skogmo, Rasmus Lynge Christensen og Jeppe Illum fikk alle sin fortjente heder da Arendal Fotball hadde juleavslutning med julegrøt og sosialt samvær på tirsdag ettermiddag.

Går til Hisøy

Rasmus Lynge Christensen har allerede funnet seg ny klubb. Han er klar for Hisøy neste sesong.

Rasmus var syk tirsdag og dermed ikke på plass for å motta sin heder. Han kom til klubben i 2016 og ble raskt en stor helt for publikum, som en spiller i besittelse av en X-faktor som kunne være kampavgjørende.

47 kamper i Arendal ble det og det ble 23 mål. Den første høsten scoret han ti på 11 kamper da laget rykket opp.

Men dessverre har den sympatiske og hyggelige dansken vært skadeforfulgt og ikke spilt en hel sesong verken i 2017, 2018 eller 2019. Skadene er også en grunn til at han velger å skifte beite til 4. divisjonsklubben Hisøy.

Ingen ny klubb ennå

–Det må være utrolig rart om ikke en klubb i Østfold tar kontakt med deg, Jens Kristian, sa konferansier Bård Sterk-Hansen da Jens Kristian Skogmo ble takket av. Høyrebacken kronet sin siste sesong med også å vinne tittelen for årets mål, hans matchvinnerscoring mot Fredrikstad tok den hederen.

Skogmo, som i løpet av Sørlands-oppholdet har blitt trebarnsfar, har valgt å flytte nærmere familien på Østlandet, noe Arendal Fotball har full forståelse for. Han spilte i to sesonger i Arendal, i alt 44 kamper, og scoret to mål.

Heller ikke Preben Skeie har noen ny klubb ennå. Han kom fra Vindbjart foran 2018-sesongen. Konferansieren beskrev ham som en som alltid stiller opp, og et meget godt forbilde. Det er det lett å være enig i. 32 A-kamper og åtte scoringer ble han stående med for Arendal Fotball.

Til Danmark

Jeppe Illum vender hjem til Danmark. Han noterte seg for ti kamper og tre mål i løpet av høstsesongen for Arendal Fotball. Illum kom fra danske Roskilde, der han var på utlån fra Vendsyssel FF. Han vender nå tilbake til dansk fotball.

