Lea Hauge fra Vågsbygd Karateklubb står som nummer to fra høyre Privat

Bronse i nordisk til Vågsbygd-utøvere

Både Lea Hauge og Alexander Andersson fra Vågsbygd Karateklubb vant bronsemdalje i helgas nordiske mesterskap i karate.

Terje Årdal, Vågsbygd Karateklubb

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

KOLDING: Nordisk mesterskap i karate, som ble arrangert i Kolding. Danmark, samlet 246 utøvere fra åtte nasjoner. I tillegg til de nordiske landene var også de baltiske stater inkludert i mesterskapet. Vågsbygd Karateklubb hadde med to kvalifiserte utøvere i de yngre klasse, og begge var med å representere Norge for første gang i et internasjonalt mesterskap.

Lea Hauge kjempet i klassen kadett -54 kg, og Aleksander Andersson kjempet i klassen kadett +70 kg. Begge klassene ble avviklet etter prinsippet om at alle deltakerne i klassen skulle møtes til kamp én gang, i stedet for etter cupprinsippet, og begge kunne fornøyd konstatere at innsatsen ble belønnet med en velfortjent tredjeplass.

Alexander Andersson far Vågsbygd Karateklubb helt til høyre. Privat

Begge blir trent av Morten Salvesen, som også er regionstrener for utøverne på Sørlandet og var derfor tatt ut som coach i mesterskapet for ytterligere tre utøvere. Daniel Olsen fra Kristiansand KC i klassen senior -60 kg, og Sebastian Jessen fra Tyholmen KK i klassen junior +76 kg, kjempet seg også fram til bronsemedaljer i sine klasser, mens Martin Kollstrand, Tyholmen KK, ikke klarte medalje denne gang, selv om han vant flere av sine kamper. Som hovedtrener i Vågsbygd Karateklubb var undertegnede til stede under mesterskapet som representant for WKF grenkomite i Norges Kampsportforbund, og jeg er meget godt fornøyd med innsatsen til de lokale utøverne. Jeg er også veldig godt fornøyd med den totale innsatsen til det norske laget, som ble nest beste nasjon i kumite (kamp)-delen av mesterskapet.

Publisert 25. november 2019 13:19