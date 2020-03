Bronse i verdens største kickboksing-stevne

Etter tre tøffe kamper endte jeg på tredjeplass i sesongens første verdenscup, Irish Open i Dublin.

Yvonne Murray (i midten) fra Grimstad Kickboxingklubb flankert av klubbvenninne Regine Langefoss Krüger og trener Manuel Norido. Foto: Privat

Yvonne Murray Grimstad Kickboxingklubb

UTØVERBLOGG: Sesongen 2020 er i gang og jeg er tilbake i konkurranse for fullt etter å ha vært ute med skade siden EM i 2018. Irish Open denne helgen var min første internasjonale konkurranse på nesten halvannet år, og jeg var mer nervøs enn jeg pleier i forkant av konkurransen. Jeg stilte i klassen i klassen lettkontakt -55kg.

Irish Open er verdens største kickboksingkonkurranse, og nivået på utøverne der er høyt, så i utgangspunktet var målet mitt å ta én kamp av gangen, prestere bra og forhåpentligvis sitte igjen med en god følelse etter kamp.

Tre tøffe kamper

I min første kamp møtte jeg en utøver fra Skottland som jeg aldri har gått mot før, ettersom hun tidligere har konkurrert i -60kg. Det ble en veldig jevn og tøff batalje, der jeg lå et par poeng under mye av kampen. Heldigvis klarte jeg å øke tempoet de siste sekundene, og fikk plukket nok poeng til å vende matchen til min favør.

Neste kamp, som var kvartfinalen, var mot en utøver fra Østerrike. Første runde kontrollerte jeg greit, og gikk inn i pausen med en knapp ledelse. I neste runde var motstanderen mye mer offensiv, og vi byttet på ledelsen hele resten av kampen. Med et siste angrep før runden var slutt klarte jeg nok en gang akkurat å få nok poeng til å hale seieren i land. Etter to kamper hvor jeg virkelig måtte kjempe på til siste sekund, var jeg veldig glad for å få beskjed om at semifinalen skulle gå neste dag, så jeg fikk en pause til å hente meg inn igjen.

Her står jeg på pallen som nummer to fra høyre. Foto: Privat

Motstanderen min i semifinalen var en utøver fra England som vant klassen i fjor, og var favoritt til å vinne i år også. Men jeg var uthvilt og hadde taktikken klar, og gledet meg til kampen. I begynnelsen gikk vi helt jevnt, men så gjorde jeg noen tabber som gjorde at jeg kom noen poeng under. Da måtte jeg presse på for å hente inn forspranget, men jeg ble for utålmodig, gjorde flere feil, og kom dessverre flere poeng bak. Jeg kjempet på til siste slutt, men det var dessverre ikke nok denne gangen, og jeg tapte dermed semifinalen.

Klar for neste konkurranse

Selv om jeg så klart gjerne skulle ha kommet lenger, er jeg alt i alt veldig fornøyd med å få bronse i comebacket mitt. Jeg ga i alle fall alt jeg hadde i alle tre kampene, og bare det å kunne gå tre kamper helt uten smerter i beina, er en seier i seg selv. Nå gleder jeg meg til å komme tilbake på trening i klubben for å jobbe med å korrigere det jeg ikke fikk til i helgen, slik at jeg forhåpentligvis gjør det enda bedre i neste konkurranse, som trolig blir verdenscupen i Budapest i begynnelsen av mai.

