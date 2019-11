Øystein Tjomsland og Frida Karlsson i passiar i forbindelse med finalen av det svenske Kriteriet i sommer. Team Tjomsland

Svensk skistjerne satser på Tjomsland

Det svenske skiesset Frida Karlsson satser nå også på travsporten. I sentrum for satsingen står den sørlandske championtreneren Øystein Tjomsland.

20 år gamle Frida Karlsson tok langrennssporten med storm under 2018/2019-sesongen. Etter to gullmedaljer i junior-VM i Lahti fulgte den svenske toppatleten opp med individuelle sølv- og bronsemedaljer under VM i Seefeld, før hun gikk andreetappen på Sveriges gullag på 4 x 5 km stafett.

Nå har den svenske skiyndlingen fått seg en ny lidenskap ved siden av sitt profesjonelle virke. 20-åringen har nemlig fått øynene opp for travsporten. I sentrum for fascinasjonen står en sørlending. Øystein Tjomsland.

– Stig Wiklund (en av Sveriges mest framtredende mentaltrenere, red.anm.) er hesteeier hos meg, og det var han som spilte inn ideen overfor Frida om å være med på å eie en hest. Han fortalte henne om min treningsfilosofi, og hun ble ekstremt fascinert av vårt treningsregime, forteller den sørlandske trenerchampionen.

Eier Norges beste 3-åring

Valget av førstegangshest kunne ikke vært bedre. Karlsson ble med på en andel i sørlandsoppdrettede Grisle Odin G.L., og den tre år gamle hingsten har nærmest gjort rent bord i storløpene denne sesongen. Karlsson var selv til stede på Dannero i Sverige da Grisle Odin G.L. vant sin kvalifisering og var tredje i det svenske kriteriet, og i sine tre påfølgende starter har sørlandstalentet vunnet kvalifisering og finale til Kriteriet samt finalen av Biri Oppdretningsløp.

– Frida og jeg har diskutert mye rundt hva det innebærer å ta vare på et supertalent. For å ta Grisle Odin G.L. som eksempel viser treningsresultatene at han har tilnærmet seniorkapasitet, men han er samtidig bare en junior i kroppen. Samtalene våre har dreid rundt hvordan man da unngår skader, og hvor viktig detaljer i hverdagen er. Jeg har sammenlignet Frida med Grisle Odin G.L., de er på nesten samme nivå i utvikling, beskriver Tjomsland på pedagogisk vis.

Skistjerne med genuin travinteresse

At fascinasjonen for hestene er ektefølt hos det svenske skiesset, er det liten tvil om. Karlsson følger løpene på pc når hun ikke får vært til stede på travbanen, og får samtidig oppdateringer fra treneren på sms som beskriver hestens utvikling.

– Dette har vært «jättekul». Nå er jeg engasjert og nervøs når hesten løper. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle bli, fortalte 20-åringen til Equus Media tidligere i høst, og Tjomsland bekrefter den ektefølte lidenskapen hos Karlsson.

– Jeg ble fascinert av hennes genuine interesse for travet og for treningen, understreker 48-åringen fra Søgne.

Er invitert til Sørlandet

Lørdag er Karlsson opptatt med langrennssesongen og får ikke vært til stede på Sørlandets Travpark når Grisle Odin G.L. stiller til start som storfavoritt i DNTs Høstfinale.

– Jeg har invitert henne til Sørlandet etter at sesongen er over, forsikrer Tjomsland som er rosende i sin omtale om den suksessfulle langrennstoppen.

– Hun framstår først og fremst som en veldig jordnær person. Under det svenske kriteriet var hun lenge på stallområdet på Dannero, og vi hadde gode samtaler. Vi var opptatt av å beskytte henne litt med tanke på den statusen hun har i Sverige. Folk kikker selvfølgelig når en så stor stjerne dukker opp, men hun lot seg ikke affisere, forteller Tjomsland.

– Jeg synes faktisk Frida og Øystein ligner hverandre i måten de jobber på – strukturerte, hardtarbeidende og med klare mål, sa Stig Wiklund til VG i et intervju i starten av august.

Råskap er avgjørende

Samtalene de to topputøverne imellom har ikke bare dreid seg rundt puls, laktat og ulike typer trening hvor detaljene er avgjørende for å klatre til topps. Den mentale innstillingen har vært et springende punkt i diskusjonene.

– Vi har snakket mye om hvor rå du må være i hodet for å skille deg fra de andre konkurrentene, som egentlig er like gode. Frida har virkelig en slik iboende råskap, påpeker Tjomsland.

Lørdag får vi svaret på om råskapen hos trioen Grisle Odin G.L., Øystein Tjomsland og Frida Karlsson sørger for prikken over i-en på tampen av en jubelsesong.

