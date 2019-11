Sportslig leder og nestleder i Kristiansand triatlon klubb, Odd-Arne Rasmussen, med de tre bevisene på at klubben gjorde det skarpt på helgas forbundsting. Privat

Prisdryss til Kristiansand Triathlon

Kristiansand Triathlon vant på helgas forbundsting kategoriene Årets klubb, Årets arrangement og Årets mannlige utøver.

Brukergenerert innhold

Odd-Arne Rasmussen, For Kristiansand Triathlon

For mindre enn 40 minutter siden

Som delegat fra Kristiansand Triathlon tok jeg i helga turen til Bergen, hvor det var duket for forbundstinget for Norges Triatlonforbund (NTF).

Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i styret og administrasjonen til NTF. Her har klubbene muligheten til å komme med innspill og påvirke hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene framover.

Kristiansand Triathlon har blitt en stor og etablert klubb. Vi fikk en norgesmestertittel i år og i tillegg hadde vi hele fem pallplasseringer i norgescupen i 2019. Det er første gang vi har sendt en delegat til forbundstinget, men nå var det på tide og vi ville ha flere titler før året var omme.

Tinghelga startet med work shop og ulike foredrag, hvor blant annet landslagsutøver Gustav Iden, som nylig ble verdensmester, fortalte om sine erfaringer. Iden og Olympiatoppen fortalte også om satsingen mot OL i Tokyo i 2020, hvor målet er gullmedalje.

Gustav Iden, som nylig ble verdensmester, fortalte om sine erfaringer som triatlet. Privat

Lørdag kveld var det duket for tingmiddag og hederstegnutdeling. NTF setter stor pris på arbeidet som gjøres i klubber, blant medlemmer og ildsjeler. I den anledning utdeles det hederstegn til dem som utmerker seg i innen norsk triatlon. Dette er det som kalles triatlon-Norges «Oscar-utdeling»

Kristiansand Triathlon var nominert i kategoriene:

* Årets arrangement AQ Barnetriatlon

* Årets klubb

* Årets mannlige utøver Marius Buestad Lohmann

Det er 183 registrerte triatlonklubber, 79 ulike arrangementer og ca. 7500 registrerte utøvere i Norge, så det var det tøffeste startfeltet og konkurransen vi noen gang hadde opplevd.

Kunne vi klare å ta med oss ett hederstegn hjem, ville all jobben vi gjør for klubben og våre medlemmer vært verdt slitet. Det var med stor spenning jeg satt med ned på tingmiddagen. Jeg ble plassert på bordet rett ved siden av landslaget og følelsen i kroppen var den samme som når jeg står på startstreken til en konkurranse jeg har trent målrettet mot i lang tid. Første kategori var årets arrangement.

Tøffe konkurrenter

Klubben arrangerer hvert år Aquarama Barnetriatlon som samler 300 barn i alderen 4–12 år. Det er den beste dagen i året og klubbens medlemmer stiller velvillig opp i et sindig kontrollert kaos. Jeg sitter litt i mine egne tanker og ser meg rundt i lokalet når kategorien leses opp. Rett over meg sitter styreleder til Hardangervidda triatlonklubb som arrangerer det velkjente Norseman. Der sitter også ledelsen i Son triatlonklubb som arrangerte norgesmesterskapet i sprint. Skulle vi klare å ta hjem tittelen årets arrangement med et barnetriatlon?

Fra Aquarama Barnetriatlon i 2014. Privat

Pulsen økte og hjertepumpa slo noen ekstra slag da jeg hørte presidenten i NTF si at årets vinner en Aquarama Barnetriatlon. Er det virkelig mulig tenkte jeg, mens jeg tok noen skjelvende steg opp mot scenen for å få overrakt hederstegnet.

183 klubber

I gledesrusen fikk jeg ikke med meg de neste kategoriene, men så var det på tide med kategorien årets klubb. Igjen kjente jeg pulsen og hjertepumpa slå litt ekstra. Tar vi denne også? Med hele 183 klubber og så mye godt arbeid som gjøres rundt om i landet, skal dette holde hardt.

Over høyttaleranlegget hører jeg komiteens begrunnelse:

– Vinneren av årets klubb er en klubb som ønsker å være godt synlig og fremme triatlonsporten som en folkesport. Klubben tilbyr ukentlige treninger, treningssamlinger og treningskonkurranser gjennom året og har utøvere på mange ulike nivåer. Vinneren er Kristiansand Triathlon».

Igjen reiser jeg meg med skjelvende bein, men går stolt og rakrygget opp mot scenen. Kaster et blikk mot landslaget og hever hederstegnet over hodet.

Dette er over all forventning. Vi har vunnet to priser og det gjenstår enda en kategori vi er nominert til. Jeg er strålende fornøyd og gliser litt for meg selv der jeg sitter og ser på diplomene. Så var det tid for årets mannlige utøver. Her sitter vi blant landslagsutøvere og mange meritterte utøvere i sporten. Det er hele 7500 registrerte utøvere i Norge. Vi fikk en norgesmester i år, men med en konkurranse mot så mange er sjansen svært liten, tenker jeg.

Marius Buestad Lohmann vant norgesmestertittelen på olympisk distanse i Lofoten 2019. Dette bildet er fra i fjor, da han fullførte Ironman 70.3 Dun Laoghaire i Irland på 4,54 timer. @FinisherPix

Treningsivrig

Igjen spraker det i høyttaler anlegget med komiteens begrunnelse:

– Vinneren av årets mannlige utøver er en person som har dedikert utrolig mye tid og trening de siste årene. Han har lagt ned hele 1100 timer for å nå målet sitt om å bli best. Han er bare 19 år gammel og tok norgesmestertittelen på olympisk distanse i Lofoten 2019. Vinneren er Marius Buestad Lohmann fra Kristiansand Triathlon.

Dette er nesten litt flaut, tenker jeg mens jeg igjen går med taktfaste og sikre steg opp til scenen. Hadde vi bare tatt én pris var målet vårt innfridd, men vi tok alle – ekte storeslem.

Nå får vi bare fortsette den gode og viktige jobben vi gjør for norsk triatlon. Vi trenger å få flere unge interessert i idretten og kanskje vi en gang i framtida kan ta hjem flere hederstegn og medaljer?