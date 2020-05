Golf-damene er i vinden

Det har vært rekordgod oppslutning rundt den ukentlige damedagen vår.

Anne-Marie Schumann (f.v.), Clair Jebsen, Lisbeth Lunden, Inger Amundsen, May-Lis Julsen og Hien Pham. Foto: Privat

Anne-Marie Schumann Bjaavann Golfklubb

KRISTIANSAND: Hver tirsdag gjennom sesongen spiller vi damedag på henholdsvis Bjaavann Golfklubb og Kristiansand Golfklubb. I år har vi hatt en positiv utvikling i antall damer som spiller turnering. Normalt er vi 20-35 spillere, men tirsdag denne uka var vi hele 47. Kjempegøy!

Vi jobber kontinuerlig med å få flere damer til sporten. Det at man kan spille med alle uansett alder og handikap, tiltrekker nok mange. Dette er også noe en kan holde på med så lenge man kan holde seg på beina.

Elin Vabo Johnsen (f.v.), Laila Nordlid, Inger Amundsen og Mette Johannessen. Foto: Anne-Marie Schumann

Vi spiller selvfølgelig utenom turneringene også. Vi har fått damene til å senke skuldrene, senke prestasjonsangsten og bare komme for å være ute og i aktivitet. Golf er for alle, og det er aldri for seint å begynne. Nå kan du ta Veien til Golf (VTG) på en dag. Du tar teorien hjemme på nett, og så er det noen timer med undervisning på range og putting green, før man avslutter med 90 minutters banespill. Etter dette kan du kalle deg en golfer.

Vi har plass til flere damer, så hjertelig velkommen!

Foto: Anne-Marie Schumann

Tirsdag denne uka var det altså 47 glade golfdamer fra begge klubber som møtte opp til dyst. Det ble mange gode og noen veldig jevne resultater hvor laveste handikap bestemte plasseringene og de som premieres er som følger:

B-klassen:

Janne Høgdal Pedersen med -14 og netto 22 slag. Kari Marie Stakkeland, -4 og netto 32 slag. May Siren Vårdal -2 og netto 34 slag.

A-klassen:

Hafdis Magnusdottir -4, netto 32 slag Inger Marie Ruud -3, netto 33 slag Laila Dargan Nordlid -3, netto 33 slag Else Seland Bjørgum -1, netto 35 slag Wenche Hannevik -1, netto 35 slag Aud Jorunn Berge -1, netto 35 slag Brit Bjerke -1, netto 35 slag Solfrid Hitreskog +1, netto 37 slag

Jenny Ann Liebermann putter med Lille Prince som tilskuer (han er som eneste hankjønn alltid med). Foto: Anne-Marie Schumann

Lengste drive på hull 2:

Solfrid Hitreskog.

Nærmest flagget på hull 5:

May Siren Vårdal 2,43 m.

Birdies:

Vigdis Landsverk på hull 2 og 8.

Lisbeth Lunden på hull 8.

Hafdis Magnusdottir på hull 8.

Anne Lise Flåt på hull 3.

Anne Wirsching også på hull 3.

Lise Aagot Schønberg og Kari Ødegård på banen til Kristiansand GK. Foto: Anne-Marie Schumann

Mandag 2. juni er det meldt 22 grader og lettskyet pent vær. Vi spiller solsiden på Bjaavann den dagen, hull 10-18, så da kan vi satse på ny rekorddeltagelse