Jubel for to solide perser

Slik trente jeg foran halvmaraton på 1.16,02 og 10.000 meter på 34,55.

Siren Amelia Seiler (21) fra Kristiansand Løpeklubb i forkant av sin 10.000 meter på Kristiansand stadion 17. mai. Foto: Privat

Siren Amelia Seiler

UTØVERBLOGG: I treningen min er jeg nøye på balansegangen mellom intensitet, volum og hvile. Jeg liker godt å trene – mye – og jeg liker veldig godt å presse meg, og har svært sjelden problem med å ta meg helt ut alene på trening. Dette ser jeg på som en av mine største styrker, men også noe som kan felle meg om jeg ikke er forsiktig.

Jeg har tidligere gått på noen smeller hvor jeg har vært i veldig god form i ukene før løp, men nådd «peak» (toppform) på siste hardøkten istedenfor selve løpet. Derfor har det blitt ekstra viktig for meg å ha en klar plan for hvordan jeg skal trene i peak-fasen ukene før løp. Her kommer pappa inn i bildet, som også er min trener, og en person som jeg har fått mye av min kunnskap fra.

Vi har et fleksibelt trener-utøver-forhold fordi pappa vet at jeg liker å styre mye av treningen min selv, men han vet også at jeg har en tendens til å overdrive, eller prøver å gjøre for mye for fort. Han hjelper meg å planlegge og strukturere treningsperioden jeg er i ved å lage «prep-cycles» (periodisert trening i sykluser på fire-fem uker) som inkluderer et fokus (ofte i form av et spesifikt løp), typer hardøkter som skal gjennomføres, distribusjon av hardt og rolig, styrketrening, og hviledager.

Flow

Målet er å gjennomføre trening med kontinuitet eller flow som jeg liker å kalle det. For meg betyr dette å gjennomføre meget gode økter av høy kvalitet og volum, parallelt som jeg klarer å restituere og se framgang i treningen min. Det handler om å bruke nok tid på å bli bedre, stole på prosessen, og la resultatene komme naturlig.

Ni dagers treningssyklus: Noe som har hatt stor effekt for meg dette halvåret har vært å bytte fra en standard sjudagers uke til en nidagers treningssyklus. Dette er hovedsakelig for å gi kroppen bedre tid til innhenting mellom hardøkter. Tanken er at jeg bruker to dager ekstra på å gjennomføre en typisk «treningsuke» for å få plass til alle økter.

Disse ni dagene inneholder en fartsøkt på bane, en terskeløkt i form av lange intervaller eller «tempo» (kontinuerlig hurtig), en langtur, to styrkeøkter for bein, og en styrkeøkt for overkropp + stabilitet og skadeforebyggende øvelser for mage/rygg, hofter og ankler. Jeg gjennomfører i praksis mikrosykluser på tre dager innenfor nidagerssyklusen; rolig-rolig-hardt-repeter, hvor den niende dag er en hviledag. Det vil si at jeg har to dager på lav intensitet (disse vil inkludere styrketrening) mellom hver hardøkt.

Akkurat innholdet i syklusene vil variere litt avhengig av hvor jeg er i sesongen. I baseperioden i desember-januar var det mer fokus på fart- og styrkeøkter framfor lange og harde intervalløkter på høy intensitet. I peak-fasen blir fokuset innsnevret til mer kvalitet og spesifikk trening som skal gjøre meg klar for løpet.

Nøkkeløkter

I denne perioden reduseres tung styrke fra to ganger til en gang per uke, men jeg trener gjerne mer stabilitet og basis i form av mage/rygg, hofte- og ankel stabilitet for å tåle treningsbelastningen. Hovedfokuset mitt er på nøkkeløktene som krever mye av meg fysisk og mentalt. I denne fasen blir hvile, mat, og søvn veldig viktig og roligøktene må være rolige.

Pappa bruker begrepet «intensity discipline» som innebærer at når hardøktene blir ekstensive og tøffere, må de balanseres med disiplinert, rolig trening og hvile. Nedenfor har jeg skissert en vanlig ni dagers syklus. Dette var planen pappa lagde for perioden 12.-20. februar i oppkjøringen til Loop Den Haag halvmaraton.

Jeg har overført treningsloggen fra min dagbok i avsnittet under. Som dere ser så er noen av øktene ikke helt etter planen. Noen er lengre og tøffere. Noen ganger blir faktisk pappa litt irritert og frustrert på meg! Men han stoler også på meg, fordi han vet at jeg aldri avslutter en hardøkt eller et løp med følelsen at jeg har mye mer å gi. Hvis jeg vet at jeg kan og klarer å ta ut alt, så er det nettopp det jeg kommer til å gjøre.

Treningsperiode 12.-20. februar 2020:

Onsdag 12/02: Økt 1: Rolig løp, vei (16km) + styrke – bein og kjernemuskulatur (30min) Økt 2: Rolig løp + 8*15sek bakkesprint (7km)

Torsdag 13/02: Økt 1: Rolig løp, vei + 4 stigningsløp (16km) Økt 2: Rolig løp (5km)

Fredag 14/02: Oppvarming: rolig løp + 4 stigningsløp (til Stadion) Hardøkt, bane: 9*2000m, 400m flyt pause. Halvmaraton-10k fart. Nedvarming: rolig løp (hjem fra Stadion) Totalt: 30km. Ca. 54 minutt i sone 4.

Kommentar: «Big session. Very good shape. Tired legs but ran well and felt strong.»

Lørdag 15/02: Rolig løp, terreng/vei (16km) + mage/rygg stabilitet (10min) Søndag 16/02: Rolig langtur, vei (20km) + skadeforebygging – hofter, ankler (med strikker) (10min)

Mandag 17/02: Oppvarming: Rolig løp + stigningsløp Hardøkt, mølle: 10km tempo (3:30-3:29 fart, 0,5-1% stigning) Nedvarming: Rolig løp Totalt: 18km. Ca. 25 min i sone 5, 6 min i sone 4.

Kommentar: «Very good. Strong and smooth. Legs didn’t stiffen much.»

Tirsdag 18/02: Rolig løp, vei (16,6km) + mage/rygg stabilitet (5 min) Onsdag 18/02: Langtur, vei (30km, tid: 2:03) 8km rolig – 21,1km halvmaratonfart (1:18:12) – 1km rolig.

Kommentar: «Very very solid long run. Tested myself on heavy legs. Fit and strong!»

Torsdag 20/02: Restitusjonsdag. Annet: akupunktur. Kommentar: «Drained»

Loop Den Haag Halvmaraton: Uka før søndagens løp, den 8. mars 2020, sto det i treningsdagboka min: «Now bid me run, and I will strive with things impossible» (Shakespeare, Julius Caesar, akt 2 scene 1).

Jeg var stresset, nervøs, spent, men veldig klar for å gi alt. Jeg visste at jeg hadde trent bra og var forberedt på alle mulige måter. Løpet ble et stort klimaks og en feiring av en solid, tøff, og vel-utført treningsperiode. Det var utrolig gøy å kjenne seg så sterk og selvsikker, og klare å ta ut alt når det virkelig gjaldt. Tiden ble 1.16, 02 og en forbedring av tidligere personlig bestetid fra september 2019 med omtrent fire minutter, og en åtte minutters forbedring fra min halvmaraton-debut i mai 2019 på 1.23, 48.

Krakket i april: Perioden etter halvmaraton var tøff. Jeg innså ikke den belastningen og det stresset kroppen hadde vært utsatt for i månedene med oppkjøring. I mitt hodet var jeg klar for å stille på 10-kilometer startstreken fortest mulig, men det var ikke kroppen. Lærdommen jeg tar med meg er viktigheten av å roe helt ned, gjerne ta en-to uker uten løping eller veldig redusert mengde, før man i det hele tatt tenker på neste målsetting.

Jeg turte å presse kroppen hardt og mye over en intensiv femukers peak-periode. Det ga resultater, men det ga også konsekvenser. Jeg trente videre som normalt, men skulle egentlig tatt en pause for å lade opp batteriene igjen. Jeg gikk på den smellen og jeg har lært av det. Neste gang vet jeg at kropp og hodet har godt av litt «down-time»!

17.mairaton – virtuelt 10.000-meterløp

April måned var bare kaos; mye mengde på lav kvalitet og lite «guts» på trening. I mai, etter levert bachelorgrad, kom jeg inn i god rytme igjen. Jeg satt meg et mål om å løpe 10.000 m på 17. mai under det virtuelle løpet «17. mairaton» på Kristiansand Stadion. Alene. I mye vind. Uten publikum (annet enn en pappa som telte runder og ropte «you can do it Siren, come on!».

Jeg hadde gjennomført spesifikke 10k-forberedende økter i en 3-ukers periode i forkant. Målet mitt for 2020 var å komme under 35 minutter. Jeg løp på 34,55 og forbedret persen (*uoffisielt) fra Oslo Maraton i september med nesten ett minutt.

Eksempel-økt uken før 17.mairaton: Lørdag 09/05: Oppvarming: rolig løp + stigningsløp​ Hardøkt, vei: 3*3km, 2min flyt pause + 4*500m bakke, 1min pause. 3-kilometere på 10k-mål fart. 500-meter maks. Nedvarming: rolig løp (hjem) Totalt: 27 km.

Det var gøy å teste kapasiteten og stille med nummer på brystet igjen – til tross for at jeg var den eneste på startstreken! Perioden etter 10 000-meter løpet har vært god, med økt fokus på fart og styrke/power. I sommer planlegges min debut på bane, hvilket jeg ser fram til.