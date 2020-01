Medaljefest for sørlandske OL-hoppere

Med tanke på den snøfattige vinteren vi har hatt i Agder leverte sørlandshopperne over evne i dette mesterskapet. Gjennom skihopp i tre bakker i OL-byen Kitzbühel (HS 42, HS 75 og HS 109) ble det en riktig fin medaljefangst. I klasse 55–59 år ble det en sølvmedalje til Oddvar Iveland og en bronsemedalje til Kjell Iveland, begge fra Øvrebø IL. I klasse 60–64 år ble det to gullmedaljer og en sølvmedalje til Per Espen Andersen fra Øyestad IL. I klasse 65–69 år ble det en gullmedalje til Steinar Møvik fra Oddersaa SSK og to bronsemedaljer til Ingebrigt Sørbø fra Gjerstad IL.

Totalt i OL for veteraner (alle disipliner) var det rundt 3500 deltakere fra 59 land.

