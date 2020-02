KBK-spiller vant gull og sølv på hjemmebane

Kevin Elson (16) slo seg til gull i single og sølv i mixed double i ungdommens badmintonmesterskap i Kristiansand.

Kevin Elson fra arrangørklubben Kristiansand Badmintonklubb i aksjon i single i U17-klassen. Foto: Privat

KRISTIANSAND: Denne helga gikk ungdommens badmintonmesterskap av stabelen i Odderneshallen og Badmintonsenteret. UBM, som turneringen forkortes til, er en prestisjefull, men samtidig inkluderende turnering for U15 og U17-klassen. Hele 195 deltakere fordelt på 36 klubber var til stede for å kjempe om medaljer.

Arrangørklubben KBK leverte et godt UBM. I herresingle i U17 gikk Kevin Elson helt til topps, der han slo Thomas Barth fra Bergen 21-17, 16-21 og 21-10 i finalen. I mixed double spilte Elson sammen med Julie Marie Andersen Abusdal, også hun fra KBK. Der spilte de seg helt til finalen, men tapte 3. sett 21-19 mot Delia Murtazalieva og Mathias Ji Hong fra Haugerud, noe som gjorde at de endte med sølvmedalje. Julie Marie Andersen Abusdal sikret seg tre medaljer i turneringen, med sølv i single og mixed double, og bronse i damedouble sammen med klubbmakkeren Emma Morvik Kragholm.

Kevin Elson og Julie Marie Andersen Abusdal vant sølv i mixed double. Foto: Privat

- Våre motstandere i mixed double fortjente å vinne finalekampen. De var rett og slett bedre enn oss i den kampen. I single fortjente Delia Murtazalieva å vinne. Hun er en veldig dyktig spiller. Jeg må likevel bare si at jeg er litt skuffet over spillet mitt, men samtidig må jeg bruke disse erfaringene som lærdom til neste gang, var konklusjonen til Julie.

På lørdagens bankett ble for øvrig Julie og Kevin Elson tildelt tildelt Svein Wålands minnestipend. Det er et stipend på kr 2500 som deles ut til én jente og én gutt hvert år under UBM-banketten. Dette er første gang at to KBK’ere har fått det samtidig.

Filip Bøhn og Sander Østhassel kunne feire gull i herredouble U15. Foto: Privat

Det store høydepunktet i U15-klassen var da Sander Østhassel og Filip Bøhn fra KBK vant gull, etter å ha slått Haakon Lærkerød Jelsness og Aleksandrs Jakovlevs 20-22, 21-18 og 21-16 i finalen. Etter kampen var naturligvis Sander Østhassel svært fornøyd.

– Filip er min beste kamerat, og det å kunne vinne sammen etter all treningen vi har lagt inn er helt fantastisk. Det var veldig gøy å kunne stå på hjemmebane foran et fantastisk publikum som norgesmester. Det er rett og slett helt utrolig, og nå gleder jeg meg bare til veien videre, sier Sander.

Filip Bøhn spilte seg også til en semifinale i single, der han tapte mot Aleksandrs Jakovlevs fra Haugerud, som senere gikk helt til topps og vant gull. I mixed double imponerte Aslak Smith fra Kristiansand stort, da han gikk helt til finalen sammen med Stine Skjævesland Pedersen fra Sola. Det ble tap i finalen etter 3. sett, men Aslak kan si seg godt fornøyd med en sølvmedalje.

KBK ble også den beste klubben sammenlagt i U15.

Emma Morvik Kragholm og Julie Marie Andersen Abusdal i aksjon. Sammen tok de bronse i damedouble U17. Foto: Privat

Aslak Smith leverte sterkt og gikk helt til finalen i mixed double U15 Foto: Privat

