Fløy med storseier

Fløy avanserte til fjerdeplass på tabellen etter lørdagens 4-1-seier mot Fram.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fløys målscorere: Mats Holt (f.v.), Dardan Dreshaj, Ole Fredrik Thorsen og Kaj-Stian Apeland (som presset Framforsvarer til å score selvmål) Foto: Dagfinn Grastveit

Brukergenerert innhold

Dagfinn Grastveit, Fløy

LARVIK: Fram åpnet lørdagens 2. divisjonskamp best og hadde to store sjanser før det var gått kvarteret. Fløy-keeper Ante Knezovic viste imidlertid autoritet og holdt buret rent. Ved et par tilfeller hadde Fløy store overgangsmuligheter, men var ikke nøyaktige nok med avgjørende pasning. Etter 20 minutter hadde Fram en gigantsjanse etter corner, men skuddet gikk over for åpent mål. I denne perioden mistet Fløy ballen gjentatte ganger etter for tidlige oppspill på en enslig Dardan Dreshaj uten tilstrekkelig støtte fra midtbanen.

Headet inn Fløy-ledelse

Etter hvert tok Fløy mer og mer over initiativet i kampen og det lå en scoring i lufta da Fløy fikk tildelt corner etter halvtimen. Corneren headet Mats Holt glimrende i mål fra 10–12 meter. En sterk prestasjon.

Etter scoringen fulgte en periode med mye balltap for begge lag og lite sjanseskapende spill. Men like før pause smalt det. Dardan Dreshaj dro seg fri og fyrte av en kanon i vinkelen fra ca. 20 meter. En scoring fra øverste hylle av Dardan. Like etter var Jone Bjerkreim Kleppa en reddende engel da han avverget et Fram-skudd på streken. Like etter blåste dommeren for pause. Fløys 2–0 ledelse var som man forstår noe flatterende, men to fine enkeltmannsprestasjoner sørget for ledelse.

Etter pause skjedde det lite før det var spilt 56 minutter. Da presset Kaj-Stian Apeland en Fram-forsvarer slik at han lobbet over keeper, i tverrliggeren og ned i mål. En scoring som tydelig viser Frams utfordringer i de bakre rekker. Bare to minutter etter 3–0 brøt Fløy ballbanen i midten og Dardan Dreshaj forserte med ballen og spilte uegoistisk til Ole Fredrik Thorsen som scoret sikkert. Samme Dreshaj fyrte like etter dette av et skudd som går like over krysset.

Byttet ut etter stolpekollisjon

Dreshaj fikk så en kjempesjanse til å legge på til 5-0, men var meget uheldig og kolliderer med stolpen og måtte byttes ut etter dette.

Mot slutten av kampen kviknet Fram til noe og kom blant annet til en stor sjanse der Ante Knezovic var nede ved stolpen og reddet fint. På overtid reduserte Fram på straff, der Ante først reddet men måtte se returen gå i mål.

Dermed ble det en kjærkommen borteseier for Fløy-gutta, og spesielt gledelig med effektiv utnyttelse av sjansene. Ante Knezovic var sikkerheten selv bak en meget solid forsvarsfirer. Mathias Grundetjern leverte en meget sterk første omgang på midten. Christoffer Myhre viste også prov på stigende formkurve. Framme var Dardan Dreshaj den store spilleren som et konstant uromoment og ekstra kred for fantastisk scoring.

Nå er det bare for gutta å nullstille til en meget vanskelig hjemmekamp mot formsterke Levanger på Arkicon Arena førstkommende lørdag. I skrivende øyeblikk har Fløy en fin 4. plass på tabellen, så her er det bare å gå for nye mål.

Fakta Kampfakta Fram-Fløy 1–4 (0–2) 2, divisjon avdeling 2 Fløys lag: Ante Knezovic – Jørgen Richardsen, Mats Holt, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa-Tobias Henanger, Mathias Grundetjern, Christoffer Myhre (Andre Richstad 75 min)-Dardan Dreshaj (Kristian Strømland Lien 75. min), Ole Fredrik Thorsen (Daniel Tørressen Eikeland 86. min), Kaj-Stian Apeland Tilskuere: 200 Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal Gule kort: Matej Dekovic – må stå over neste kamp, Jørgen Richardsen og Mathias Grundetjern, Tobias Henanger Målscorere: 0–1 Mats Holt (30), 0–2 Dardan Dreshaj (45) 0–3 selvmål (53) 0–4 Ole Fredrik Thorsen (63) 1-4: Mame Mor Ndiaye (90. min straffe)