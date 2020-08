KCK-syklist raskest i Bukkene Bruse

Tobias Halvorsen (20) fra Kristiansands Cykleklubb var raskest blant de 163 deltakerne i det tradisjonsrike turrittet Bukkene Bruse.

Tobias Halvorsen vant det 77 kilometer lange rittet i Grimstad med tiden 1.42,12 timer. Dette bildet er tatt på Gran Canaria i desember i fjor. Foto: Geir Kristian Teigland

Guttorm Fevang Grimstad Sykleklubb

GRIMSTAD: – Det var stas å vinne i mitt første Bukkene Bruse-ritt, sier Halvorsen.

Søndagens ritt startet ved Landvik skole og rytterne syklet gamle E 18 til Lillesand, nordover mot Birkeland, østover mot Søre Herefoss, over heia ved Grøsle og tilbake til Landvik skole. Til sammen 77 kilometer. De 163 deltakerne var fordelt på fire grupper avhengig av hvor raskt de ville sykle.

Rask snittfart

I den raskeste gruppa, Kronhjorten, brukte vinneren Tobias Halvorsen fra Kristiansand Cykleklub en time og 42 minutter rundt løypa, som tilsvarer 45 km/t i snittfart. Det startet 70 ryttere i denne gruppa, og nivået her var meget høyt. Dette skyldtes blant annet at master-NM i sykling hadde blitt avlyst, og flere av rytterne som skulle deltatt meldte seg på i Bukkene Bruse i stedet. I tillegg stilte også tidligere verdensmester Thor Hushovd opp. Han kom inn i hovedfeltet nesten fire minutter bak vinneren og ble nummer 25.

Det var trangt om plassen før søndagens start på Bukkene Bruse i Grimstad. Foto: Privat

Tobias Halvorsen forteller mer om oppladningen og rittet her:

– Jeg hadde ladet opp med god trening og fylt opp med nok karbohydrater gjennom moderate mengder kanelboller. Siden jeg følte meg bra, ville jeg lage et hardt ritt fra start. Dette lykkes jeg med, og rett før Lillesand ble det avgjørende bruddet dannet med min klubbkamerat Endre Nyhagen og jeg representert.

Gleder seg til NM

– Det gikk bra og kontrollert, men jeg slet litt med magen og hadde mer enn nok med å henge med. Inn i bakken sør ved Herefoss ble det støtet fra bunnen, og en Tønsberg-rytter stakk av gårde. Bruddet sprakk og jeg ble liggende i en firemannsgruppe bak Tønsberg-rytteren, igjen med Endre Nyhagen med på hjul. Over toppen hentet vi etter hvert igjen Tønsberg-rytteren og begynte å nærme oss mål. Endre gjorde alt perfekt og jeg hadde stålkontroll i spurten. Nå gleder jeg meg til NM landevei menn elite i Hønefoss kommende søndag.

Som rittleder er undertegnede strålende fornøyd med at vi har kunnet arrangere sykkelritt igjen og at arrangementet ble vellykket. Det var også veldig bra at Hushovd stilte opp og at Dag Otto Lauritzen var i målområdet.

