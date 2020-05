Satser mot nye hockeytriumfer

Silje Gundersen (16) fra Søgne har opplevd mye på hockeybanen siden i fjor høst, blant annet å vinne VM divisjon 1B for det norske U-18-landslaget i januar og å bli seriemester med Stavanger Oilers i februar. Foto: Privat

Silje Gundersen

UTØVERBLOGG: Jeg startet med ishockey på skøyteskolen i Kristiansand Ishockeyklubb for åtte år siden og har siden spilt på aldersbestemte lag der fram til høsten i fjor. Jeg hadde lenge ønsket å flytte til Stavanger for å spille mer ishockey og sist høst fikk jeg muligheten til det. Mine foreldre var også enig i at nå var øyeblikket inne. Da meldte jeg også overgang til Stavanger Oilers.

Flotte fasiliteter

Jeg fikk plass på Wang-ung Stavanger og startet opp i 10. klasse august 2019. Egen leilighet skaffet vi via gode hockeyvenner og jeg har nå to minutters gange til Stavangers storstue DNB Arena med flotte ishaller. Det er tre minutters gange til skolen. Alt er lokalisert i og omkring Ishockeyveien på Madla. Jeg bor sammen med ei lagvenninne som er fra Østlandet.

Foto: Privat

Denne sesongen har jeg spilt på for eliteserielaget Stavanger Oilers og det ble klart 2. februar at vi vant seriemesterskapet. På lik linje med herrene fikk vi på grunn av koronakrisa ikke spilt sluttspillet og kampen om kongepokalen ble avlyst. Det samme ble kretslagsturneringen som skulle vært spilt nå i april. Samt europacup i Ungarn for jenter 16-landslaget.

I desember 2019 ble jeg tatt ut på J18-landslaget og jeg var med og spilte landskamper mot Danmark som en oppkjøring til VM. Kampene skulle i år spilles i Norge og det var Kristiansand og Idda Arena som var kamparena.

Minne for livet

Jeg kommer aldri noen gang til å glemme følelsen av å spille landskamp på hjemmebane, med norske flagg og så godt som bare kjente på tribunen. Det føltes som om taket løftet seg siden vi vant alle kampene. Det var fint å spille sammen igjen med mine tidligere klubbvenninner Ina Nodeland og Mari Pedersen og dele både denne opplevelsen og seinere også VM med dem.

Det absolutte høydepunktet denne sesongen var U18-VM i Polen i januar. I ishockey er det VM hvert år, så i år var mitt andre VM. Vi vant gruppe 1B og sikret opprykk til A-puljen.

Foto: Privat

Det har vært en god sesong selv om den brått ble avsluttet. Nå er jeg hjemme i Søgne og har hjemmeskole og trener stort sett et par ganger om dagen. Jeg savner gjengen både på skolen og på treninger, men heldigvis har vi telefon og wifi.

Oppkjøring til neste sesong er startet. Det kjennes godt og jeg gleder meg til det hele normaliserer seg.