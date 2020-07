Hole-in-one: Et karrierehøydepunkt!

Det er klart det er mye flaks når sånne ting skjer, men jeg liker å tro at det handler litt om ferdigheter også.

Markus Hjellseth (26) etter å ha fått ballen i hullet på et 154 meter langt slag på banen til Arendal & Omegn Golfklubb. Foto: Privat

Markus Hjellseth

UTØVERBLOGG: Sesongen er godt i gang, og golf har fått et oppsving som aldri før.

Helt siden golfbanene åpnet etter korona-restriksjonene har medlemstallene rundt om i landet skutt i været, med fulle kurs og treninger.

Folk har virkelig fått opp øynene for hvor gøy golf kan være. Ikke bare er det en fin idrett å drive med og å konkurrere i, men det er også en ypperlig måte å mosjonere på, være sosial, eller bare koble ut og fokusere på noe annet enn hverdagen.

Dessuten er det en aktivitet som passer for folk i alle aldre. Man kan starte som ung, og fortsette godt ut i pensjonisttilværelsen.

Foto: Privat

Selv har jeg rukket å spille golf en del år nå, men det er i de seinere årene jeg virkelig har fått opp øynene for hvor gøy det kan være.

På det nivået jeg er på svinger det mye, det er høye topper og dype daler om hverandre.

Golfkarrierens høydepunkt kom tidligere denne sesongen. Hole-in-one!

Hullet er 154 meter langt. Utslaget er en del høyere enn greenen.

Så skal det også sies at jeg hadde vinden i ryggen. Et solid 8'er-jern, ett sprett og rett i koppen. Absolutt noe av det morsomste jeg har vært med på!

Det er bare ett av mange slag, men det er et slag jeg kommer til å huske lenge.

For meg er det morsomste å dele slike opplevelser med andre, og denne var jeg så heldig å få dele med en fantastisk gjeng i Arendal & Omegn Golfklubb.

Det er en flott klubb med en herlig bane som passer for de fleste, ikke for lang og ikke for kort.

Så ligger den jo også flott til i herlig natur. Klubben har også en korthullsbane for de aller nyeste.

I hele år har banen vært i god stand, og man møter alltid smilende ansatte. I likhet med de fleste andre baner i Norge har klubben fått mange nye medlemmer, helt topp!