Odd Gunnar Tveit hedret etter 247 maratonløp

Etter å ha fullført nok en maraton, denne gang i sin egen Steinsland bygdemaraton, ble Odd Gunnar Tveit tildelt Jon Hendens minnepris.

Etter endt Steinsland bygdemaraton mottok Odd Gunnar Tveit (56) fra Birkenes (t.v.) Jon Hendens minnepris fra Kondis-presidenten Tim Bennett. Foto: Finn Kollstad

Oddvar Glidje Steinsland bygdemaraton

BIRKENES: Det 8. bygdemaraton med start og mål på Steinsland i Birkenes, ble arrangert sist lørdag. Sol og varme gledet både aktive og de uten startnummer, men ei hard løype med 500 høydemeter krevde mye.

Denne lørdagen deltok også Kondis-presidenten Tim Bennett fra Sportsklubben Vidar i Oslo. Etter selv å ha fullført helmaraton, fikk han ordet før selve premieutdelingen. Han overrasket Odd Gunnar Tveit med å overrekke ham Jon Hendens minnepris for 2019. Minneprisen går til en ivrig deltaker i norske hel- og halvmaratonløp som utviser god sportsånd og tross gode resultater ikke er særlig opptatt av å fremheve egne prestasjoner.

I begrunnelsen står følgende:

«Maratonutvalget har besluttet å gi Jon Hendens minnepris for 2019 til Odd Gunnar Tveit. Han er født i 1964 og har siden debuten i 1990 løpt 247 maratonløp og vunnet 21 av disse. Hans personlige rekord er på 2.29.56 og satt i 1994 i Mandal.

Odd Gunnar Tveit løper for Birkenes idrettslag i Agder. Han er også arrangør av Steinsland Bygdemaraton. Løpere som har møtt Odd Gunnar i mange løp rundt om i landet, framhever ham som en person som alltid utviser god idrettsånd og er beskjeden med å framheve seg selv og sine meritter».

Odd Gunnar Tveit i mål for 247. gang i et maratonløp. Foto: Finn Kollstad

Så langt maratonutvalget. Overraskelsen gjorde Odd Gunnar nesten taus, men ikke publikum!

Ordføreren i Birkenes, Guro Heia, sto får premieutdelingen. Det ble ingen klemming, men albuetrykk.

For et par år siden ble det også lagt inn halvmaraton og de om lag 70 startende fordelte seg omtrent likt på halv- og helmaraton. Erik Bergersen fra Kristiansand løpeklubb forbedret i årets løp sin egen løyperekord og kom inn på 2.48.57. Raskeste kvinne var Oddveig Odland fra Varhaug. Hun brukte 3.31.58.

Erik Bergersen fra Kristiansand Løpeklubb forbedret sin egen løyperekord og kom inn på 2.48.57. Foto: Finn Kollstad

På halvmaraton noterte løpsgeneralens egen sønn, Anders Tveit, seg for 1.27.13 og i kvinneklassene var Ellen Tellefsen fra Vennesla raskest med 1.48.51.

Men Steinsland bygdemaraton er også for de som har et mer redusert tempo, som nyter naturen (så lenge de kan)og som vil teste noen grenser. Det er altså en folkelig profil over løpet.

Foto: Finn Kollstad

I mål vanket det deltakerpremie, pins og diplom til alle. Og ikke nok med det: Under premieutdelingen ble det enda en pokal til alle som fullførte, pluss marsipankake til både publikum og aktive! Det ble satt pris på, også i år.

På kondis.no er Steinland Bygdemaraton allerede inne på terminlistene fram til mai 2025. Dagen er første lørdag i mai, men som alle forstår, ble løpet utsatt i år.

Resultater - halvmaraton

M21-34

1 Anders Tveit Birkenes IL 1,27,13

2 Tom Anders Kallhovd Otra IL 1,34,05

3 Preben Rugholm Kristiansand 2,04,23

4 Marius Botn Topland Oladalens næringspark 2,22,37

5 Ørjan Hauge Oladalens næringspark 2,23,32

M35-39

1 Morten Berntsen Vennesla 1,49,39

M40-44

1 Kenneth Halvorsen 1,44,25

2 Glenn Lunden KBR-BIL 1,50,37

3 Thomas Nupen Team Kollen 1,58,50

4 Rune Sliper Voreland 2,14,39

M45-49

1 Finn Kolstad Kr.sand løpeklubb 1,31,37

2 Kenneth Larsen Grimstad 1,54,48

3 Abraham Grimstveit Treungen IL 1,56,55

M50-54

1 Ivar Moi Grimstad løpeklubb 1,57,53

2 Steinar Fjeldberg Sparebank Sør 1,59,29

3 Espen Bruflødt Salterød 2,14,47

4 John Eric Svaland Jeppestøl 4,03,05

M55-59

1 Crister Aaser Grimstad løpeklubb 2,07,10

2 Arne Thorstensen ØIF Tromøy 3,03,27

3 Dag Brekkan Team Mosjon fullført

M60-64

1 Jon S. Viervang Sparebanken Sør BIL 1,45,51

2 Lars Helge Fossdal Kropp o0g sjel 09 2,12,47

M65-69

1 Oddbjørn Lunden Vennesla 4,10,59

Kåre R. Haugen Hornindal fullført

Edgård Ellertsen Vennesla fullført

M70-74

1 Geir Anders Ask Birkenes IL 2,18,21

D21-34

1 Ellen Tellefsen Vennesla 1,48,51

2 Janne Omdal Steinsland 2,40,08

3 Camilla Svaland Jeppestøl 4,05,05

D35-39

1 Eirin Møllan Via BIL 2,10,08

2 Mona Olsen Voreland strikkeklubb 2,14,31

3 Kristin Mykjåland Åsen Iveland 2,42,37

D45-49

1 Reidun Svaland Jeppestøl 4,05,04

D50-54

1 Sigrunn Askeland Express 2,14,48

D60-64

Guri Jahren Kristiansand fullført

Karen Tveit Aksdal Klepp fullført

Maraton

M21-34

1 Tor Andre Krogstad 3,18,33

2 Simon Odland Bryne Triatlon klubb 3,31,50

3 Idar Berg Lillesand 5,03,16

M35-39

1 Kim H. Bertheussen Team Tria fam 3,04,45

M40-44

1 Eivind Rike Sparebanken Sør 3,31,22

2 Odd Anders Arntzen Otera BIL 3,55,07

3 Marcin Kaluzny Polen 5,10,47

M45-49

1 Sven Inge Bergheim Bergen 4,35,00

M50-54

1 Erik Bergersen Kr.sand løpeklubb 2,48,57

2 Trond Brevik Gauslåingane 3,54,40

3 Vidar Jensen CB-bedrift 4,11,28

M55-59

1 Tim Bennett Spk.Vidar/Team Kondis 3,56,49

2 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL 3,59,20

3 Bruno Pålsen Fevik 4,43,35

M60-64

1 Hans Petter Severeid 5,34,20

2 Roy Sheppard CB-bedrift 6,08,25

3 Sigurd Lima Gjesdal IL 6,48,52

M65-69

1 Kristen Bue Marnardal IL 5,12,21

M70-74

1 Kjell Enok Grude Klepp IL 4,23,35

M75-79

1 Harald Sel Bryne F.K 5,50,33

D35-39

1 Oddveig Oddland Varhaug IL 3,31,58

2 Isabel Aarnes Romerike Ultraløpeklubb 5,06,06

3 Renata Wisniosz Polen 5,10,46

4 Mari Melsom Kristensen Kr.sand løpeklubb 6,33,53

D40-44

1 Grete Rugland Konsmo IL 3,44,39

2 Linda Gurvin Oppheim Kr.sand løpeklubb 6,33,53

3 Kirsten Lykke Eikeland Kr.sand løpeklubb 7,10,19

3 Hege Jordtveit Komforathons 7,10,19

D45-49

1 Trude Håland Sandnes IL 4,22,00

2 Ragnhild Bendiksen Vennesla 5,17,34

D50-54

1 Beate Engen 5,40,11

D60-64

1 Elin Drangsholt Høvik jogg 3,44,50 2 Lise Lithun Gjesdal Il 6,48,50

D75-79

1 Vera Nystad Søgne IL 3,57,12

D80-84

1 Signy Henden Rustlie Lørenskog IL 7,06,49