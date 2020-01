KBK-duo vant eliteturnering

OSLO: Denne helga deltok Kristiansand-spillerne på badmintonturnering i Oslo. Turneringen ble spilt som en rankingturnering for de under 13 år, og som en eliteturnering for seniorspillerne.

I herresingle spilte Mads Marum seg fram til en semifinale, der han kjempet godt, men til slutt måtte gi tapt for Torjus Flåtten 13–21 og 17–21. I tillegg til tredjeplass i single, ble det også tredjeplass i double sammen med lagkamerat Jonas Østhassel. Det ble en intens tresetter som de tapte 21–18 i siste sett mot Carl Christian Mørk og Sturla Flåten Jørgensen.

Etter to semifinaletap hadde landslagsspilleren fra Kristiansand en siste mulighet til å ta en førsteplass, og det var i mixed double sammen med klubbkamerat Vilde Espeseth. Første sett ble tapt 21–19 mot Sofia Macsali og Torjus Flåtten fra Bergen, men i de to andre settene slo de to KBK-spillerne kraftig tilbake og vant 21–13, 21–13. Dermed kunne Mads Marum og Vilde Espeseth juble for seier i mixed double-klassen.

– Jeg tror det er første gang vi har vunnet sammen. Det er selvsagt veldig deilig å vinne, og ekstra deilig er det for meg som vinner for første gang i en eliteturnering. Vi spilte jevnt over bra hele kampen, og jeg vil gi mye skryt til Vilde. Hun var veldig god på nettet, og la til rette for at jeg kunne spille på mine styrker, var konklusjonen til seiersherren Mads Marum.

Vant over moren

I damesingle skulle det skje noe så vakkert som en duell i kvartfinalen mellom mor og datter. Julie Marie Andersen Abusdal møtte sin mor Helene Abusdal. Der måtte mor akseptere tap for sin datter, som var best på dagen og gikk seirende ut av duellen 21–11 og 22–20. I semifinalene ble det exit for både Julie Marie Andersen Abusdal og Vilde Espeseth fra Kristiansand. Ellers ble det også en fin tredjeplass på Marie Mørk og Emma Wåland i damenes double.

– Vilde tapte semifinalen mot henne som gikk hele veien, og ga alt hun hadde. Det kommer til å bli bedre og bedre for henne framover. Jeg er også mektig imponert over Julie, som egentlig er en U17-spiller. Det at hun slår sin egen mor i kvartfinalen, og tar seg hele veien til en semifinale er veldig imponerende, var konklusjonen til KBK-trener Ikmal Hussain.

Det må også nevnes at det ble tredjeplass i herredouble for KBK-spillerne, Mads Marum, Jonas Østhassel, Ikmal Hussain og Trygve Ellingsen.

Spilte i tre finaler

Blant de yngste var det spesielt Sturla Mørk som imponerte med hele tre finaler i U13. I herresingle ble det en andreplass, der det ble et knepent 21-23- og 19-21-tap i finalen. Han skulle dog få smaken på finaleseier, og i herredouble gikk han og klubbkamerat Isak Andersen Abusdal til topps etter å ha slått Magnus Linderoth og Varun Manikandan 21-16 i begge settene i finalen. Også i mixed double kunne han feire førsteplass sammen med Linnea Holmedal fra Askøy. I den finalen var det Isak Andersen Abusdal og Hedda Berg Angell som ble slått 21–10 og 21–15.

– Det var en jevn kamp, men i singlefinalen tapte Sturla mot Aldrin fra Bergen. Jeg tror dette vil være en god læring for ham, og at han vil slå sterkere tilbake neste gang. I double var det fantastisk å se han kjempe om seieren sammen med lagkompis Isak. De jobbet godt sammen og viste en fantastisk vinnervilje. Som trener var det også gledelig å se at mixed double-finalen var preget av at tre av fire på banen var fra Kristiansand, kunne en stolt KBK-trener, Ikmal Hussain, fortelle.