Vigør-talent full av inntrykk etter prøvespill i Italia

– Dette var en veldig gøy opplevelse og jeg har lært masse, sier Bernhard Salvesen (16) etter oppholdet i ungdomsavdelingen til den italienske eliteserieklubben SPAL 2013.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bernhard Salvesen ikledd drakta til SPAL 2013. Nylig var han på en ukes prøvespill for den italienske klubben. Foto: Privat

Morgan André Karlsen FK Vigør

KRISTIANSAND: Etter en meget spennende uke på prøvespill i Serie A-klubben SPAL 2013 er Bernhard hjemme igjen og ser fram til sesongstarten i 4. divisjon avdeling 11.

SPAL 2013 er fra byen Ferrara i den nordlige delen av Italia og ligger for øyeblikket nederst på tabellen i Serie A. Etter en imponerende fjorårssesong der Bernhard Salvesen tok store steg i Vigør da han i løpet av sesongen spilte seg opp fra G16 til seniorlaget. Høydepunktet var utvilsomt da han på direktesendt TV scoret årets mål i Norway Cup-finalen som ble kronet med den gjeveste pokalen. For seniorlaget rakk han også å vise fram skuddfoten med et par kremmerhus.

Prestasjonene gjorde at han ble invitert ned til prøvespill i en uke i ungdomsavdelingen til den italienske klubben og Bernhard rapporterer om et lærerikt opphold under litt andre forhold enn her hjemme:

"Det var et spennende og lærerikt opphold. Jeg bodde på et internat sammen med resten av laget. Der ble det servert mat og vi ble hentet og kjørt til og fra trening. Treningene var mye lengre enn jeg er vant med og varte i tre timer.

Foto: Privat

Det som var mest imponerende var hvor profesjonelt det var. Alle var 100 prosent på i alle øvelser og det var veldig trøkk i spillsekvenser som også varte mye lenger enn det jeg er vant til. Det var også fem-seks trenere på hver økt, så vi var godt ivaretatt.

Treningene begynte alltid med 30 minutter styrketrening, og har veldig stort fokus på balanse, spenst og smidighet. Etter trening var det skadeforebyggende i styrkerommet igjen. Det var veldig få som kunne engelsk der, men heldigvis var øvelsene ganske like som i Norge, så det gikk greit. Dette var en veldig gøy opplevelse og jeg har lært masse som jeg tar med meg hjem til Kristiansand. Jeg fikk gode tilbakemeldinger i Italia og de følger med på meg videre. En tur som dette gir jo masse motivasjon og nå gleder jeg meg bare til sesongen skal begynne i Vigør.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 11:37 Oppdatert: 11. februar 2020 11:49

